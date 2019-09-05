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Oyunları duvarınızdan kontrol edin

Nanoleaf ve Razer ortaklığıyla oyunlarda örneğin silahı ateşlemek için duvardaki aydınlatma paneline dokunmanız yeterli olacak. Ortaklık farklı fonksiyonlar da sunuyor.
18 sa.
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemin ilgi çeken girişimlerinden birisi kuşkusuz Nanoleaf. Duvarı kapladığınız dokunmatik ve RGB aydınlatmalı mini paneller sayesinde odanız farklı renklere bürünebiliyor. Paneller üzerinde sürükleme yaparak parlaklığı azaltıyor, açıyor veya kapıyorsunuz.

Duvardan kontrol

Geçen yıl Nanoleaf kontrol yazılımı Razer Synapse Nesnelerin İnterneti platformuna entegre edilmişti. Böylece oyun esnasında patlama veya hareket gibi etkinlikler renk olarak kullanıcıya yansıtılıyor veya bir silah hazır olduğunda paneller uyarı veriyordu.

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IFA 2019 fuarında bu ortaklık biraz daha ileri gidiyor. Örneğin ateşe hazır olan silahın uyarısı bir panel üzerinden veriliyor ve oyuncu bu panele dokunarak silahı ateşleyebiliyor. Böylece ek bir kontrol elde ediliyor.

Razer daha yoğun bir deneyim olduğunu ifade ediyor ancak her seferinde kullanıcının koltuktan kalkması biraz zor olabilir. Bu bakımdan daha çok aile tarzı veya eğlence tarzı oyunlarda Nanoleaf panelleri işe yarayabilir. Nanoleaf 9 panellik başlangıç seti 215$ fiyat etiketine sahip.

 


https://www.engadget.com/2019/09/05/nanoleaf-wall-tiles-sync-razer-gaming-chroma/ Yorum Yaz
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Abidinkaya 17 sa. en beğenilen
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Spider_hip 12 sa.
Teknoloji güzelmiş ama farklı kullanım şekilleri bulmaları gerekli. Kalkıp duvara dokunup silahı ateşlemek nedir. Herhalde bu ürün için yapılabilinecek en saçma özellik.
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tttahmettt 15 sa.
disko topuna doğru gidiyoruz
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sreylare 16 sa.
Oyuncunun oturduğu yerden gözleriyle kontrol edebileceği bir şey yapmadıkları sürece boşa kürek sallarlar, hedef kitle pek almaz bunu bu haliyle.
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wolwes 16 sa.
Duvarlarda cebimizi kontrol etsin diye mi?
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Mesutzgvn 17 sa.
Nanoleaf launchpad ile mükemmel olabilir.
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Abidinkaya 17 sa. en beğenilen
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