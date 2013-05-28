Oyunculara özel ekipmanlar hazırlayan İsveç merkezli üretici Mionix, Avior 8200 isimli üst seviye oyuncu faresini duyurdu.





Mionix CEO'su Peter Nygren tarafından piyasadaki en ergonomik modeller arasında gösterilen Avior 8200 oyuncu faresi, hem sağ hem de sol el kullanımları için hazırlanmış durumda. Üst seviye malzeme kalitesiyle üretildiği belirtilen ve tasarımsal açıdan oyuncuların seveceği tarzda hazırlanan fare modeli üzerinde, yüksek hassaslık sağlayan 8200 DPI lazer sensör (Saniyede 10.8MP tarama), 128KB dahili hafıza, 9 adet programlanabilir tuş, S.Q.A.T isimli yüzey analiz sistemi ve bütün bu gelişmiş işlemler için 75Mhz 32bit ARM işlemci yer alıyor.

16.8 milyon renk destekli LED ışıklandırma sistemi ile oldukça dikkat çekici görünen Avior 8200, 3 farklı DPI ayarı ve 4 farklı profil arasında geçiş imkanı sağlayabiliyor. Dört kat kauçuk kaplaması sayesinde uzun kullanımlar sonucunda bile rahatsız etmediği belirtilen üst düzey fare modeli, beraberinde gelen özel yazılım sayesinde oyuncuların bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Windows XP, Vista , 7 ve 8 işletim sistemleri ile USB portu üzerinden çalışan model, ayrıca 125.3 × 65 × 36.6 mm boyutlara ve 145 gram ağırlığa sahip.

Mionix tarafından geliştirilen üst düzey oyuncu faresi Avior 8200, 90$ fiyat etiketiyle Haziran ayından itibaren satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.sweclockers.com/nyhet/17082-mionix-slapper-avior-8200-gamingmus-for-bade-hoger-och-vansterhanta