Minimalizm isteyenlere Light Phone 2

Bugün akıllı telefonlar sayısız teknoloji ile donatılmış durumda. Standart işletim sistemli telefonlarda bile artık WhatsApp veya Facebook gibi uygulamalar olmazsa olmazlar haline geldi. Light Phone bu konuya farklı bir yaklaşım getiriyor.

Light Phone 2 özellikleri ve fiyatı

Light Phone modelinin temel amacı insanlara en basitinden telefon kullanımı sunmak. E-mürekkep ekranda kullanıcılar sadece çağrı yapıyor ve SMS gönderiyor. Modifiye edilmiş bir Android üzerinde çalışıyor olsa da herhangi bir fonksiyonu mevcut değil.

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2017 yılında Kickstarter üzerinde gerçekleşme fırsatı bulan Light Phone oldukça olumlu yorumlar alınca ikincisi için kollar sıvandı. Light Phone 2 yine aynı konsept üzerinde devam ediyor ancak kontrollü bir uygulama desteği de olacak.

2.84 inçlik e-mürekkep ekran barındıran Light Phone 2 modeli 4G, WiFi, GPS ve Bluetooth bağlantıları sunuyor. Bu kadar bağlantı ne işe yarayacak derseniz şimdilik hiçbir işe zira sadece çağrı ve SMS kabul edebiliyor. Ekranda klavye kullanırken sürekli yatay moda döndürmeniz gerekiyor. Resimler açılmıyor ve tarayıcı olmadığı için linkler de işe yaramıyor.

Firma ilerleyen dönemde web uygulamalarından oluşan bir Araçlar menüsü hazırlamayı planlıyor. Örneğin Spotify üzerindeki bazı kısıtlı işlemleri yapabileceksiniz veya Google Haritalar üzerinde sadece gideceğiniz yere navigasyon hizmeti alabileceksiniz. Uygulamaların kişisel veri toplamaması adına son derece kısıtlı olacağı ifade ediliyor.

Firma Spotify ve Google gibi devlerle bu tarz bir web uygulama menüsü hazırlamak için iletişime geçmiş durumda. API yardımı olmadan böyle bir projenin hayata geçmeyeceği belirtiliyor. Light Phone 2 bununla birlikte 350$ gibi üst seviye bir fiyat etiketine sahip ve yine kitle fonlama platformlarında destek arıyor.