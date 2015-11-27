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Microsoft'tan görme engellilere özel teknoloji

Görme engelli kişilerin hayatı birçok kişinin tahmin bile edemeceği kadar zor geçiyor. Ancak teknoloji ile bu süreç daha kolay hale getirilebiliyor ve bu alanda Microsoft da aktif olarak çalışıyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft'tan görme engellilere özel teknoloji

Yazılım devi Microsoft, son iki yıldır üzerinde çalıştığını Cities Unlocked teknolojisi ile ikinci aşamaya geçiş yaptı. Yakın zamanda görme engelli kişilerin şehirler içerisindeki hareket kabiliyeti hiç olmadığı kadar kolay hale geliyor.
Uzun süreli bu geliştirme aşamasının ikinci bölümüne erişim imkanı sağlayan The Telegraph, "Cities Unlocked" teknolojisinin geldiği seviyeyi gözler önüne seriyor. İşitme cihazları üreten GN Store Nord tarafından geliştirilmiş ivmeölçer, jiroskop, pusula ve hoparlör gibi parçalardan oluşan özel bir kafa üstü kulaklık kullanan teknoloji, Microsoft Soundscape uygulaması temelinde de GPS üzerinden konum belirleme yapabiliyor.
Bütün bu teknik altyapı birleştirildiği zamansa görme engelli kişiler şehir hayatına katılabiliyor ve teknoloji kişilere yönlerini göstermek dışında artık çevrelerinde yer alan mekanlar hakkında da bilgi verebiliyor. Örneğin sağınızda şu bina var ya da solunuzda şu klise var şeklide sesli bildirim yapabilen sistem, bu sayede kişilerin tam olarak nerede olduğunu ve nereye gitmesi gerektiğini anlamasına yardımcı oluyor.
Bu yerlerin uzaklarını da yine sesli olarak söyleyebilen sistem, iç mekanlara girildiği zaman ise Bluetooth teknolojisinden yararlanarak şu binaya ya da dükkana giriş yaptınız şekilde bilgilendirici içerikler verebiliyor. Üzerinde çalışmalar devam eden sistemin yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/microsoft/2015/11/27/microsofts-new-3d-audio-tech-helps-the-visually-impaired-get-around-cities-independently/ Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
bunun aynısını googledan da beklerdim onlarında gpsde haritalarda imkanı çok
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AMERICAN 3 yıl
İşte bu yüzden microsoft.helal olsun
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lapatid 3 yıl
engellilere yonelik gelistirilen cozumler gordukce icimin yaglarini eriyor, bir hoş oluyorum.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Muhtemelen City Lens uygulamasının surround ses haline dönüştürülmüş hali. Çok yararlı bir sistem.
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