Microsoft’dan yeni bir Android patent anlaşması daha

Yıllar önce piyasada satılan ve oldukça pahalı olan akıllı telefon kavramı Android işletim sisteminin piyasaya çıkışından sonra tamamen değişmişti. Açık kaynak olması ve lisans ücreti istenmemesi nedeniyle sadece donanıma yatırım yapan üreticilerin uygun fiyatlı akıllı telefonları da piyasaya hakim oldu. Özellikle Android işletim sistemi yüklü telefon üreten firmalar satış rekorları kırarak karlarını katladı.





Ancak bu gidiş fazla uzun sürmedi. Yazılım devi Microsoft, bir süre önce Android işletim sistemi yüklü cihazların Microsoft'un bazı fikri haklarını izinsiz kullandığı iddiasıyla yasal yollara başvurdu. Bu girişimin ardından Steve Ballmer artık Android’in ücretsiz olamayacağını, kullanmak isteyenlerin kendilerine para ödemek zorunda olduklarını açıkladı.





Android işletim sistemi kullanan tüm ürünlerin üreticilerine dava açan Microsoft bazıları ile anlaşma yoluna gitti. Firmalara satılan cihaz başına 5-15$ arası değişen ücret ödemesini teklif eden Microsoft’un bu teklifi kabul gördü. Onkyo Corporation, General Dynamics, Velocity Micro ve HTC şu anda ürettikleri her Android cihaz için Microsoft’a ücret ödüyor. Sadece HTC’den elde edilen gelir 150 milyon doları geçti. Microsoft için Android en kazançlı mobil işletim sistemi haline geldi.





Microsoft’un anlaşmaya vardığı son şirket ise Wistron oldu. Tayvanlı iletişim cihazları üreticisi Wistron, ürün başına Microsoft’a açıklanmayan bir ücret ödeyecek. Microsoft’un Başkan Yardımcısı ve Fikri Haklar Konseyi Başkanı Horacio Gutierrez, Wistron’un dünya çapında bir lisans programına katıldığı için çok avantajlı olduğunu belirtti.





Tabi ki tüm firmalar henüz bunu kabullenmiş değil. Barnes and Noble kitap devi, Microsoft’a karşı bir dava açtı. B&N, Microsoft’un hiç bir katkısının olmadığı birşey üzerinde hakimiyet kurmak istediğini belirtiyor. Ayrıca Microsoft’un en büyük rakibi Android’i absürd lisans haklarıyla kullanışsız hale getirerek saf dışı bırakmak istediğini iddia ediyor.