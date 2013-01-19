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Microsoft'un iki güvenlik yazılımı bağımsız testlerde düşük not aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sistemi ile birlikte entegre olarak güvenlik çözümleri sunmaya başlayan Microsoft, önceki sürümlerde son kullanıcı için Security Essentials ve halen kurumlara yönelik Forefront Endpoint Protection ile koruma sağlamaya devam ediyor.

Ancak Alman bağımsız antivirüs test grubu AV-Test tarafından yapılan son analizlerde bu iki çözüm geçer not alamadı. 25 farklı yazılımı test eden grubun geçer not vermediği üç yazılımdan ikisi Microsoft'a ait durumda.

Grup, Microsoft yazılımlarının anlık zararlı tespitinde yüzde 72 başarı, yeni zararlı yazılımların tespitinde ise yüzde 91 başarı sağladığını ortaya koydu.

Ancak Microsoft'un cevabı gecikmedi ve üç farklı koşulda grubun yaptığı testlerin yanılma payının olduğunu ifade etti. Bunlardan ilki Microsoft'un güvenlik çözümlerinin müşteri etkisi açısından etkili sonuç verdiği ve bahse konu testlerin bunu atladığı. İkincisi ise milyonlarca sistemde yapılan testlerin yazılımların yüzde 99.9 oranında anlık tespit başarısı gösterdiği, üçüncüsü ise yeni zararlı tespitinde yüzde 94 oranında Microsoft sistemlerinin başarılı olduğu.

Microsoft, bağımsız testlerin gerçek sonuçlar vermediği konusunda eleştirilerde bulunuyor ve tespit edilemeyen zararlı yazılımlarda dahi onbinde üç oranında çözümlerinin başarısız olduğunu vurguluyor.

Bununla birlikte ilk dönemlerinde Security Essentials grubun testlerinde yüksek skorlar alırken, geçen yıldan bu yana düşüş gözlemleniyor. 

http://news.cnet.com/8301-1009_3-57564468-83/microsoft-challenges-poor-grade-for-security-essentials/ Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl en beğenilen
Bağımsız olduğunu kim söyleyebilir ki?? El altından 10 şirketten yüzbin dolar alsa yeter adamlara.. Tabi burada şunu atlamamak gerekir. adamların para aldıkları bu şirketlerin rünlerini satabilmeleri için microsoftun windowsla dahili olarak gelen virüs korumasının güvenli olmadığnıda söylemeleri gerekir ki diğer yazılımların satışı için yer açılsın, aksi halde microsoft essentials yeterli güvenlik sağlıyor derseniz kimse para veripte virüs programı satın almaz.. doğal olarak siz örneğin nortona reklam yapacaksanız yada diğer tabirle el altında para alıp bu firmanın yazılımına yüksek puan verecekseniz önce kişilerin sahip oldukları ücretsiz güvenlik yazılmlarının aslında güvenli olmadığına onları ikna etmelisiniz. aksi halde norton ne kadar iyi olursa olsun bana yeteceke kadar güvenliği microsoftun yazılımı sağlayacaksa başkasının bu yönde yapacağı reklamında hiçbir önemi olmaz... doğal olarak bende "bağımsızlık" tezine katılmıyorum. kime neye göre bağımsız??? internette herkes test yapıp koyabilir denetleyen bir kuruluş mu var???
Bağımsız olduğunu kim söyleyebilir ki?? El altından 10 şirketten yüzbin dolar alsa yeter adamlara.. Tabi burada şunu atlamamak gerekir. adamların para aldıkları...
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bsliali 6 yıl
Batuist
Bağımsız olduğunu kim söyleyebilir ki?? El altından 10 şirketten yüzbin dolar alsa yeter adamlara.. Tabi burada şunu atlamamak gerekir. adamların para aldıkları bu şirketlerin rünlerini satabilmeleri için microsoftun windowsla dahili olarak gelen virüs korumasının güvenli olmadığnıda söylemeleri gerekir ki diğer yazılımların satışı için yer açılsın, aksi halde microsoft essentials yeterli güvenlik sağlıyor derseniz kimse para veripte virüs programı satın almaz.. doğal olarak siz örneğin nortona reklam yapacaksanız yada diğer tabirle el altında para alıp bu firmanın yazılımına yüksek puan verecekseniz önce kişilerin sahip oldukları ücretsiz güvenlik yazılmlarının aslında güvenli olmadığına onları ikna etmelisiniz. aksi halde norton ne kadar iyi olursa olsun bana yeteceke kadar güvenliği microsoftun yazılımı sağlayacaksa başkasının bu yönde yapacağı reklamında hiçbir önemi olmaz... doğal olarak bende bağımsızlık tezine katılmıyorum. kime neye göre bağımsız??? internette herkes test yapıp koyabilir denetleyen bir kuruluş mu var???

bilgisayarıma en son 8 ay kadar önce format atmıştım o zamandan beri microsoft security kullanıyorum geçen karspersky indirdim virüs tarattım 0 tehdit buldu demekki microsoft işini gayet güzel yapıyor karsper pcyi çok zorluyor microsoft gayet sakin çalışıyor
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Doanc4n 6 yıl
Güvenlik ve Microsoft? Aynı cümlede kullanıldığında kulağa bir garip geliyor.
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unixachilles 6 yıl
Microsoft'u her ne kadar sevmesem de bu konuda şirkete katılıyorum testler her zaman gerçeği yansıtmaz ve kendi işletim sistemleri için "bedava" bir antivirüs programı yapmaları elbette bazılarının hoşuna gitmeyecektir !
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cceviz 6 yıl
uzun süre kullandım. pc bir süre sonra saçmalamaya başladı ama Essential a göre bir sorun yoktu. ne olur ne olmaz diye kasper i kurdum ve tarattırdım. sonuç !! pc ağzına kadar virüs dolmuş.
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regaibyigit. 6 yıl
3 senedir windows defender harici bi antivirüs programı sokmadım bilgisayarıma çok yavaşlatıyor. Microsofta güvenmek en iyisi
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alito 6 yıl
Security Essential'ı 2-3 senedir kullanıyorum, şu ana kadar virüs sıkıntım olmadı.
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SystemApps 6 yıl
geçen 2 mail geldi ekli dosya şeklinde mailin sahte ve ekli dosyanın virüs olduğunu anladım ama ekli dosyayı indirdim masaüstüne kopyaladım.sağ tıklayıp winrar ile açtım anında truva atı uyarısı geldi.ve virüsü temp klasöründen karantinaya aldı...
2.mailide (faklı zamanlarda) direk exe ye tıkladım yine anında yakaladı ve virüs çalışmadı...
şahsen ben başarılı buldum.hergünde güncelleniyor.zaten bedava sistemi kasmıyor gereksiz uyarı vermiyor genel olarak virüslerden koruyor.tabiki bir çok virüs çeşidi var ama genel olarak başarılı buldum.virüsle başımı belaya sokmayacak kadar iyi çalışıyor...
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Makaroncu 6 yıl
Ben 2 senedir kullanıyorum bir sıkıntı yaşamadım benim mantığıma göre microsoftun ürününü en iyi microsoft korur en azından ucretsiz ve düzenli guncelleniyor
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YordleKing 6 yıl
@Hobar
MSE'nin aktif koruması pek iyi değil zaten.Mse+comodo firewall kullanmanızı tavsiye ederim.
Çok iyi bir ikili oluyor ve performansı hiç etkilemiyor.
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Evren 6 yıl
para verdıysen av programına o oran yukselır.Free oldugunda duser.Mantık bu sekıldedır !!!??!!!
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