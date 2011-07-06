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Microsoft’dan yeni bir Android patent anlaşması daha

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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22
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar önce piyasada satılan ve oldukça pahalı olan akıllı telefon kavramı Android işletim sisteminin piyasaya çıkışından sonra tamamen değişmişti. Açık kaynak olması ve lisans ücreti istenmemesi nedeniyle sadece donanıma yatırım yapan üreticilerin uygun fiyatlı akıllı telefonları da piyasaya hakim oldu. Özellikle Android işletim sistemi yüklü telefon üreten firmalar satış rekorları kırarak karlarını katladı.

Ancak bu gidiş fazla uzun sürmedi. Yazılım devi Microsoft, bir süre önce Android işletim sistemi yüklü cihazların Microsoft'un bazı fikri haklarını izinsiz kullandığı iddiasıyla yasal yollara başvurdu. Bu girişimin ardından Steve Ballmer artık Android’in ücretsiz olamayacağını, kullanmak isteyenlerin kendilerine para ödemek zorunda olduklarını açıkladı.

Android işletim sistemi kullanan tüm ürünlerin üreticilerine dava açan Microsoft bazıları ile anlaşma yoluna gitti. Firmalara satılan cihaz başına 5-15$ arası değişen ücret ödemesini teklif eden Microsoft’un bu teklifi kabul gördü. Onkyo Corporation, General Dynamics, Velocity Micro ve HTC şu anda ürettikleri her Android cihaz için Microsoft’a ücret ödüyor. Sadece HTC’den elde edilen gelir 150 milyon doları geçti. Microsoft için Android en kazançlı mobil işletim sistemi haline geldi.

Microsoft’un anlaşmaya vardığı son şirket ise Wistron oldu. Tayvanlı iletişim cihazları üreticisi Wistron, ürün başına Microsoft’a açıklanmayan bir ücret ödeyecek. Microsoft’un Başkan Yardımcısı ve Fikri Haklar Konseyi Başkanı Horacio Gutierrez, Wistron’un dünya çapında bir lisans programına katıldığı için çok avantajlı olduğunu belirtti.

Tabi ki tüm firmalar henüz bunu kabullenmiş değil. Barnes and Noble kitap devi, Microsoft’a karşı bir dava açtı. B&N, Microsoft’un hiç bir katkısının olmadığı birşey üzerinde hakimiyet kurmak istediğini belirtiyor. Ayrıca Microsoft’un en büyük rakibi Android’i absürd lisans haklarıyla kullanışsız hale getirerek saf dışı bırakmak istediğini iddia ediyor.

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khaos 8 yıl
Microşaft ile Apple bu anlamdada kardeş firmalar büyüklüklerine güvenerek piyasaya yon vermeye çalışıyorlar ancak ben bu filmi 80 lerin sonunda görmüştüm ıbm'in pc bölümü basroldeydi sonu malum
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sadtneverdie 8 yıl
Bl00dyHell
sadtneverdie
Mr.Hyde Microsoft bu zamana kadar kaç kere ceza yedi. Onun utanması var mıydı? Tekel olmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Windows taki görsellik nereden (ç)alıntı acaba? Tabi dev olduğu için kimse karşısında duramıyor. Topluca karşısına dikilmedikten sonra her türlü haklı çıkmaı beceriyor nedense. Micropsoft a ait olmayan,birilerine özenip kullandığı ve sanki kendi yapmış gibi gösterdiği neler var bakın bakalım.
Lİsanslara dahil olsa söke söke alırlardı şimdi boş savunma yapmayın. MS tekel google değil mi? apple değil mi? neyi savunuyorsun?
Genelde çaldığı şeylerin lisansı GPL olduğundan kimse ses çıkarmıyor.

kullanılmasını istemeyen lisans alır. Üreten adam ses çıkartmıyorsa sana ne oluyor? Ms kimsenin ürettiğinden para kazanacak değil. HTC gibi bir firmada durduk yere MS a 160 milyon dolar vermez. Laf olsun torba dolsun. Herşeyi siz biliyorsunuz.
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ezimuse 8 yıl
johnm
Microsoft windows 8 ile kendini bitiricek beyler,http://blog.microsoft.com.tr/windows-8-gorucuye-cikti.html#comment-614alın tasarım faciası win 8 ben kullanmam eminimki bu forumda bu tasarımdan nefret eden binlerde kişi var denemek için kurar ve geçer linuxa :P

zaten kullanmıcaksın merak etme tabletler için o arayüz ve normal windows arayüzüde bulunacak ;)
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MeT06. 8 yıl
Bakıyorum da microsoft düşmanları bi anda ortaya çıkmış.
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Bl00dyHell 8 yıl MeT06.
MeT06.
Bakıyorum da microsoft düşmanları bi anda ortaya çıkmış.

