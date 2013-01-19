Microsoft'un iki güvenlik yazılımı bağımsız testlerde düşük not aldı





Windows 8 işletim sistemi ile birlikte entegre olarak güvenlik çözümleri sunmaya başlayan Microsoft, önceki sürümlerde son kullanıcı için Security Essentials ve halen kurumlara yönelik Forefront Endpoint Protection ile koruma sağlamaya devam ediyor.



Ancak Alman bağımsız antivirüs test grubu AV-Test tarafından yapılan son analizlerde bu iki çözüm geçer not alamadı. 25 farklı yazılımı test eden grubun geçer not vermediği üç yazılımdan ikisi Microsoft'a ait durumda.



Grup, Microsoft yazılımlarının anlık zararlı tespitinde yüzde 72 başarı, yeni zararlı yazılımların tespitinde ise yüzde 91 başarı sağladığını ortaya koydu.



Ancak Microsoft'un cevabı gecikmedi ve üç farklı koşulda grubun yaptığı testlerin yanılma payının olduğunu ifade etti. Bunlardan ilki Microsoft'un güvenlik çözümlerinin müşteri etkisi açısından etkili sonuç verdiği ve bahse konu testlerin bunu atladığı. İkincisi ise milyonlarca sistemde yapılan testlerin yazılımların yüzde 99.9 oranında anlık tespit başarısı gösterdiği, üçüncüsü ise yeni zararlı tespitinde yüzde 94 oranında Microsoft sistemlerinin başarılı olduğu.



Microsoft, bağımsız testlerin gerçek sonuçlar vermediği konusunda eleştirilerde bulunuyor ve tespit edilemeyen zararlı yazılımlarda dahi onbinde üç oranında çözümlerinin başarısız olduğunu vurguluyor.



Bununla birlikte ilk dönemlerinde Security Essentials grubun testlerinde yüksek skorlar alırken, geçen yıldan bu yana düşüş gözlemleniyor.



http://news.cnet.com/8301-1009_3-57564468-83/microsoft-challenges-poor-grade-for-security-essentials/