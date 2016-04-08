Microsoft Edge tarayıcısı da Flash animasyonları otomatik olarak durduracak

Diğerleri Flash'ı geride bırakarak daha güvenli, kararlı ve hızlı alternatifler geliştirmenin yollarını arıyor olsa da, Microsoft Windows 10'da Edge tarayıcısını çalıştıran kullanıcılar için mevcut uygulamalarını iyileştirerek gelişmiş bir deneyim sunmaya odaklanmış durumda.

Yaklaşan Yıldönümü Güncellemesi ile birlikte Edge tarayıcısının Flash içeriği yükleme tarzı tamamen değişecek. Artık web sayfalarında yer alan animasyon ve reklam öğeleri kullanıcı oynatmak için tıklamadığı sürece otomatik olarak durdurulacak. Video ve oyun gibi web sayfalarının merkezinde yer alan Flash içerikleri ise bu durumdan etkilenmeyerek çalışmaya devam edecek. Böylece güç tüketiminin azaltılarak tarayıcı performansının arttırılması hedefleniyor.

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Google geçen yıl Chrome tarayıcısına akıllı otomatik duraklatma seçeneği ekleyerek aynı özelliği sunmaya başlamıştı. Apple ise Safari'nin Güç tasarruf modunda bu tür Flash içerikleri durdurabiliyordu. Yeni özelliğin yaz aylarında genel kullanıma açılması beklenen Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi ile birlikte sunulması planlanıyor. Yine de kullanıcılar Windows 10 Yapı 14316'yı yükleyerek bahsi geçen özelliğin nasıl çalışacağını deneme imkanına sahipler.

https://blogs.windows.com/msedgedev/2016/04/07/putting-users-in-control-of-flash/