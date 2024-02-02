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    Papara havalimanı hizmetleri için yeni özelliğini kullanıma sundu

    Papara, tüm kullanıcılarının havalimanlarında hızlı geçiş, lounge ve buggy hizmeti satın almasına imkan tanıyan yeni özelliğini kullanıma sundu.                  
    Papara havalimanı hizmetleri için yeni özelliğini kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Papara, uçakla  sık seyahat eden kullanıcıların hayatını kolaylaştıran yeni özelliği Havalimanı Hizmetleri’ni kullanıma sundu. Kullanıcılar papara mobil uygulaması üzerinden hızlı geçiş, lounge ve buggy hizmeti satın alarak QR kodlarıyla bu hizmetleri kullanabiliyor.

    Tüm Papara kullanıcıları bankaların Premium üyelik, ayrıcalıklı kart zorunluluğu veya operatörlerin premium üyesi olma gibi zorunluluklar olmadan hızlı geçiş, lounge ve buggy hizmetlerini uygun fiyata satın alabilecek.

    Papara havalimanı hizmetleri hangi havalimanlarında geçerli?

    Papara kullanıcıları, Ödemeler menüsünden Havalimanı Hizmetleri adımını izleyerek İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve Bodrum Milas Havalimanı’nda kullanabilecekleri, iç hat uçuşları için gidiş, dış hat uçuşları için ise gidiş ve geliş için ayrı ayrı hizmetler satın alabiliyor. Kullanıcılar, satın alma işlemini Papara hesapları veya kredi kartlarıyla tamamladıktan sonra QR koda Papara üzerinden erişebiliyor. Dilerlerse bu kodu telefon galerilerine veya Apple Cüzdan’larına kaydedebiliyor.

    Ayrıca Plaza Premium Lounge hizmeti de Papara’dan satın alınabiliyor. Bu hizmet İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve Bodrum Milas Havalimanı’nda sunuluyor.

    Papara sık seyahat edenler için iki önemli hizmetini daha önce devreye almıştı. Yurt dışına seyahat edenler için vize başvurularında zorunlu tutulan Seyahat Sağlık Sigortası hizmeti Papara uygulamasından satın alınabiliyor. Ayrıca, geçtiğimiz yıl hizmete giren, 18 gram paslanmaz çelikten üretilen Metal Card sahipleri özel Cashback programı sunuluyor. Kullanıcılar yurt dışında harcadıkça anında nakit kazanma fırsatı elde ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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