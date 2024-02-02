Tam Boyutta Gör Papara, uçakla sık seyahat eden kullanıcıların hayatını kolaylaştıran yeni özelliği Havalimanı Hizmetleri’ni kullanıma sundu. Kullanıcılar papara mobil uygulaması üzerinden hızlı geçiş, lounge ve buggy hizmeti satın alarak QR kodlarıyla bu hizmetleri kullanabiliyor.

Tüm Papara kullanıcıları bankaların Premium üyelik, ayrıcalıklı kart zorunluluğu veya operatörlerin premium üyesi olma gibi zorunluluklar olmadan hızlı geçiş, lounge ve buggy hizmetlerini uygun fiyata satın alabilecek.

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Papara havalimanı hizmetleri hangi havalimanlarında geçerli?

Papara kullanıcıları, Ödemeler menüsünden Havalimanı Hizmetleri adımını izleyerek İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve Bodrum Milas Havalimanı’nda kullanabilecekleri, iç hat uçuşları için gidiş, dış hat uçuşları için ise gidiş ve geliş için ayrı ayrı hizmetler satın alabiliyor. Kullanıcılar, satın alma işlemini Papara hesapları veya kredi kartlarıyla tamamladıktan sonra QR koda Papara üzerinden erişebiliyor. Dilerlerse bu kodu telefon galerilerine veya Apple Cüzdan’larına kaydedebiliyor.

Ayrıca Plaza Premium Lounge hizmeti de Papara’dan satın alınabiliyor. Bu hizmet İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve Bodrum Milas Havalimanı’nda sunuluyor.

Papara sık seyahat edenler için iki önemli hizmetini daha önce devreye almıştı. Yurt dışına seyahat edenler için vize başvurularında zorunlu tutulan Seyahat Sağlık Sigortası hizmeti Papara uygulamasından satın alınabiliyor. Ayrıca, geçtiğimiz yıl hizmete giren, 18 gram paslanmaz çelikten üretilen Metal Card sahipleri özel Cashback programı sunuluyor. Kullanıcılar yurt dışında harcadıkça anında nakit kazanma fırsatı elde ediyor.

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Papara havalimanı hizmetleri için yeni özelliğini kullanıma sundu