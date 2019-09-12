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Xiaomi Mi 9T önümüzdeki ay Android 10 güncellemesi alacak

Android işletim sisteminin en yeni sürümü olan Android 10 cihazlara dağıtılmaya başlanırken, akıllı telefon üreticileri de bu güncellemeyi alacak cihazları belirledi. Bunlardan biri de Xiaomi Mi 9T.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Mobil işletim sistemi Android'in en yeni sürümü kullanıcılar tarafından merakla beklenirken, akıllı telefon üreticileri de Android 10 güncellemesini alacak cihazları belirlemeye başladılar. Bu güncellemeyi alacak cihazlardan birinin Xiaomi Mi 9T olacağı ise kesinleşti.

Ekim ayında güncelleme alacak

Xiaomi resmi olarak Android 10 güncellemesi alacak cihazların listesini henüz paylaşmış değil. Ancak Ausdroid sitesinin haberine göre Xiaomi destek ekibi Xiaomi Mi 9T'nin Android 10 işletim sistemine güncelleneceğini onayladı. Cihazın Ekim ayı başında en yeni mobil işletim sistemine yükseltileceğini söyleyebiliriz.
Ayrıca Xaomi'nin önümüzdeki günlerde resmi olarak Android 10 işletim sistemine güncellenecek cihazların bir listesini yayınlaması da bekleniyor. Diğer akıllı telefon üreticilerinin de benzer şekilde kullanıcılarını bilgilendirmesi bekleniyor.


https://www.gsmarena.com/xiaomi_promises_android_10_for_the_mi_9t_as_early_as_next_month-news-39157.php Yorum Yaz
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