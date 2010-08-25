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Mitsubishi'den dahili sabit diskli ve Bluray yazıcılı Full HD 3D TV

Mitsubishi, dahili sabit diskli ve Bluray yazıcılı Full HD 3D TV serisini duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mitsubishi'den dahili sabit diskli ve Bluray yazıcılı Full HD 3D TV
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Mitsubishi firması duyurusunu yaptığı yeni TV'ler ile bu pazarda adından daha sık söz ettirmek istiyor. Mitsubishi'nin tanıtımını yaptığı TV'ler sahip olduğu özellikler ile dikkat çekecek. REAL MDR1 olarak adlandırılan yeni TV serisi kullanıcılara Full HD çözünürlük ve 3D teknolojisini aynı anda sunuyor. Bu özelliği ile piyasadaki diğer ürünlerden farkı olmayan REAL MDR1 serisi sahip olduğu diğer özellikle ile diğer modellerden ayrı bir yere sahip olacak zira, REAL MDR1 serisi Full HD 3D TV'lerde dahili 1 TB kapasiteli HDD ve Bluray yazıcı yer alıyor. Bluray yazma özelliğine ek olarak 3D Bluray diskleri de oynatabilen sürücü ile oldukça dikkat çeken REAL MDR1 serisi 3D TV'ler 40 inç, 46 inç ve 55 inç'lik boyutlarda üretilecek. Mitsubishi'nin REAL MDR1 serisi altında üreteceği Full HD 3D TV'lerin genel özellikleri şu şekilde belirtildi.

  • LED aydınlatmalı Full HD LCD panel ( Diamond Panel adı ile tanıtıldı)
  • 3D Bluray oynatabilen dahili Bluray yazıcı
  • 1 TB dahili HDD
  • 10 hoparlörden oluşan DIATONE ses sistemi
  • HDMI girişi, USB ve SD kart girişi
  • Kutu içeriğinde 3D gözlük

Mitsubishi'nin 21 Ekim'de Japonya öncelikli olarak satışa sunacağı REAL MDR1 serisi Full HD 3D TV'lerin fiyatları 3500$ (40 inç), 4600$ (46 inç) ve 5900$ ( 55 inç) olarak açıklandı.

Mitsubishi'den dahili sabit diskli ve Bluray yazıcılı Full HD 3D TV
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Mitsubishi'den dahili sabit diskli ve Bluray yazıcılı Full HD 3D TV
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KANUNI61 9 yıl
marka süper
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MAICO 9 yıl
Çok abartmış.
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Hakanonur 9 yıl
Hadi lennnnn
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proffesor 9 yıl
mitsubishi hep ayrı telden çalıyor...
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Batuist 9 yıl
zengin bir alıcı kitlesine hitap ediyor fiyatları... zaten japonyada zengin bir ülke...
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