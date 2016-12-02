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Milli haberleşme sistemi üç havalimanında devreye alındı

Geçtiğimiz sene havacılık alanında düzenlenen ihaleyi kazanan Onur Mühendislik ekibinin geliştirdiği milli haberleşme sistemi Adana, Gaziantep ve Siirt’teki havalimanlarında hayata geçirildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2015'te Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep, Adana, Siirt ve Muş’taki havalimanları için düzenlenen IP Tabanlı Ses İletişim (VCS), Kayıt/Geri Dinleme (VRS) Temini Projesi ihalesini kazanan Onur Mühendislik, üzerinde yoğun mesai harcadığı milli haberleşme sistemini tamamlayarak devreye aldı.
Kabulleri tamamlanan ve EUROCONTROL'ün yayınladığı uluslararası standartları sağlayan tek yerli ürün ünvanına sahip olan iletişim sistemi, havalimanlarında ses haberleşmesi gibi stratejik bir ihtiyacın milli imkanlarla karşılanması açısından önem arz ediyor.
İlk etapta Adana, Siirt ve Gaziantep’te kullanıma sunulan teknoloji ile sivil ve askeri hava trafik yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanırken diğer taraftan yerli ürünlere teşvik konusunda da pozitif bir katkı yapıyor.

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kadirirdem 2 yıl en beğenilen
gayet güzel umarım ileride iyice yaygınlaşır artık milli ürünlerimizi ve yazılımlarımızı kullanmanın zamanı geldi ve geçti...
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TearsForFears 2 yıl hanımneder
hanımneder
argimax
guzel bir adim

Geriye doğru bi adım


Hadi lan oradan
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exterminant 2 yıl
yol alması gereken bir proje, zaman gerek
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tugares 2 yıl
Bu versiyon hacklenir, bir sonraki hacklenir diğeri daha zor hacklenir. Gelişmeye bu kadar karşı olan, sürekli olumsuz bakan insanları anlamıyorum. Evet belki yeterince hızlı değiliz ama bu hizlanamayacagimiz veya hep yerimizde saymamiz gerekiyor anlamına da gelmez. İnşallah daha iyi noktalara gideriz.
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tropik17 2 yıl
Ben yazıdan anlamadım. Şimdi bu nedir? Ne işe yarar?
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alicaptain 2 yıl
guzel bir adim
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hanımneder 2 yıl alicaptain
argimax
guzel bir adim

Geriye doğru bi adım
1 Yanıt Yanıtla +1
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kadirirdem 2 yıl en beğenilen
gayet güzel umarım ileride iyice yaygınlaşır artık milli ürünlerimizi ve yazılımlarımızı kullanmanın zamanı geldi ve geçti...
Yanıtla +18
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havalimanı, milli haberleşme sistemi ve
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