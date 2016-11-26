Microsoft'tan Android uygulamaları için önemli güncellemeler

Microsoft, Android uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor ve bugün, Cortana ve Office uygulamaları için yeni özellikler ve hata düzeltmeleri de dahil olmak üzere oldukça verimli güncellemeler yayınladı. Öncelikle kişisel asistandaki yeniliklerden bahsedelim. Cortana'nın Android sürümü 1.9.12'ye güncellendi ve açıkçası son derece kullanışlı bir doğum günü hatırlatıcısı geliyor. Facebook'a benzer şekilde çalışan bu özellik yakınlarınızın ve arkadaşlarınızın doğum gününü hatırlatıyor.

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Cortana doğum günü bilgilerini otomatik olarak Outlook Takviminizden alıyor ve sabahın erken saatlerinde bildirim olarak görüntüleyeceği için hatırlatıcıyı kaçırmak imkansız hale geliyor. Ayrıca, bu sürümün aynı zamanda çoklu takvim desteği ile birlikte gelişmiş toplantı alımı deneyimi ve konum sistemi ile de birlikte geldiğini belirtelim. Microsoft, birkaç çökme hatasını da düzelttiğini söylüyor, bu nedenle Cortana'nın güncellemeden sonra biraz daha pürüzsüz çalışacağını söyleyebiliriz.

Office güncellemesi

Android cihazınızda Office paketini kullanıyorsanız, yeni güncellemenin beraberinde çok verimli yeniliklerle geldiğini belirtelim. Microsoft'un resmi sürüm notlarına gören Box ve Egnyte desteğinin yanında TalkBack, klavye ve diğer yardımcı teknolojiler için destek de dahil olmak üzere Office uygulamalarının içerisine yerleştirilmiş erişilebilirlik ayarları da içeriyor. Ayrıca artık Word, PowerPoint ve Excel için paylaşım bildirimlerini de alabileceksiniz. Böylece bir kişi sizinle belge paylaştığında bir bildirim alarak haberdar olacaksınız.

Microsoft her zaman için Windows dışındaki uygulamaların iyileştirilmesinin şirket stratejisinin kritik bir parçası olduğunu vurguluyor. Gerçek şu ki, Android ve iOS uygulamaları aslında Windows sürümlerinden daha sık güncelleniyor. Bu nedenle Windows dışındaki mobil cihaz kullanıcılarının oldukça şanslı olduğu söylenebilir.

Google Play Store: Cortana |

Google Play Store: Microsoft Office Mobile | Cortana | İndir Microsoft Office Mobile | İndir

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub&hl=tr