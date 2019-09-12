Xiaomi Mi 9T önümüzdeki ay Android 10 güncellemesi alacak

Mobil işletim sistemi Android'in en yeni sürümü kullanıcılar tarafından merakla beklenirken, akıllı telefon üreticileri de Android 10 güncellemesini alacak cihazları belirlemeye başladılar. Bu güncellemeyi alacak cihazlardan birinin Xiaomi Mi 9T olacağı ise kesinleşti.

Ekim ayında güncelleme alacak

Xiaomi resmi olarak Android 10 güncellemesi alacak cihazların listesini henüz paylaşmış değil. Ancak Ausdroid sitesinin haberine göre Xiaomi destek ekibi Xiaomi Mi 9T'nin Android 10 işletim sistemine güncelleneceğini onayladı. Cihazın Ekim ayı başında en yeni mobil işletim sistemine yükseltileceğini söyleyebiliriz.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_promises_android_10_for_the_mi_9t_as_early_as_next_month-news-39157.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Ayrıca Xaomi'nin önümüzdeki günlerde resmi olarakişletim sistemine güncellenecek cihazların bir listesini yayınlaması da bekleniyor. Diğer akıllı telefon üreticilerinin dekullanıcılarını bilgilendirmesi bekleniyor.