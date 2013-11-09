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Microsoft'un Office Web Apps servisi ortak düzenleme desteğine kavuştu

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft'un Office Web Apps servisi ortak düzenleme desteğine kavuştu
Yazılım dünyanın büyük ismi Microsoft, Word, PowerPoint, Excel ve OneNote'un tarayıcı tabanlı "Office Web Apps" sürümleriyle kişilere Google Drive benzeri bir hizmet sunuyor. Firmanın bu sisteme eklediği son yenilik ise ortak olarak gerçek zamanlı düzenleme desteği.
Google'ın Drive servisinde uzun zamandır bulunan bu özellik ile, özel erişime sahip kullanıcıların tek bir doküman üzerinde gerçek zamanlı olarak düzenleme yapabilmelerinin önü açılmış durumda. Microsoft tarafından normal Office sürümünün en iyi ücretsiz alternatifi olarak gösterilen Office Web Apps, masaüstü bilgisayar yanında Windows işletim sistemli tablet, iPad ve diğer akıllı telefonlar üzerinde de hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak çalışma gösterebiliyor. 
Office Web Apps hakkında Microsoft tarafından hazırlanan sayfaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://office.microsoft.com/tr-tr/web-apps/ Yorum Yaz
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Kulak Misafiri 5 yıl
Bu benim çok işime yarıyor. Pdf'i bile worde çeviriyor. Güzel uygulama.
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