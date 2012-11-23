Microsoft'un yeni patent başvurusu, canlı etkinliklerde gerçek zamanlı bilgi akışını işaret ediyor

Kapalı kapılar ardında giyilebilir teknolojiler üzerine çalışmalarını sürdüren Microsoft’un çalışmalarıyla ilgili bazı ipuçları veren yeni patent başvurusu dün itibariyle ortaya çıktı.

http://www.engadget.com/2012/11/22/microsoft-patent-application-details-head-mounted-display-used-t/

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Söz konusu patent başvurunda cihaz ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmasa da, kafaya takılan bir ekranla gerçek zamanlı etkinlikleri, ilgili bilgiler ile birlikte nasıl göstereceği sergileniyor. Patentle birlikte herhangi bir spor karşılaşmasında bir yandan oyunu bir yandan da oyunla ilgili canlı istatistikleri takip etmek mümkün olacak. Bu sayede oyunu canlı olarak izleyen seyirciler televizyonda yaşadıkları deneyime benzer bir deneyim yaşayacaklar. Kullanıcıların oyunu izlerken nerede olduğunu ve hangi görüş açısıyla batığını da hesaba katan sistem, bilgi aktarımını da bu unsurlara göre sağlıyor.Detaya inildiğinde Microsoft’un gelecekteki Xbox planları arasında olduğu söylenen ve ‘’Fortaleza Glasses’’ olarak tanımlanan arttırılmış gerçeklik gözlükleri de akıllara geliyor. Söz konusu gözlüklerin 2014 yılında ortaya çıkacağı ve mekanlar, nesneler, kişiler hakkında gerçek zamanlı veriler sağlayacağı söylenmişti.Microsoft’un arttırılmış gerçekliği temel alan bu patent başvurusunun neler getireceğini ve nasıl kullanılacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.