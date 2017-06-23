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Microsoft'tan donanımcıları sevindirecek Windows 10 güncellemesi

Microsoft nihayet yıllar sonra bir eksiğin farkına vardı ve Windows 10 işletim sistemine ekleyeceğini duyurdu. 16226 yapı numaralı yeni Windows 10 sürümü hem bu özelliği hem de başka yeniliklere sahip
1 yıl
7,8b
1
26
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 10 işletim sistemine güncellemeler üzerinden yeni özellikler kazandırmaya devam eden Microsoft, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda önemli bir adım atıyor. Insider programına üye kullanıcıların 16226 yapı numaralı Windows 10 önizleme sürümünden deneyebildiği güncellenmiş "Görev Yöneticisi" işlemciye ek olarak artık GPU yani ekran kartının yük durumunu da gösterebilecek, aynı GPU-Z uygulamasında olduğu gibi.
Ekran kartlarının zaman içerisinde daha fazla önem kazanması ve kritik öneme ulaşmasına, Microsoft biraz geç tepki göstermiş olsa da, yeni özellik sayesinde 3D ve video işleme/çözümleme uygulamalarına yönelik GPU yük durumu takibi, GPU bilgisi ve ekran kartı belleğinin kullanım miktarı izlenebilecek. Bu bağlamda gösterilebilen detay zenginliği belki GPU-Z kadar kapsamlı olmayacak ancak temel veriler takip edilebilecek. Kullanıcılar aynı zamanda ekran kartları için sistem kurulu olan sürücü versiyonu ve tarihine ulaşabilecek.
Yeni Windows 10 önizleme sürümünde pek çok yeni özellik ve iyileştirme bulunuyor. Yeni Edge tarayıcı işlevleri, Cortana geliştirmeleri, yepyeni emojiler, sanal klavye özellikleri ve daha pek çok önemli güncelleme, 16226 ile tecrübe edilebiliyor. Eğer tüm detayları görmek ve yeni özelliklerin tamamını incelemek istiyorsanız, buraya tıklayabilirsiniz.
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ARTHUR. 1 yıl en beğenilen
Bunu koyuyosun barı sıcaklık takibi yapabilen bir sistem yapsaydın o zman mükemmel olurdu .
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DH Misafiri 1 yıl
Celeron-2gbRAM-Windows 10
Sinir krizi geçirmenin 3 sırrı....
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Ardaceyhan 1 yıl
vayyyyyyyy beeeeeeeeeeeee
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mert1907 1 yıl
İstese çok fazlasını yapabilecek kapasite de ama yapamayan bi firma.
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ONIONBUD 1 yıl
Madenciler sevinecektir.
Anakart üreticileri termal dedektörlerin sayısını artıracaklarına yanar döner ışıklandırma yapıyorlar.
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yagmursuz 1 yıl
Cortana da Türkçe öğrenirse bu iş tamam.
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-MoDeStUs- 1 yıl
Başlığa aldanarak geldimde hüsrana uğradım.Bende ciddi önemli birşey zannettim.Zaten gpuz afterburner gibi güzel bir program var.Cpuz gibide güzel bir program var.Bizlere performans odaklı hata almayacağımız güncelleştirmelerle gel.
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fotifoti 1 yıl
aida64'den biraz alsa yeter.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Resimdeki gtx950 nin 8GB belleği var, ne ayak?
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cos37 1 yıl Tugrul_512bit
dedicated ve shared toplami vermiş, dedicated 2gb görünüyor
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pcwolf28 1 yıl
Görev yöneticisini açacaksın, gpu kısmına girip sıcaklık, fan hızı bellek hızı vs şeyleri işaretleyip görev yöneticisini simge durumuna alıp oyuna gireceksin. Oyunda o bilgileri alacaksın, çok mu zor sanki...
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Lana-Del-Rey 1 yıl
GTX 950 görünce gözlerim yaşardı, 9XX'in en düşük kartında bile SLI vardı.
Şimdi 1060 var SLI desteği yok. ,
Neyse patch güzelmiş.
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