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Microsoft’tan IFTTT’ye rakip

Mobil dünyada IFTT gibi otomasyon uygulamalarını seviyorsanız, Microsoft benzer bir platformu web ortamında da sunmaya hazırlanıyor. Denemeler şimdilik kurumsal hesaplara yönelik.
3 yıl
3,2b
1
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazınızdaki uygulama ve servisleri otomatik pek çok fonksiyona bağlayan IFTT platformu oldukça fazla tercih ediliyor. Microsoft da benzer bir uygulamayı web ortamına getiriyor.

Flow adındaki uygulama, daha çok kurumsal ortamlara hitap ediyor. Kullanıcılar uygulama ve hizmetleri birbirine bağlayarak, otomatik çalışır hale getirebiliyor. Örneğin atılan tüm Tweet’ler bir csv dosyası olarak OneDrive üzerine otomatik olarak kaydediliyor. Veya belirli bir anahtar kelime barındıran Tweet’ler otomatik olarak email adresine gönderiliyor.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Önizleme şeklinde kullanıma sunulan platforma sadece Office 365 kurumsal mail adresleri ile kayıt olunabiliyor. Şimdiden sayısız otomasyon tarifi platforma sunulmuş durumda. Ayrıca kendi tarifinizi de oluşturabiliyorsunuz. 

 

https://flow.microsoft.com/en-us/ Yorum Yaz
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