Microsoft'tan görme engellilere özel teknoloji

Yazılım devi Microsoft, son iki yıldır üzerinde çalıştığını Cities Unlocked teknolojisi ile ikinci aşamaya geçiş yaptı. Yakın zamanda görme engelli kişilerin şehirler içerisindeki hareket kabiliyeti hiç olmadığı kadar kolay hale geliyor.

Uzun süreli bu geliştirme aşamasının ikinci bölümüne erişim imkanı sağlayan The Telegraph, "Cities Unlocked" teknolojisinin geldiği seviyeyi gözler önüne seriyor. İşitme cihazları üreten GN Store Nord tarafından geliştirilmiş ivmeölçer, jiroskop, pusula ve hoparlör gibi parçalardan oluşan özel bir kafa üstü kulaklık kullanan teknoloji, Microsoft Soundscape uygulaması temelinde de GPS üzerinden konum belirleme yapabiliyor.

Bütün bu teknik altyapı birleştirildiği zamansa görme engelli kişiler şehir hayatına katılabiliyor ve teknoloji kişilere yönlerini göstermek dışında artık çevrelerinde yer alan mekanlar hakkında da bilgi verebiliyor. Örneğin sağınızda şu bina var ya da solunuzda şu klise var şeklide sesli bildirim yapabilen sistem, bu sayede kişilerin tam olarak nerede olduğunu ve nereye gitmesi gerektiğini anlamasına yardımcı oluyor.

Bu yerlerin uzaklarını da yine sesli olarak söyleyebilen sistem, iç mekanlara girildiği zaman ise Bluetooth teknolojisinden yararlanarak şu binaya ya da dükkana giriş yaptınız şekilde bilgilendirici içerikler verebiliyor. Üzerinde çalışmalar devam eden sistemin yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/microsoft/2015/11/27/microsofts-new-3d-audio-tech-helps-the-visually-impaired-get-around-cities-independently/