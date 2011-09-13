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Microsoft'un Windows 8'li ilk tableti Samsung'dan

7 yıl
24b
1
29
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft bugün başlayan BUILD Konferansı'nda hem Windows 8'in Geliştirici Önizleme versiyonunu duyurdu hem de tüm katılımcılara Samsung üretimi Windows 8'li tablet bilgisayar verdi. Aslına bakılırsa dağıtımı gerçekleştirilen tablet, Windows 8 için özel olarak geliştirilen bir cihaz değil. Samsung tarafından daha önce duyurusu yapılan Windows 7'li Series 7 tabletin bazı sensörler* eklenmiş özel bir versiyonu değerlendirmesi yapmak mümkün.
Windows 8 ile birlikte ARM platformuna destek sunmaya hazırlanan Microsoft, geliştiricilere dağıttığı ilk tabletinde yola bir kez daha x86 platformu ile devam etti zira haberimize konu olan tablet, Intel'in 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-2467M işlemcisinden güç alıyor. 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde Super PLS ekrana sahip olan tablet bilgisayar ayrıca USB ve HDMI portları ile microSD kart slotuna ve Ethernet portuna da yer veriliyor.
12.9mm kalınlığında olan tablet ile birlikte Microsoft ayrıca aylık 2GB veri servisi içeren bir yıllık kullanım kapsamlı AT&T 3G modem de sağlıyor. Yazılım tarafında ise tablet Windows 8'in 64-bit sürümüne sahip. Ön-beta aşamasında olan bu sürüm ile birlikte sadece Internet Explorer ve bazı demo uygulamaların sunulduğu, posta ya da takvim gibi standart uygulamalara ise bu aşamada yer verilmediği ancak RSS Reader gibi kimi Widget'ların da unutulmadığı belirtiliyor.
* Jireskop, pusula, GPS ve NFC.

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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
microsoft dan apple a açık not ;
düşmanımın düşmanı benim dostumdur :))
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umutarslan.com 7 yıl
assasin44
Samsung birak Şu israil firmasını sana yakiştiramadim gerçekten.

başka ne malı var onu kullansın önerilerini iletelim.Mesela arap malı varmı
assasin44Samsung birak Şu israil firmasını sana yakiştiramadim gerçekten.başka ne malı var onu kullansın önerilerini iletelim.Mesela ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Niye denediği çok açık değil mi? Windows8 için ARM işlemcili bilgisayarlarda da çalışabilecek denmişti, onu denemek istedi belliki, smartbook'lar fiyat olarak çok daha ucuz ve güçlü, windows çalışıyorsa gidip daha pahalısını niye alsınki?
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abdulmusavvir 7 yıl
Windows8 çıktı bu gün, denemek için smartbook lazım oldu, bir arkadaşta vardı satmış, piyasada aradım hiç bir yerde yok, bizim piyasa adamı delirtir, arkadaş, dualdvd yok, BD yok, Via işlemcili sistem yok, mini-itx sistem yok, touchscreen monitor yok, smartbook yok, arm işlemcili sistem yok, yok, yok, yok, yok, yok, fahiş fiyattan seneler öncesinin kazık malları, ha birde yanında istemediğin kadar intel ve amd malları...
Bu laf kime gidiyor bilmiyorum o kendini bilir, beceremiyorsanız yapmayın bu işi çekin gidin kardeşim, ha bu piyasada çalışmak istiyorsanız o zaman adam gibi yapın işinizi.
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OverClocK1ng 7 yıl
Niye smartbook ta falan deniyorsun ki? Normal PC de deneseydin ya.
Ben gece indirip kurdum. Şu an da Windows 8 den yazıyorum. Normal PC yani...
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blnmynx 7 yıl
buna da dava açılır artık
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CodeMachine 7 yıl
Irkçı diyenlere bak, adamlar benim vatandaşımı vurdu diye tavır almak ırkçılık mı, entelliğinizi gidin başka yerde yapın.
1 Yanıt Yanıtla +3
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UnInvited_Guest 7 yıl CodeMachine
CodeMachine
Irkçı diyenlere bak, adamlar benim vatandaşımı vurdu diye tavır almak ırkçılık mı, entelliğinizi gidin başka yerde yapın.

