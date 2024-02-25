Nvidia ve Jeff Bezos, insansı robot girişimi Figure AI’a yatırım yaptı

Bizi takip edenlerin yakından bildiği gibi Figure AI, BMW ile anlaşarak otomobil üreticisinin ABD’deki fabrikası için insansı robotlar üretecekti. Aynı zamanda bu firma Microsoft ve ChatGPT, Sora ve Dall E gibi yapay zekaların arkasındaki OpenAI’dan da geçtiğimiz dönemlerde yatırımlar almayı başarmıştı. Aktarılanlara göre ise Figure AI, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ön değerleme taşıyan bir finansman turunda 675 milyon dolar topladı.
İnsansı robotlara ilgi artıyor
Bloomberg’in haberine göre Bezos, şirketi Explore Investments aracılığıyla 100 milyon dolar yatırım yaparken Microsoft, 95 milyon dolar, Nvidia ve Amazon'a bağlı bir fonun her biri de 50 milyon dolar yatırım da bulunuyor.
Figure için yatırım yapan sadece Bezos, Amazon, Nvidia, OpenAI ve Microsoft değil diğer teknoloji şirketleri de işin içerisinde. Intel’in risk sermayesi kolu 25 milyon dolar, LG Innotek 8,5 milyon dolar, Samsung ise 5 milyon dolar taahhütte bulundu. Bir noktada Figure'ü satın almayı düşünen OpenAI, 5 milyon dolar yatırım yapıyor. Yatırımcılar arasında çeşitli girişim şirketleri de bulunuyor.
Tüm bunlara ek olarak yapay zekalı robot endüstrisi son zamanlarda oldukça hareketli Bu yılın başlarında OpenAI destekli robotik girişimi 1X Technologies AS, 100 milyon dolar yatırım topladı. Sanctuary AI, ev işlerini yapacak Phoenix adında insansı bir robot geliştiriyor. Tesla ise Optimus adlı bir robot üzerinde çalışıyor ve Elon Musk bunu en önemli projelerinden biri olarak nitelendiriyor. Amazon'un desteklediği Agility Robotics, teknoloji devinin depolarından test aşamasında olan robotlara sahip. Yapay zeka sayesinde bu robotların daha fazla gelişmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.