Biz her zaman vardık
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JohnLord 8 yıl
Microsoft windows 8 ile kendini bitiricek beyler,
blog.microsoft.com.tr/...
alın tasarım faciası win 8 ben kullanmam eminimki bu forumda bu tasarımdan nefret eden binlerde kişi var denemek için kurar ve geçer linuxa :P
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séquestre 8 yıl
Microsoft işini biliyor ..
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sadtneverdie 8 yıl
Mr.Hyde
Microsoft bu zamana kadar kaç kere ceza yedi. Onun utanması var mıydı? Tekel olmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Windows taki görsellik nereden (ç)alıntı acaba? Tabi dev olduğu için kimse karşısında duramıyor. Topluca karşısına dikilmedikten sonra her türlü haklı çıkmaı beceriyor nedense. Micropsoft a ait olmayan,birilerine özenip kullandığı ve sanki kendi yapmış gibi gösterdiği neler var bakın bakalım.

Lİsanslara dahil olsa söke söke alırlardı şimdi boş savunma yapmayın. MS tekel google değil mi? apple değil mi? neyi savunuyorsun?
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Bl00dyHell 8 yıl sadtneverdie
sadtneverdie
Mr.Hyde
Microsoft bu zamana kadar kaç kere ceza yedi. Onun utanması var mıydı? Tekel olmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Windows taki görsellik nereden (ç)alıntı acaba? Tabi dev olduğu için kimse karşısında duramıyor. Topluca karşısına dikilmedikten sonra her türlü haklı çıkmaı beceriyor nedense. Micropsoft a ait olmayan,birilerine özenip kullandığı ve sanki kendi yapmış gibi gösterdiği neler var bakın bakalım.

Lİsanslara dahil olsa söke söke alırlardı şimdi boş savunma yapmayın. MS tekel google değil mi? apple değil mi? neyi savunuyorsun?

Genelde çaldığı şeylerin lisansı GPL olduğundan kimse ses çıkarmıyor.
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sadtneverdie 8 yıl
Sen adamların lisansladıkları şeyleri kullan sonra utanmadan MS un katkısı yok de ne ala memleket. Bazıları da Google ı ne olarak görüyorsa her şekilde google ın haklı çıkacağı fikri beyinlerine kazınmış. Görünüşe göre google amacına ulaşmış. Anlamsızca her hareketinde google ı haklı gören bir kitlesi var.
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Midgardian 8 yıl
Microsoft bu zamana kadar kaç kere ceza yedi. Onun utanması var mıydı? Tekel olmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Windows taki görsellik nereden (ç)alıntı acaba? Tabi dev olduğu için kimse karşısında duramıyor. Topluca karşısına dikilmedikten sonra her türlü haklı çıkmaı beceriyor nedense. Micropsoft a ait olmayan,birilerine özenip kullandığı ve sanki kendi yapmış gibi gösterdiği neler var bakın bakalım.
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Bl00dyHell 8 yıl
Microsoft gelecekte bu tekniği çok kullanacağını düşünüyorum. Varlığını korumak zorunda ve kan kaybettikçe daha da sertleşecektir.
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murdocklawless 8 yıl
microsoft'a dava açan kazanır. hem hiç bir katkısı yok, hemde win7 nin önünü açmaya yönelik çabalar bunlar.
ben google'ın yerinde olsam ismi android olmayan ve microsoft'un lisanslarını kapsamayan bişey çıkarır onla devam ederim.
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Midgardian 8 yıl
Nefret ediyorum bu kapitalizmin devi olan firmadan. Umuyorum işler yolunda gider de Android in önü açılır. Ne para meraklısı bill ve gereksiz şirketi.
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