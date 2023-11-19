NASA, 16 milyon kilometre ile optik iletişim rekoru kırdı

Derin Uzay Optik İletişim (DSOC) deneyi
NASA’nın DSOC veya “Derin Uzay Optik İletişim” deneyi, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağını keşfetmek üzere kısa süre önce başlatılan Psyche görevinin bir parçası konumunda. Deney, günümüzde uzay araçları tarafından kullanılan son teknoloji ürünü radyo frekans sistemlerinden 10 ila 100 kat daha yüksek veri iletim hızlarını sergilemeyi amaçlıyor. Hem radyo hem de yakın kızılötesi lazer iletişimi veri iletmek için elektromanyetik dalgalar kullanıyor olsa da yakın kızılötesi ışık, verileri çok daha dar dalgalar halinde paketleyerek yer istasyonlarının daha fazla veri almasını sağlıyor. Bu, gelecekteki insan ve robot tabanlı keşif görevlerine yardımcı olacak ve daha yüksek çözünürlüklü araştırma araçlarını mümkün kılacak.
Psyche uzayda seyahat ederken deney, iki yıllık teknoloji uygulaması sırasında Dünya'ya yüksek bant genişliğinde test verileri gönderecek. En nihayetinde bunlar, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve video akışı iletebilen daha yüksek veri hızlarını sağlayacak. Deney aynı zamanda hem uplink hem de downlink lazerler aracılığıyla test verileri de gönderdi; bu işlem, deneyin birincil amacı olan "bağlantıyı kapatmak" olarak biliniyor. Deney Psyche görev verilerini iletmezken, DSOC operasyonlarının uzay aracına müdahale etmemesini sağlamak için Psyche görev destek ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışıyor.
Derin uzayda ilk defa test edildi
Uygulama aynı zamanda ışığın uzay aracından Dünya'ya çok uzun mesafeler boyunca seyahat etmesi için gereken süreyi de hesaba katmalı: Psyche'nin gezegenimize olan en uzak mesafesinde, DSOC'un yakın kızılötesi fotonlarının geri dönmesi yaklaşık 20 dakika sürecek. Yapılan bu testte ise bu süre 50 saniyeydi. Bu süreler içerisinde hem uzay aracı hem de gezegen hareket etmiş olacağının lazerlerin konumunun hassas bir şekilde ayarlanması elzem.Kaynakça https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-deep-space-optical-comm-demo-sends-receives-first-data https://interestingengineering.com/innovation/nasa-sets-optical-communication-record-with-10-million-miles Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.