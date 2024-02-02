Papara havalimanı hizmetleri için yeni özelliğini kullanıma sundu

Tüm Papara kullanıcıları bankaların Premium üyelik, ayrıcalıklı kart zorunluluğu veya operatörlerin premium üyesi olma gibi zorunluluklar olmadan hızlı geçiş, lounge ve buggy hizmetlerini uygun fiyata satın alabilecek.
Papara havalimanı hizmetleri hangi havalimanlarında geçerli?
Papara kullanıcıları, Ödemeler menüsünden Havalimanı Hizmetleri adımını izleyerek İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve Bodrum Milas Havalimanı’nda kullanabilecekleri, iç hat uçuşları için gidiş, dış hat uçuşları için ise gidiş ve geliş için ayrı ayrı hizmetler satın alabiliyor. Kullanıcılar, satın alma işlemini Papara hesapları veya kredi kartlarıyla tamamladıktan sonra QR koda Papara üzerinden erişebiliyor. Dilerlerse bu kodu telefon galerilerine veya Apple Cüzdan’larına kaydedebiliyor.
Ayrıca Plaza Premium Lounge hizmeti de Papara’dan satın alınabiliyor. Bu hizmet İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve Bodrum Milas Havalimanı’nda sunuluyor.
Papara sık seyahat edenler için iki önemli hizmetini daha önce devreye almıştı. Yurt dışına seyahat edenler için vize başvurularında zorunlu tutulan Seyahat Sağlık Sigortası hizmeti Papara uygulamasından satın alınabiliyor. Ayrıca, geçtiğimiz yıl hizmete giren, 18 gram paslanmaz çelikten üretilen Metal Card sahipleri özel Cashback programı sunuluyor. Kullanıcılar yurt dışında harcadıkça anında nakit kazanma fırsatı elde ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.