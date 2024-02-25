Nvidia ve Jeff Bezos, insansı robot girişimi Figure AI’a yatırım yaptı

Tam Boyutta Gör İnsansı robot girişimlerine yönelik yatırımlar giderek artıyor. Son zamanlarda hızla büyüyen bu endüstriye şimdi de Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve teknoloji devi Nvidia’nın da katıldığı aktarılıyor. Bezos ve Nvidia’nın, insan benzeri robotlar geliştiren Figure AI adlı girişime yatırım yaptığı belirtiliyor.

Bizi takip edenlerin yakından bildiği gibi Figure AI, BMW ile anlaşarak otomobil üreticisinin ABD’deki fabrikası için insansı robotlar üretecekti. Aynı zamanda bu firma Microsoft ve ChatGPT, Sora ve Dall E gibi yapay zekaların arkasındaki OpenAI’dan da geçtiğimiz dönemlerde yatırımlar almayı başarmıştı. Aktarılanlara göre ise Figure AI, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ön değerleme taşıyan bir finansman turunda 675 milyon dolar topladı.

İnsansı robotlara ilgi artıyor

Bloomberg’in haberine göre Bezos, şirketi Explore Investments aracılığıyla 100 milyon dolar yatırım yaparken Microsoft, 95 milyon dolar, Nvidia ve Amazon'a bağlı bir fonun her biri de 50 milyon dolar yatırım da bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Figure, son zamanlarda insansı robotlara yönelik artan ilgiden en iyi şekilde yararlanan firmalardan birisi. Şirket, Figure 01 adını verdiği makineleri ile insanlar için uygun olmayan tehlikeli işleri yapabileceğini ve teknolojisinin işgücü eksikliğini hafifletmeye yardımcı olacağını umuyor. Bu robotların aynı zamanda sürekli tekrar isteyen işler için de uygun olduğu aktarılıyor.

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Figure için yatırım yapan sadece Bezos, Amazon, Nvidia, OpenAI ve Microsoft değil diğer teknoloji şirketleri de işin içerisinde. Intel’in risk sermayesi kolu 25 milyon dolar, LG Innotek 8,5 milyon dolar, Samsung ise 5 milyon dolar taahhütte bulundu. Bir noktada Figure'ü satın almayı düşünen OpenAI, 5 milyon dolar yatırım yapıyor. Yatırımcılar arasında çeşitli girişim şirketleri de bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak yapay zekalı robot endüstrisi son zamanlarda oldukça hareketli Bu yılın başlarında OpenAI destekli robotik girişimi 1X Technologies AS, 100 milyon dolar yatırım topladı. Sanctuary AI, ev işlerini yapacak Phoenix adında insansı bir robot geliştiriyor. Tesla ise Optimus adlı bir robot üzerinde çalışıyor ve Elon Musk bunu en önemli projelerinden biri olarak nitelendiriyor. Amazon'un desteklediği Agility Robotics, teknoloji devinin depolarından test aşamasında olan robotlara sahip. Yapay zeka sayesinde bu robotların daha fazla gelişmesi bekleniyor.

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Nvidia ve Jeff Bezos, insansı robot girişimine yatırım yaptı