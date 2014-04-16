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Microsoft'tan medya bilgisayarlarına özel yeni kablosuz klavye: All-in-One Media

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft'tan medya bilgisayarlarına özel yeni kablosuz klavye: All-in-One Media
Yazılım yanında bilindiği gibi donanım ürünleri de hazırlayan Microsoft, ürün gamına All-in-One Media adını verdiği yeni kablosuz klavyesini eklediğini duyurdu.

Medya bilgisayarları, akıllı televizyonlar, Xbox One oyun konsolu ve Windows ile Mac OSX işletim sistemli standart bilgisayarlar için hazırlanan Microsoft All-in-One Media klavye modeli, sistemler ile birçok benzeri gibi 2.4 GHz USB alıcısı üzerinden kablosuz olarak iletişim kuruyor ve bünyesinde standart tuşlar yanında farenin görevini üstlenen çoklu dokunmatik bir kontrol yüzeyi de taşıyor. 2 adet standart AA pil ile çalışma gösteren ve USB alıcısını gövdesinde saklayabilen klavye, dahili medya tuşlarıyla da hızlı kontrol noktasında büyük avantaj sağlayabiliyor. Tuşları nispeten geniş hazırlanan Microsoft All-in-One Media, ince gövdesiyle de basit bir tasarım yapısı ortaya koyuyor.

Microsoft'un yeni klavye modeli All-in-One Media, 40$ fiyat etiketiyle bu ay içerisinde satışa çıkıyor. Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce de Logitech, medya bilgisayarları için hazırladığı K830 modeli isimli klavyesini görücüye çıkartmıştı.
Microsoft'tan medya bilgisayarlarına özel yeni kablosuz klavye: All-in-One Media

http://www.engadget.com/2014/04/16/microsoft-all-in-one-media-keyboard/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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mehmetoguzderin 5 yıl en beğenilen
Niye Bluetooth yapmazlar ki bunları?
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bkaakco 4 yıl
Direksiyon gibi tutmuş.
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japon77 4 yıl
Laptop'umun klavyesi bozuldu ve garanti kapsamı dışında denerek tarafımdan para istendi. Tamam dedim ama klavye dışarıdan gelecek 3 hafta tamir süresi deyince vazgeçtim. Touch pad li klavye alacağım ve 2 seçeneğim var microsoft ile logitech.

Logitech'in malzeme kalitesinin düşük olduğu söyleniyor onun için microsoft daha ihtimalimde. Touch pad güzel. Aranızda kullanıcılar varsa olumlu olumsuz görüş belirtsin lütfen.
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cem650 4 yıl
acaba TR klavyelimi kutusunda tr klavyeli diyor ama kullananınız varsa yazarsanız memnun olurum.
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murlek 5 yıl
Bugün teknosadan 89 tl ye sipariş verdim normalde ışıklı klavyeden dolayı logitech k830 düşünüyordum ancak ne zaman geleceği belli olmadığından ve fiyat farkindan dolayı bu klavyeyi tercih ettim umarım pişman olmam
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zphr 5 yıl
logitechin k400e göre çok daha güzel ve malzemesi daha kaliteli.
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kesbi 5 yıl
Adam gibi uzun pil ömürlü bluetooth Türkçe klavye kıtlığı var. O kdar tablet telefon vs. yayıldı hala yok.
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deadric 5 yıl
40 dolar gene pahalı ama olsun rekabet iyidir. Logitech k400 e 100-110 arası fiyat çekiyorlar alasım gelmiyor. 60 lira falan deseler alacam.
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mehmetoguzderin 5 yıl en beğenilen
Niye Bluetooth yapmazlar ki bunları?
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umut_baris 5 yıl
Tuşları hızlı yazmaya elverişli ise güzel. Logitech de de var böyle bir model. Hiç kullanmadım.
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Can_00 5 yıl
Touchpad çok güzel duruyor çok büyükmüş. Aynı zamanda tuşlarda rahat yazı yazılabilir
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