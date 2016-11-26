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Microsoft'tan Android uygulamaları için önemli güncellemeler

Microsoft, Windows dışı platoformlardaki uygulamalarının iyileştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Şirket bu kez Cortana ve Office uygulamalarını yeni özelliklerle donattı.
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Uygulama Haber Video
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Android uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor ve bugün, Cortana ve Office uygulamaları için yeni özellikler ve hata düzeltmeleri de dahil olmak üzere oldukça verimli güncellemeler yayınladı. Öncelikle kişisel asistandaki yeniliklerden bahsedelim. Cortana'nın Android sürümü 1.9.12'ye güncellendi ve açıkçası son derece kullanışlı bir doğum günü hatırlatıcısı geliyor. Facebook'a benzer şekilde çalışan bu özellik yakınlarınızın ve arkadaşlarınızın doğum gününü hatırlatıyor.
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Cortana doğum günü bilgilerini otomatik olarak Outlook Takviminizden alıyor ve sabahın erken saatlerinde bildirim olarak görüntüleyeceği için hatırlatıcıyı kaçırmak imkansız hale geliyor. Ayrıca, bu sürümün aynı zamanda çoklu takvim desteği ile birlikte gelişmiş toplantı alımı deneyimi ve konum sistemi ile de birlikte geldiğini belirtelim. Microsoft, birkaç çökme hatasını da düzelttiğini söylüyor, bu nedenle Cortana'nın güncellemeden sonra biraz daha pürüzsüz çalışacağını söyleyebiliriz.

Office güncellemesi

Android cihazınızda Office paketini kullanıyorsanız, yeni güncellemenin beraberinde çok verimli yeniliklerle geldiğini belirtelim. Microsoft'un resmi sürüm notlarına gören Box ve Egnyte desteğinin yanında TalkBack, klavye ve diğer yardımcı teknolojiler için destek de dahil olmak üzere Office uygulamalarının içerisine yerleştirilmiş erişilebilirlik ayarları da içeriyor. Ayrıca artık Word, PowerPoint ve Excel için paylaşım bildirimlerini de alabileceksiniz. Böylece bir kişi sizinle belge paylaştığında bir bildirim alarak haberdar olacaksınız.
Microsoft her zaman için Windows dışındaki uygulamaların iyileştirilmesinin şirket stratejisinin kritik bir parçası olduğunu vurguluyor. Gerçek şu ki, Android ve iOS uygulamaları aslında Windows sürümlerinden daha sık güncelleniyor. Bu nedenle Windows dışındaki mobil cihaz kullanıcılarının oldukça şanslı olduğu söylenebilir.
Google Play Store: Cortana | İndir
Google Play Store: Microsoft Office Mobile | İndir

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub&hl=tr Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Mc artık kendi sisteminden bir şey olmayacağını anladı rakibine çalışıyor.
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babasayfa 2 yıl
Önce kendi telefonuna bak. Mağazan leş gibi.
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lotraranel 2 yıl
Dogum gunu isi gereksiz, android'de zaten google bildirim atiyor. Ios ta da ayni sekilde, facebook ile giris yapin herhangi bir cihaza yeter, ayrica google plus ta calisiyor ayni sekilde.
Microsoft son zamanlarda windows 10 icin yaptigi "serefsiz" guncellemeleri duzeltsin once. Internet yikiliyor guncellemeler ile gizlilik ayarlarini kendi kendine devre disi birakti diye. Insanlarin bilgisayarlarina sacma sapan oyun vs yukleme derecesine gelmisler.
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