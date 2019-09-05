Oyunları duvarınızdan kontrol edin

Son dönemin ilgi çeken girişimlerinden birisi kuşkusuz Nanoleaf. Duvarı kapladığınız dokunmatik ve RGB aydınlatmalı mini paneller sayesinde odanız farklı renklere bürünebiliyor. Paneller üzerinde sürükleme yaparak parlaklığı azaltıyor, açıyor veya kapıyorsunuz.

Duvardan kontrol

Geçen yıl Nanoleaf kontrol yazılımı Razer Synapse Nesnelerin İnterneti platformuna entegre edilmişti. Böylece oyun esnasında patlama veya hareket gibi etkinlikler renk olarak kullanıcıya yansıtılıyor veya bir silah hazır olduğunda paneller uyarı veriyordu.

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IFA 2019 fuarında bu ortaklık biraz daha ileri gidiyor. Örneğin ateşe hazır olan silahın uyarısı bir panel üzerinden veriliyor ve oyuncu bu panele dokunarak silahı ateşleyebiliyor. Böylece ek bir kontrol elde ediliyor.

Razer daha yoğun bir deneyim olduğunu ifade ediyor ancak her seferinde kullanıcının koltuktan kalkması biraz zor olabilir. Bu bakımdan daha çok aile tarzı veya eğlence tarzı oyunlarda Nanoleaf panelleri işe yarayabilir. Nanoleaf 9 panellik başlangıç seti 215$ fiyat etiketine sahip.