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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mini, sürücülere ekstra bilgiler sağlayan arttırılmış gerçeklik gözlüğünü duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mini, sürücülere ekstra bilgiler sağlayan arttırılmış gerçeklik gözlüğünü duyurdu
 
Son dönemde daha çok büyük araçlara yönelmesine rağmen uzun yıllardır ürettiği kompakt otomobil modelleriyle tanınan BMW grubunun önemli alt markalarından Mini, sürücülere ekstra bilgiler sağlayan kendi arttırılmış gerçeklik gözlüğünü duyurdu.
Tasarımı kişiden kişiye değişebilecek bir çizgide hazırlanan ancak gerekli donanımlar nedeniyle oldukça kalın bir gövdesi bulunan Mini'nin arttırılmış gerçeklik gözlüğü, temel olarak kişilerin gözlerini yoldan ayırmadan hız, hız limitleri ve navigasyon gibi bilgileri direkt olarak gerçek yaşamla birleşik şekilde görmesine imkan tanıyor.
Mini, sürücülere ekstra bilgiler sağlayan arttırılmış gerçeklik gözlüğünü duyurdu
 
Aynı zamanda araca bağlı telefonlara gelen çağrı ya da mesaj gibi bilgileri de gösterebildiği belirtilen gözlük, ilginç olarak aracın X-Ray taramasını da gözler önüne serebiliyor ve aracın dışındaki kameralardan park sürecini ciddi seviyede kolaylaştırabiliyor. Arttırılmış gerçeklik yapısıyla bu işlemler sırasında normal olarak yolu da gösterebilen ürün, her ne kadar daha güvenli bir sürüş hedefliyor olsa da oldukça dikkat dağıtıcı bir deneyimin önünü aralıyor.
Mini'nin sanal gerçeklik gözlüğü için herhangi bir resmi satış fiyatı ya da tarihi bulunmuyor.
Mini, sürücülere ekstra bilgiler sağlayan arttırılmış gerçeklik gözlüğünü duyurdu
 

http://www.engadget.com/2015/04/09/mini-augmented-vision/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl
meego
bu bilgileri f16 uçaklarındaki gibi ön cama aktarılsın.

Artık araba da her halde birkaç bin dolar artar...
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meego 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

meego
bu bilgileri f16 uçaklarındaki gibi ön cama aktarılsın.


Artık araba da her halde birkaç bin dolar artar...


artık standart haline aldığı için birkaç bindolar artmıyor.
bmw ve mercedeslerde standart oldu diye biliyorum, diger otomobillerde opsiyon paketlerinde bulabilirsiniz.


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MxFxOx 4 yıl
Dikkatı dağıtacaktır bununla oyunda oynayabilirsin. Kimin ne yaptığı bilemediklerinden toptan yasaklanır.
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Armin van Buuren* 4 yıl MxFxOx
MxFxOx
Dikkatı dağıtacaktır bununla oyunda oynayabilirsin. Kimin ne yaptığı bilemediklerinden toptan yasaklanır.

İçindeki yazılımın buna izin vereceğini sanmıyorum. Ama Microsoft HoloLens gibi gözlükler genel bir yasağa yol açabilirler.
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halitozbasli 4 yıl
Ben zaten genelde güneş gözlüğü takıyorum arabaya bindiğimde, Artırılmış gerçeklik arabalarda işe yarar iyi yakalamış bmw olayı. Bu gözlük sayesinde milimetrik park edebilir. araç yapsından kaynaklı kör alan sorununu giderbilir zaman içinde.
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20likcivi 4 yıl
Çok güzel ve mantıklı
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meego 4 yıl
abi her arabaya bindiğinde gözlükmü takacaz. bu bilgileri f16 uçaklarındaki gibi ön cama aktarılsın.
Zaten bmwnin bazı modellerinde bu var daha da geliştirilip kullanışlı hale getirilsin
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TheMarjinaLs 4 yıl
Yahu insanları resmen robotlaştırıyorlar artık... Çok ilginç.Hayatımızdan günlük kullanımlarda elektronik aletleri atmak varken , hayatımıza sokuyorlar iyice...
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