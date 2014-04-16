Microsoft'tan medya bilgisayarlarına özel yeni kablosuz klavye: All-in-One Media

Yazılım yanında bilindiği gibi donanım ürünleri de hazırlayan Microsoft, ürün gamına All-in-One Media adını verdiği yeni kablosuz klavyesini eklediğini duyurdu.





Medya bilgisayarları, akıllı televizyonlar, Xbox One oyun konsolu ve Windows ile Mac OSX işletim sistemli standart bilgisayarlar için hazırlanan Microsoft All-in-One Media klavye modeli, sistemler ile birçok benzeri gibi 2.4 GHz USB alıcısı üzerinden kablosuz olarak iletişim kuruyor ve bünyesinde standart tuşlar yanında farenin görevini üstlenen çoklu dokunmatik bir kontrol yüzeyi de taşıyor. 2 adet standart AA pil ile çalışma gösteren ve USB alıcısını gövdesinde saklayabilen klavye, dahili medya tuşlarıyla da hızlı kontrol noktasında büyük avantaj sağlayabiliyor. Tuşları nispeten geniş hazırlanan Microsoft All-in-One Media, ince gövdesiyle de basit bir tasarım yapısı ortaya koyuyor.





http://www.engadget.com/2014/04/16/microsoft-all-in-one-media-keyboard/?ncid=rss_truncated