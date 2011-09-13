Microsoft'un Windows 8'li ilk tableti Samsung'dan

Microsoft bugün başlayan BUILD Konferansı'nda hem Windows 8'in Geliştirici Önizleme versiyonunu duyurdu hem de tüm katılımcılara Samsung üretimi Windows 8'li tablet bilgisayar verdi. Aslına bakılırsa dağıtımı gerçekleştirilen tablet, Windows 8 için özel olarak geliştirilen bir cihaz değil. Samsung tarafından daha önce duyurusu yapılan Windows 7'li Series 7 tabletin bazı sensörler* eklenmiş özel bir versiyonu değerlendirmesi yapmak mümkün.

Windows 8 ile birlikte ARM platformuna destek sunmaya hazırlanan Microsoft, geliştiricilere dağıttığı ilk tabletinde yola bir kez daha x86 platformu ile devam etti zira haberimize konu olan tablet, Intel'in 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-2467M işlemcisinden güç alıyor. 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde Super PLS ekrana sahip olan tablet bilgisayar ayrıca USB ve HDMI portları ile microSD kart slotuna ve Ethernet portuna da yer veriliyor.

12.9mm kalınlığında olan tablet ile birlikte Microsoft ayrıca aylık 2GB veri servisi içeren bir yıllık kullanım kapsamlı AT&T 3G modem de sağlıyor. Yazılım tarafında ise tablet Windows 8'in 64-bit sürümüne sahip. Ön-beta aşamasında olan bu sürüm ile birlikte sadece Internet Explorer ve bazı demo uygulamaların sunulduğu, posta ya da takvim gibi standart uygulamalara ise bu aşamada yer verilmediği ancak RSS Reader gibi kimi Widget'ların da unutulmadığı belirtiliyor.

* Jireskop, pusula, GPS ve NFC.