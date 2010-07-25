Microsoft'un Windows Phone 7 için birlikte çalıştığı donanım ortakları belli oldu

iPhone ve Android platformlarındaki hızlı yükseliş karşısında Windows Mobile 6.5 ile ciddi şekilde geri kalan Microsoft, ilk defa Şubat ayında açıkladığı Windows Phone 7 ( Windows Mobile 7 ) ile yeniden rekabete dahil olmayı planlıyor. Redmond merkezli firmanın üzerinde uzun süredir çalıştığı yeni mobil işletim sistemi için cep telefonu üretecek donanım partnerleri de netleşiyor. Microsoft'ta kıdemli ürün yöneticisi olarak çalışan Greg Sullivan'dan alınan bilgilere göre, Windows Phone 7 için telefon üretecek partnerler;

- HTC

- Samsung

- LG

- Asus

- Dell

olacak. Hatırlanacağı üzere Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde, Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer, Windows Phone 7 tanıtımını Asus tarafından hazırlanan bir telefon üzerinde yapmıştı. Ardından LG ve Samsung'a ait çalışan telefon örnekleri ortaya çıkmış, Dell'in Windows Phone 7 planları da basına sızmıştı. Microsoft tarafından henüz net bir tarih verilmemekle birlikte, yeni işletim sisteminin yıl sonuna doğru lanse edilmesi bekleniyor. Lansmanla birlikte yukarıda adı geçen telefon üreticilerinin, Windows Phone 7'li yeni nesil ürünlerini pazara sunması beklenirken, yeni yıl ile birlikte yeni isimlerin de yukarıdaki beşlinin arasına katılması bekleniyor.

Windows Phone 7'li oldukça iddialı olan Microsoft, yeni işletim sistemini şimdiden kazanan platform olarak değerlendirirken, Android ve iPhone OS'un en iyi yönlerini, kendi has çok sayıda yeni özellik ile harmanlaması bekleniyor. Öte yandan Microsoft'un tüm çalışanlarına Windows Phone 7 telefon vereceği ve boş zamanlarında Windows Phone 7 için uygulama yazmalarını isteyeceği de konuşuluyor. Bilindiği üzere Microsoft için şu an en zayıf noktalardan birisi uygulama mağazası. Apple'ın AppStore'u ve Google'ın Android Market'ine karşılı Windows Market Place mevcut yapısı ve uygulama sayısı ile rekabetten uzak görünürken, Windows Phone 7 ile bu durumun değişeceği iddia ediliyor.