Milli haberleşme sistemi üç havalimanında devreye alındı

2015'te Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep, Adana, Siirt ve Muş’taki havalimanları için düzenlenen IP Tabanlı Ses İletişim (VCS), Kayıt/Geri Dinleme (VRS) Temini Projesi ihalesini kazanan Onur Mühendislik, üzerinde yoğun mesai harcadığı milli haberleşme sistemini tamamlayarak devreye aldı.

Kabulleri tamamlanan ve EUROCONTROL'ün yayınladığı uluslararası standartları sağlayan tek yerli ürün ünvanına sahip olan iletişim sistemi, havalimanlarında ses haberleşmesi gibi stratejik bir ihtiyacın milli imkanlarla karşılanması açısından önem arz ediyor.

İlk etapta Adana, Siirt ve Gaziantep’te kullanıma sunulan teknoloji ile sivil ve askeri hava trafik yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanırken diğer taraftan yerli ürünlere teşvik konusunda da pozitif bir katkı yapıyor.