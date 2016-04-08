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Microsoft Edge tarayıcısı da Flash animasyonları otomatik olarak durduracak

Önümüzdeki yaz genel kullanıma sunulması beklenen Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi ile birlikte, Edge tarayıcısı da Flash içeriği otomatik olarak durdurmaya başlayacak.
3 yıl
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13
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Diğerleri Flash'ı geride bırakarak daha güvenli, kararlı ve hızlı alternatifler geliştirmenin yollarını arıyor olsa da, Microsoft Windows 10'da Edge tarayıcısını çalıştıran kullanıcılar için mevcut uygulamalarını iyileştirerek gelişmiş bir deneyim sunmaya odaklanmış durumda.
Yaklaşan Yıldönümü Güncellemesi ile birlikte Edge tarayıcısının Flash içeriği yükleme tarzı tamamen değişecek. Artık web sayfalarında yer alan animasyon ve reklam öğeleri kullanıcı oynatmak için tıklamadığı sürece otomatik olarak durdurulacak. Video ve oyun gibi web sayfalarının merkezinde yer alan Flash içerikleri ise bu durumdan etkilenmeyerek çalışmaya devam edecek. Böylece güç tüketiminin azaltılarak tarayıcı performansının arttırılması hedefleniyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft Surface Phone 2017'de üç farklı modelle piyasada olabilir"
Google geçen yıl Chrome tarayıcısına akıllı otomatik duraklatma seçeneği ekleyerek aynı özelliği sunmaya başlamıştı. Apple ise Safari'nin Güç tasarruf modunda bu tür Flash içerikleri durdurabiliyordu. Yeni özelliğin yaz aylarında genel kullanıma açılması beklenen Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi ile birlikte sunulması planlanıyor. Yine de kullanıcılar Windows 10 Yapı 14316'yı yükleyerek bahsi geçen özelliğin nasıl çalışacağını deneme imkanına sahipler.

https://blogs.windows.com/msedgedev/2016/04/07/putting-users-in-control-of-flash/ Yorum Yaz
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
MS'in dünyayı yeniden ve yavaaaaş yavaş keşfetmesi beni benden alıyor.
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Das Boot 3 yıl
Edge kullanıyorum mutluyum
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Tolgá 3 yıl
internet explorerı tamamen kaldırıp edge'i kurulumlu hale getirirlerse olur.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Hatırlıyorum Steve jobs ilk flash ile ilgili yorumunda, Ada'ma demediklerini bırakmadılar. Hele forum yıkılıyordu, editörler bile dalga geçmişti hatta :) şimdi sonuç ortada.
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travers 3 yıl
flash oynatan tarayıcı mı kalmış? Vay anasını çok cahil kalmışım :)
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kadirirdem 3 yıl
Adamlar dünyayı yeniden keşfediyorlar bu da haber oluyor... Pehh...
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BekirTemel 3 yıl
flash oldu mu düşman
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OverClocK1ng 3 yıl
MicroFOS işte...
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
MS'in dünyayı yeniden ve yavaaaaş yavaş keşfetmesi beni benden alıyor.
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SysEdit 3 yıl
Microsoftta zeki insanların çalıştığına inanmakta zorlanıyorum...
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oktayakgoz 3 yıl
edge hız olarak iyide özellikle donanimhaber de gezerken sürekli sayfa yanıt vermiyor hataları çıkıyor
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ipli jeton 3 yıl oktayakgoz
Mobil ya da tablet sürümünü kullanın.
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