Sağol kardeş bakın kafası olan nasıl verdiğim mesajı aliyor neyse israil e laf saydık diye ırkçı da olduk ya ülkemin güzel insanlari gözünüzü biraz açın lutfen .Emperyalizmi sizden öğrenecekte değilim.
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OverClocK1ng 7 yıl
aslanemre58
Bu konu başlığı illuminatiye doğru gider herhalde

Illuminati derken olayı biliyor musun?
Illuminati'nin sitesi olan www.illuminati.org da simsiyah bir ekran var ama CTRL+A yaptığın zaman sol üst köşede bir geri sayım sayacı çıkıyor.
Yani bu süre dolunca bir şey olacak.
Siteye sağ tıklayıp "Kaynak kodunu göster" deyince, kaynak kodu içerisine bakınca:
"Sorry, you are too late" yazısını görüyoruz. Yani:
Üzgünüz. Çok geç kaldınız..
Artık 84 gün sonra ne olacaksa. Allah korusun bizi valla..
1 Yanıt Yanıtla +1
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Tayff 7 yıl

OverClocK1ng

aslanemre58
Bu konu başlığı illuminatiye doğru gider herhalde


Illuminati derken olayı biliyor musun?

Illuminati'nin sitesi olan www.illuminati.org da simsiyah bir ekran var ama CTRL+A yaptığın zaman sol üst köşede bir geri sayım sayacı çıkıyor.
Yani bu süre dolunca bir şey olacak.

Siteye sağ tıklayıp "Kaynak kodunu göster" deyince, kaynak kodu içerisine bakınca:

"Sorry, you are too late" yazısını görüyoruz. Yani:
Üzgünüz. Çok geç kaldınız..

Artık 84 gün sonra ne olacaksa. Allah korusun bizi valla..


"Sorry, you are too late" yazısı o geri sayım bitince yazacak sanırım ama ben o yazıyı bulamadım çıkartmışlar sanırım
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aslanemre58 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

aslanemre58
Bu konu başlığı illuminatiye doğru gider herhalde


Illuminati derken olayı biliyor musun?

Illuminati'nin sitesi olan www.illuminati.org da simsiyah bir ekran var ama CTRL+A yaptığın zaman sol üst köşede bir geri sayım sayacı çıkıyor.
Yani bu süre dolunca bir şey olacak.

Siteye sağ tıklayıp "Kaynak kodunu göster" deyince, kaynak kodu içerisine bakınca:

"Sorry, you are too late" yazısını görüyoruz. Yani:
Üzgünüz. Çok geç kaldınız..

Artık 84 gün sonra ne olacaksa. Allah korusun bizi valla..


Bu konu üzerinde uzun zamanlar çok durdum mantıklı geliyor ortaya atılan teoriler.Bu site değil de illuminatinin kendisi hakkındaki yazılar oldukça ürkütücü.
Neyse fazla kurcalamayalım şimdi durduk yere bir "göz" takip eder bizi maazallah
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veleciraptor 7 yıl
Intel'i ben de o kadar sevmem ama böyle saçma nedenlerden dolayı değil. Madem o kadar samimisin ABD kökenli hiçbir şey kullanma. Neticede Irak'ta, Afganistan'da binlerce Müslümanı öldüren, çoluk-çocuk, genç-yaşlı ayırt etmeden katleden İsrail değil ABD. Gündemi takip edin diyeceğine biraz emperyalizm nedir, kapitalizm nedir onları öğren önce, sonra istediğin kadar komplo teorisi kurarsın.
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UnInvited_Guest 7 yıl

veleciraptor
Intel'i ben de o kadar sevmem ama böyle saçma nedenlerden dolayı değil. Madem o kadar samimisin ABD kökenli hiçbir şey kullanma. Neticede Irak'ta, Afganistan'da binlerce Müslümanı öldüren, çoluk-çocuk, genç-yaşlı ayırt etmeden katleden İsrail değil ABD. Gündemi takip edin diyeceğine biraz emperyalizm nedir, kapitalizm nedir onları öğren önce, sonra istediğin kadar komplo teorisi kurarsın.

Sonuna kadar da savunacağım kardeşim gazzedeki onca masum insanlari oldurdukleri yetmezmis gibi ulkemizin insanlarini icinde gencecik furkan kardesimizin de olduğu gemi faciasini hatirlatirim niye bu kadar vurdum duymaz oluyorsunuz anlamiyorum neyse siz bu zihniyetle devam edin.
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OvernightSensation 7 yıl
floydrose
sadtneverdieSite yönetimi şu ırkçı yorumları silseniz diyorum?
+1

+1000000000
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floydrose 7 yıl
sadtneverdie
Site yönetimi şu ırkçı yorumları silseniz diyorum?

+1
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sadtneverdie 7 yıl
Site yönetimi şu ırkçı yorumları silseniz diyorum?
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aslanemre58 7 yıl
Bu konu başlığı illuminatiye doğru gider herhalde
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FRUEHAUF 7 yıl
Bu arada ekran iyiymiş Super PLS.Samsung'un IPS lere rakip olarak ürettiği bir paneldir.
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