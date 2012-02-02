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Mide kanserine karşı minik robot!

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
enderc
Haber Editörü
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Tıp dünyasındaki gelişmeler teknoloji ile paralel ilerlerken her geçen gün yeni teknik ve sistemlerin çeşitli hastalık ve rahatsızlıklar üstünde elde ettiklerini görüyoruz. Singapurda Lawrence Ho ve Louis Phee tarafından yapılan araştırmalar sonunda ufak bir robot ile mide kanserine karşı büyük başarılar elde edildi. 
Adeta ufak bir yengeci andıran bu robot, endoskopi yöntemiyle hastanın ağzından midesine gönderiliyor. Görüntü ve aydınlatma sistemlerinin yanı sıra iki kolu olan bu robot, bir koluyla dokuları tutarken, diğer koluyla da kötü huylu dokuları mide duvarından ayırıyor.
Dünyada oldukça yaygınlık açısından dördüncü ve kanser sebepli ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada bulunan mide kanseri, erken teşhis edildiğinde bu minik robot yardımıyla tedavi edilebilecek.
Robotun çalışma mantığı yakın zamandır kullanılan ve özellikle safra kesesi ameliyatlarında büyük başarı sağlayan laparoskopik kolesistektomi yöntemine oldukça benziyor. Henüz başlangıç aşamasında olan hastalığın kanserli hücreleri bu robotun kıskaçlı koluyla tutularak diğer kol tarafından koparılmakta. Koparılma işlemi ise halka şeklindeki kola verilen anlık yüksek elektrik akımıyla gerçekleşiyor.
Elektrik akımı sayesinde kesilen dokunun olduğu bölgede kan anında pıhtılaşarak hastanın iç kanama geçirme riski de oldukça azalıyor. Bu yöntem sayesinde hastalar açık ameliyatlara nazaran çok daha kısa bir iyileşme süreci ardından hayatlarına devam edebiliyorlar. 

http://www.theverge.com/2012/2/2/2766296/crab-robot-stomach-cancer-singapore-researchers Yorum Yaz
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DemirAtlı 7 yıl en beğenilen
donanımhaber olarak sağlıkla ilgili teknolojik konularıda es geçmemeniz çok güzel ve takdiri hak ediyorsunuz.
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dhemirdh 7 yıl
Biz o robottan mikrop kaparız :D
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berkkarabacak 7 yıl
Bu hastalık konusunda büyük ilaç şirketlerinin engellerine rağmen bu tür gelişmeler,tedavi yöntemlerini görmek çok sevindirici
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DemirAtlı 7 yıl en beğenilen
donanımhaber olarak sağlıkla ilgili teknolojik konularıda es geçmemeniz çok güzel ve takdiri hak ediyorsunuz.
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E_Aydin35 7 yıl
"Süphanallah" diyorum gerçekten çok harika,güzel, ve iyi bir teknoloji insanların kanserle mücadele için atılmış büyük bir adım ama burada insanlarımızada büyük görev düşüyor burada bence erken teşhis çok önemli buda bizlere kalmış bir durum sağlığı asla elden bırakmamak gerekir.. :)
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