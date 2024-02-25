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    Anlık Bildirim

    Nvidia ve Jeff Bezos, insansı robot girişimi Figure AI’a yatırım yaptı

    Nvidia ve Jeff Bezos, insansı robot girişimi Figure AI’a yatırım yaptı. Figure AI, daha önce Microsoft ve ChatGPT, Sora ve Dall E gibi yapay zekaların arkasındaki OpenAI’dan da yatırım almıştı.
    Nvidia ve Jeff Bezos, insansı robot girişimine yatırım yaptı Tam Boyutta Gör
    İnsansı robot girişimlerine yönelik yatırımlar giderek artıyor. Son zamanlarda hızla büyüyen bu endüstriye şimdi de Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve teknoloji devi Nvidia’nın da katıldığı aktarılıyor. Bezos ve Nvidia’nın, insan benzeri robotlar geliştiren Figure AI adlı girişime yatırım yaptığı belirtiliyor.

    Bizi takip edenlerin yakından bildiği gibi Figure AI, BMW ile anlaşarak otomobil üreticisinin ABD’deki fabrikası için insansı robotlar üretecekti. Aynı zamanda bu firma Microsoft ve ChatGPT, Sora ve Dall E gibi yapay zekaların arkasındaki OpenAI’dan da geçtiğimiz dönemlerde yatırımlar almayı başarmıştı. Aktarılanlara göre ise Figure AI, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ön değerleme taşıyan bir finansman turunda 675 milyon dolar topladı.

    İnsansı robotlara ilgi artıyor

    Bloomberg’in haberine göre Bezos, şirketi Explore Investments aracılığıyla 100 milyon dolar yatırım yaparken Microsoft, 95 milyon dolar, Nvidia ve Amazon'a bağlı bir fonun her biri de 50 milyon dolar yatırım da bulunuyor.

    Nvidia ve Jeff Bezos, insansı robot girişimine yatırım yaptı Tam Boyutta Gör
    Figure, son zamanlarda insansı robotlara yönelik artan ilgiden en iyi şekilde yararlanan firmalardan birisi. Şirket, Figure 01 adını verdiği makineleri ile insanlar için uygun olmayan tehlikeli işleri yapabileceğini ve teknolojisinin işgücü eksikliğini hafifletmeye yardımcı olacağını umuyor. Bu robotların aynı zamanda sürekli tekrar isteyen işler için de uygun olduğu aktarılıyor.

    Figure için yatırım yapan sadece Bezos, Amazon, Nvidia, OpenAI ve Microsoft değil diğer teknoloji şirketleri de işin içerisinde. Intel’in risk sermayesi kolu 25 milyon dolar, LG Innotek 8,5 milyon dolar, Samsung ise 5 milyon dolar taahhütte bulundu. Bir noktada Figure'ü satın almayı düşünen OpenAI, 5 milyon dolar yatırım yapıyor. Yatırımcılar arasında çeşitli girişim şirketleri de bulunuyor.

    Tüm bunlara ek olarak yapay zekalı robot endüstrisi son zamanlarda oldukça hareketli Bu yılın başlarında OpenAI destekli robotik girişimi 1X Technologies AS, 100 milyon dolar yatırım topladı. Sanctuary AI, ev işlerini yapacak Phoenix adında insansı bir robot geliştiriyor. Tesla ise Optimus adlı bir robot üzerinde çalışıyor ve Elon Musk bunu en önemli projelerinden biri olarak nitelendiriyor. Amazon'un desteklediği Agility Robotics, teknoloji devinin depolarından test aşamasında olan robotlara sahip. Yapay zeka sayesinde bu robotların daha fazla gelişmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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