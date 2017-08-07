Milli e-posta servisi 2018 sonunda hizmete girecek

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yerli e-posta servisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arslan, tamamen yerli ve milli e-posta servisinin 2018 sonunda kullanıma açılacağını duyurdu.





Arslan, yerli e-posta servisinin milli güvenlik adına önemli bir gelişme olacağının altını çizdi. 2018 sonuna kadar çalışmaların bitirileceği e-posta servisinin bütün kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılması zorunlu olacak. Servisi sadece kamu kurumları değil tüm vatandaş da kullanabilecek.





Bakan, açıklamalarında diğer e-posta servislerinin güvenliği sağladığını ancak yine de bilginin başka yere gitmediğinden yüzde yüz emin olamadıklarını söylüyor. Konu ile ilgili olarak geçtiğimiz yıl Enerji Bakanı Berat Albayrak'a ait yaklaşık 58bin adet e-posta RedHack tarafından sızdırılmış ve WikiLeaks üzerinden yayınlanmıştı. Söz konusu e-postalarda Albayrak'ın IŞİD ile ilişkileri olduğunu iddia eden belgeler bulunuyordu.

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Yerli e-posta servisi ile ilgili olarak Ahmet Arslan şunları söyledi: "Bilgimiz dışarıya çıkmadan çok daha güvenilir bir şekilde ve çok daha emniyetli bir şekilde Türkiye içerisinde hedef pazara hedef noktaya, hedef kişiye erişmiş olacak. Ayrıca, bundan kaynaklı çok ciddi paralar ödeniyor, bu anlamda da çok ciddi tasarruflar sağlamış olacağız. Bu, ülkemiz için bu sektörde yapacağımız bence çok önemli bir iş olacak."

E-posta servisinin güvenliğinin sağlanması ile ilgili olarak Arslan o konuda hiç şüpheniz olmasın diyor. Nedeni olarak da şunları söylüyor: "Özellikle son dönemlerde çok önemli ve çok ciddi sayıda saldırı oluyor. Dünyayla kıyaslarsanız Türkiye siber güvenlikte çok ciddi mesafe kat etti. Siber saldırılardan ya hiç etkilenmiyor ya da çok az etkileniyor."

Türk Mühendisleri Tarafından Geliştiriliyor

2017 başında etüt çalışmalarına başlandığı bilinen yerli e-posta servisinin çalışmalarını Türk mühendisleri yürütüyor. Çalışmalar, sadece kamu kuruluşları tarafından değil özel firmalar ile birlikte sürdürülüyor. Bu sayede her iki tarafın kabiliyetleri tek bir potada toplanıyor.





Milli e-posta servisi çalışmalarını yapılması ve önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olması güzel bir gelişme. Bilgilerin yurt dışını dolanmadan doğrudan ülkemiz içerisinden alınıp verilmesinin güvenlik anlamında olumlu etkileri olacaktır. Fakat bir takım dezavantajlar da yaşanabilir. Örneğin güvenlik gereği tüm e-postalar devlet tarafından kontrol edilebilir. Ya da yeterli teknolojik imkan sağlanamadığı için gün içerisinde e-posta servisi devre dışı kalabilir ve kamu kuruluşlarındaki işler yavaşlayabilir. Temennimiz milli e-posta sisteminin güvenli, hızlı ve işlevsel bir şekilde çalışması yönünde.

Anadolu Ajansı