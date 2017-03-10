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Microsoft’un Slack rakibi haftaya geliyor

Microsoft’un bulut tabanlı bir ortak çalışma platformu konusundaki çalışmaları son aşamaya geldi. Pilot denemeleri tamamlayan firma şimdi hizmetini kullanıma sunuyor.
2 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulut tabanlı ortak çalışma platformu Slack’in peşinde uzun süre koşan Microsoft, başarısız geçen bir satın alma girişiminin ardından kendi ortak çalışma platformunu geliştirmeye karar vermişti. Firmanın yeni platformu hazır.

Takımlara yönelik 

Microsoft Teams adı verilen yeni hizmet bir süredir pilot deneme sürecindeydi. Firma 14 Mart itibariyle bir etkinlik düzenleyecek ve Microsoft Teams platformunu tüm Office 365 kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Sohbet tabanlı bir çalışma alanı olarak tanımlanan Microsoft Teams, ekiplerin açtıkları kategoriler altında görev paylaşımı veya dağıtımı yapabilmelerini sağlıyor. En büyük avantajı elbette Office ve Skype entegrasyonu olacak. Ayrıca Twitter hesaplarını da sohbet odalarına dahil edebilmek mümkün.

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Uçtan uca şifreleme ve çok adımlı giriş gibi güvenlik yöntemleri de sunan Microsoft Teams, hem masaüstü hem de mobil platformlarda kullanılabilecek. Özellikle iletişim ağırlıklı ortak çalışma yapan kullanıcıların ilgi göstermesi bekleniyor. 

 

http://www.theverge.com/2017/3/7/14844528/microsoft-teams-launch-slack-competitor-features Yorum Yaz
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Lumibrite 2 yıl
mobil tarafta da şu whatsapp'a falan rakip olmak için program geliştirse fena olmaz hani...
( Evet Slack rakibi program mobilde de kullanılabilecek.Biri yazar mazar diye önlemimi aldım
)
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alaz1903 3 ay Lumibrite
Whatsapp daha bebe bile değilken deli gibi kullanılan Messenger'i sırf Skype dayatması tüzünden harcayıp bitirdiler. Windows Live Messenger'i mobil tarafa getirselerdi Whatsapp fln çok marjinal uygılamalardı şimdi.
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simbolmina 2 yıl
office 365 epey yaygın bir ürün. slack satmadığına pişman olabilir.
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