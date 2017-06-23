Microsoft'tan donanımcıları sevindirecek Windows 10 güncellemesi

Windows 10 işletim sistemine güncellemeler üzerinden yeni özellikler kazandırmaya devam eden Microsoft, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda önemli bir adım atıyor. Insider programına üye kullanıcıların 16226 yapı numaralı Windows 10 önizleme sürümünden deneyebildiği güncellenmiş "Görev Yöneticisi" işlemciye ek olarak artık GPU yani ekran kartının yük durumunu da gösterebilecek, aynı GPU-Z uygulamasında olduğu gibi.

Ekran kartlarının zaman içerisinde daha fazla önem kazanması ve kritik öneme ulaşmasına, Microsoft biraz geç tepki göstermiş olsa da, yeni özellik sayesinde 3D ve video işleme/çözümleme uygulamalarına yönelik GPU yük durumu takibi, GPU bilgisi ve ekran kartı belleğinin kullanım miktarı izlenebilecek. Bu bağlamda gösterilebilen detay zenginliği belki GPU-Z kadar kapsamlı olmayacak ancak temel veriler takip edilebilecek. Kullanıcılar aynı zamanda ekran kartları için sistem kurulu olan sürücü versiyonu ve tarihine ulaşabilecek.

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Yeni Windows 10 önizleme sürümünde pek çok yeni özellik ve iyileştirme bulunuyor. Yeni Edge tarayıcı işlevleri, Cortana geliştirmeleri, yepyeni emojiler, sanal klavye özellikleri ve daha pek çok önemli güncelleme, 16226 ile tecrübe edilebiliyor. Eğer tüm detayları görmek ve yeni özelliklerin tamamını incelemek istiyorsanız,tıklayabilirsiniz.