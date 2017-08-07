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Milli e-posta servisi 2018 sonunda hizmete girecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yerli ve milli e-posta servisinin 2018 sonunda kullanıma açılacağını duyurdu. Yerli e-posta servisi tüm kamu kurumlarında zorunlu olacak.
1 yıl
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86
Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Milli e-posta servisi 2018 sonunda hizmete girecek
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yerli e-posta servisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arslan, tamamen yerli ve milli e-posta servisinin 2018 sonunda kullanıma açılacağını duyurdu.


Arslan, yerli e-posta servisinin milli güvenlik adına önemli bir gelişme olacağının altını çizdi. 2018 sonuna kadar çalışmaların bitirileceği e-posta servisinin bütün kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılması zorunlu olacak. Servisi sadece kamu kurumları değil tüm vatandaş da kullanabilecek.


Bakan, açıklamalarında diğer e-posta servislerinin güvenliği sağladığını ancak yine de bilginin başka yere gitmediğinden yüzde yüz emin olamadıklarını söylüyor. Konu ile ilgili olarak geçtiğimiz yıl Enerji Bakanı Berat Albayrak'a ait yaklaşık 58bin adet e-posta RedHack tarafından sızdırılmış ve WikiLeaks üzerinden yayınlanmıştı. Söz konusu e-postalarda Albayrak'ın IŞİD ile ilişkileri olduğunu iddia eden belgeler bulunuyordu.

Ayrıca Bkz. "ASELSAN, ROKETSAN ve TAI’de metal yazıcı devrimi"

Yerli e-posta servisi ile ilgili olarak Ahmet Arslan şunları söyledi: "Bilgimiz dışarıya çıkmadan çok daha güvenilir bir şekilde ve çok daha emniyetli bir şekilde Türkiye içerisinde hedef pazara hedef noktaya, hedef kişiye erişmiş olacak. Ayrıca, bundan kaynaklı çok ciddi paralar ödeniyor, bu anlamda da çok ciddi tasarruflar sağlamış olacağız. Bu, ülkemiz için bu sektörde yapacağımız bence çok önemli bir iş olacak."


E-posta servisinin güvenliğinin sağlanması ile ilgili olarak Arslan o konuda hiç şüpheniz olmasın diyor. Nedeni olarak da şunları söylüyor: "Özellikle son dönemlerde çok önemli ve çok ciddi sayıda saldırı oluyor. Dünyayla kıyaslarsanız Türkiye siber güvenlikte çok ciddi mesafe kat etti. Siber saldırılardan ya hiç etkilenmiyor ya da çok az etkileniyor."

Türk Mühendisleri Tarafından Geliştiriliyor

2017 başında etüt çalışmalarına başlandığı bilinen yerli e-posta servisinin çalışmalarını Türk mühendisleri yürütüyor. Çalışmalar, sadece kamu kuruluşları tarafından değil özel firmalar ile birlikte sürdürülüyor. Bu sayede her iki tarafın kabiliyetleri tek bir potada toplanıyor.


Milli e-posta servisi çalışmalarını yapılması ve önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olması güzel bir gelişme. Bilgilerin yurt dışını dolanmadan doğrudan ülkemiz içerisinden alınıp verilmesinin güvenlik anlamında olumlu etkileri olacaktır. Fakat bir takım dezavantajlar da yaşanabilir. Örneğin güvenlik gereği tüm e-postalar devlet tarafından kontrol edilebilir. Ya da yeterli teknolojik imkan sağlanamadığı için gün içerisinde e-posta servisi devre dışı kalabilir ve kamu kuruluşlarındaki işler yavaşlayabilir. Temennimiz milli e-posta sisteminin güvenli, hızlı ve işlevsel bir şekilde çalışması yönünde.


Anadolu Ajansı Yorum Yaz
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alemburda34 1 yıl en beğenilen
Önemli olan yapmak değil oradaki mailleri nasıl koruyacağı?
İhaleyi kimin gardaşı, hemşerisi, ahbabı, kankisi alacak
1 Yanıt Yanıtla +83
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AfrikalıGençYetenek 1 yıl
45 Milyon seçmenin kimlik bilgilerini koruyamayanlar mail mi koruyacak?
2 Yanıt Yanıtla +76
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55SuperSpy55 1 yıl
Rusların mail.ru sistemini kullanırım, Amerikalıların gmail sistemini kullanırım. Ama bunu kullanmam. Bir sorun niye kullanmam. Çünkü bu adamlar servis sağlayıcılarla bile bizi izliyorlar, hiçbir suçu olmayan sitelere yasak koyuyorlar (Wikipedia, Imgur, Pastebin vesaire). Ben bu adamlara nasıl güvenip de e-postalarımı barındırayım? Güvenlik sistemi desen birilerinin cebini doldurmak için yapacaklarından bir haftaya kalmadan hacker elemanlar sızacak zaten. Gmail ile mutluyum ben, çift adımlı doğrulama da var. Buna çift adımlı doğrulama için SMS başı para bile isterler.
Rusların mail.ru sistemini kullanırım, Amerikalıların gmail sistemini kullanırım. Ama bunu kullanmam. Bir sorun niye kullanmam. Çünkü bu adamlar servis sağlayı...
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3 Yanıt Yanıtla +51
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1 Avatar
suratsızadam 1 yıl
Aksın datalar :)
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İroniMan 1 yıl
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Fenerbahceli59 1 yıl
Milli E Posta Milli Yazılımla donatılırsa çok önemli Güvenlik açılarını kapatır. Türk mühendisleri Basına sunulmamalı Anonim olarak kalıp Geliştirici gibi çalışmalı. Yerli Yazılım olmazsa olmaz en çok Format atan #Nato Ülkesiyizdiz bana sorarsanız.
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burak335 1 yıl
Yarın sana şu mail gelmiş derler içeri atarlar
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Fantom006 1 yıl
gene hırsızlık dolandırıcılık çalma çırpma artacak desenenize
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0z0z 1 yıl
Google tabanlı yapmazlarsa gelin bana tükürün.
Neden mi?
Çünkü bir arama motoru domaininiz bile yok.
Nereye yamayacaksınız?
Kimi zengin edeceksiniz?
Halk cahil.
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Paetzold 1 yıl
Şimdi gmail düşünsün.
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cagdas70 1 yıl
Çok geç kalınmış bir hizmet. Umarım Pardus işletim Sistemi gibi yarım bırakılmaz.
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Volkanbaba 1 yıl
@sicakposta.com :(
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Mephalay 1 yıl
Emaillerimi devletin okumasindansa Google'in okumasini tercih ederim.
Emaillerimin saklandigi bilgisayarin Turkiye'de olmasindansa Amerika'da olmasini tercih ederim.

Zaten bunu yaparlarsa ( eger becerebilirlerse ki yuksek volume lu email server i kurmaktan baska bir sey yapmayacaklar aslinda, web arayuzu falan yazacaklarini sanmiyorum ) ; kamu personeline zorunlu hale getirecekler. Belki e-devlet icin zorunlu hale getirebilirler dayatmak icin.
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