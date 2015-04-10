Mini, sürücülere ekstra bilgiler sağlayan arttırılmış gerçeklik gözlüğünü duyurdu

Son dönemde daha çok büyük araçlara yönelmesine rağmen uzun yıllardır ürettiği kompakt otomobil modelleriyle tanınan BMW grubunun önemli alt markalarından Mini, sürücülere ekstra bilgiler sağlayan kendi arttırılmış gerçeklik gözlüğünü duyurdu.

Tasarımı kişiden kişiye değişebilecek bir çizgide hazırlanan ancak gerekli donanımlar nedeniyle oldukça kalın bir gövdesi bulunan Mini'nin arttırılmış gerçeklik gözlüğü, temel olarak kişilerin gözlerini yoldan ayırmadan hız, hız limitleri ve navigasyon gibi bilgileri direkt olarak gerçek yaşamla birleşik şekilde görmesine imkan tanıyor.

Aynı zamanda araca bağlı telefonlara gelen çağrı ya da mesaj gibi bilgileri de gösterebildiği belirtilen gözlük, ilginç olarak aracın X-Ray taramasını da gözler önüne serebiliyor ve aracın dışındaki kameralardan park sürecini ciddi seviyede kolaylaştırabiliyor. Arttırılmış gerçeklik yapısıyla bu işlemler sırasında normal olarak yolu da gösterebilen ürün, her ne kadar daha güvenli bir sürüş hedefliyor olsa da oldukça dikkat dağıtıcı bir deneyimin önünü aralıyor.

Mini'nin sanal gerçeklik gözlüğü için herhangi bir resmi satış fiyatı ya da tarihi bulunmuyor.

http://www.engadget.com/2015/04/09/mini-augmented-vision/