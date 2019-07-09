Mini Cooper'ın elektrikli versiyonu tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

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Geçtiğimiz günlerde 150 tonluk kargo uçağı çekerek gövde gösterisi yapan elektrikli Mini Cooper SE üzerindeki örtü tamamen kalktı. Markanın ilk tam elektrikli aracı olan Mini Cooper SE, genel hatları itibariyle standart Mini modellerine benzese de detaylara inildiğinde sıfır emisyonlu olduğunu belli eden dokunuşlara sahip.

Standart Mini Cooper modeli baz alınarak geliştirilen elektrikli Mini Cooper SE’nin ön aksında 184 beygir güç ve 270 Nm tork üreten bir motor bulunuyor. 12 modülden oluşan ve toplam kapasitesi 32.6 kWh olan lityum iyon bataryadan beslenen aracın menzili WLTP ölçümlerine göre 235 ila 270 km arasında değişiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlayan Mini Cooper SE maksimum 150 km/s hıza çıkabiliyor.

Hızlı şarj ile 35 dakikada %80 dolum

Mini Cooper SE’nin bataryası standart şarj ile 2 buçuk saatte %80 doluma ulaşıyor. Bataryanın tam doluma ulaşması için de 3 buçuk saat gerekiyor. DC hızlı şarj istasyonu kullanıldığında ise bataryanın %80 doluma ulaşması 35 dakika sürüyor. Mini Cooper SE’de Sport, MID, Green ve Green+ olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunuyor. Bu modların konfor odaklı, bazıları da verimlilik odaklı bir sürüş deneyimi sağlıyor. Aynı zamanda diğer elektrikli araçlarda gördüğümüz tek pedalla sürüş özelliği de söz konusu.

Mini Cooper SE’nin dış tasarımında ilk göze çarpan detaylar ön ızgara bölümü ve oldukça ilginç tasarıma sahip 17 inçlik jantlar oluyor. Ayrıca yan ayna kapakları ve jantlar da dahil olmak üzere bazı parçalarda aracın çevreci oluşuna vurgu yapan yeşil dokunuşlara yer veriliyor. İç mekanda ise 5.5 inç boyutunda dijital gösterge paneli, navigasyon özelliğine sahip 6.5 inç bilgi-eğlence ekranı, iki bölgeli otomatik klima ve elektronik park freni gibi özellikler dikkat çekiyor. 8.8 inç dokunmatik ekran ve kablosuz şarj ünitesi de opsiyonlar arasında.

Standart modelden 18 mm daha yüksek

S, M, L ve XL donanım seviyeleriyle satışa sunulacak Mini Cooper SE’nin ön tarafında tek bağlantılı, arka tarafında ise çok bağlantılı süspansiyon sistemi kullanılıyor. Zemin boyunca uzanan bataryalar nedeniyle standart modelden 18mm daha yüksekte konumlanan aracın ağırlık merkezi de 30 mm daha alçak. Bu sayede iyi bir yol tutuş performansına sahip olduğu söyleniyor. Bataryaların etkilemediği nokta ise aracın bagaj hacmi. Bu alanın standart modeldeki gibi 211 litre olduğunu belirtmekte fayda var.