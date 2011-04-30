Mitsubishi'den IPS panel kullanan, 3D destekli 23-inç monitör

Japon elektronik üreticisi Mitsubishi, oyuncular için hazırladığı yeni monitörünü duyurdu. Diamondcrysta serisi altında lanse edilen RDT233WX-3D kod adlı 23-inç monitör, hem 3D desteği sunması hem de IPS panel kullanıyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. LED backlit teknolojisini esas alan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan monitör, Giga Clear II imaj iyileştirme teknolojisi ile yüksek görüntü kalitesi vaad ediyor.
Stereoscopic 3D teknolojisiyle uyumlu olduğu için üç boyutlu görüntüler için gözlük gerektiren (kutu içeriğinden çıkıyor) monitörün tepki süresi 3.8ms, kontrast oranı 1,000:1, dinamik kontrast oranı ise 5,000:1 olarak açıklandı. PIP (Picture in Picture) desteği sunan monitör, görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve çift HDMI 1.4 konnektörlerini kullanıyor. Üzerinde 2 Watt kapasiteli iki adet hoparlör bulunan monitör yüksekliği ayarlanabilen ayrıca eğilebilen stand ile geliyor. Japonya satışına 30 Mayıs'ta başlanacağı açıklanan Mitsubishi RDT233WX-3D'nin son kullanıcı fiyatı ise 645$ civarında olacak.
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Dostum standart TN panel değil bu IPS panel .O yüzden biraz daha pahalı. Misal normal standart monitorlerde bakış açısı sorunu vardır yukardan aşağıdan sağdan soldan baktığınızda görüntü gider bunda ise hangi açıdan bakarsanız bakın hiçbir sorun çıkmaz.Aynı TV'ler gibi. IPS panel sayesinde renkleri de çok daha iyidir ve doğrudur. Tek dezavanatajı gecikms sürelerinin de yüksek oluşu idi.Ama Mitsubishi bu sorunu aşmış gibi görünüyor çünkü 3,8ms diyor ki çok iyi bir değer IPS panel için. Zaten oyuncu monitorü iddasından da bu anlaşılıyor. Mitsubishi dalavere falan bilmez diğer markalar gibi bu yüzden gerçek dışı kontrast değerleri yerine gerçek değerleri yazmış.Şu ips paneller biraz daha yaygınlaşsa ve gecikme süreleri de bunun gibi olsa ,biraz daha para verip TN panelin yüzüne bakmam.
Demek ki bu 600 küsür € ise diğeri de 900€ hatta daha bile ucuz olabilirdi.
Neymiş ? = 2100 € dediğim gibi kazığın daniskasıymış.
1000 kontrasta da takmayın. Zaten bize 1000000:1 kontrast diye satılanların da gerçek kontrastı 1000:1
Kontrasta 1 milyon, 5 milyon gibi yazanları da ufacık hoparlöre 2000Watt yazanlara benzetiyorum...
ufacık hoparlörle 2000 watt yaznaalrla bağdaştırmayın yani böyle bişey yok zaten tamamen aldatmaca yan sanayi bişey olsa gerek
yeni teknolojiler odaklı çıkmış bi ürün olarak gayet iyi.fiyat olarakda seçilmesini kolaylaştıracaktır.fakat japonya dışına çıkacakmı çıkmayacakmı,çıkarsa fiyatlar ne durumda olacak bunlar önemli benim için.
kontrast değeri normal. firmalar kandırmak için yok 2milyon yok 5milyar kontrast yazıyor. onu yazan firmaların ürünlerinin gerçek kontrastları 700 veya 1000.
1000:1 23inç için gayet güzel değer. monitörün özellikleri mükemmel.
monitör içindeki hoparlör yerine böyle bir monitörün 3D özelliği ile 5.1 destekli filmler için 5.1 kaliteli bir ses sistemi iyidir.
Bütün özellikleri benim için artı. eski diyebileceğim hiçbir özelliği yok.
staticten bahsediyorum.. şahsen 4000:1 static benimki ve hayatta 1000:1 bir monitöre geçmem youtubeda bakınca anlıyorsun siyahla beyaz farkı var acayip sadece buda değil tabii canlı olmuyor resimler.
hoparlör olması benim içinde ayrı bi deezavantaj yazmayı unutmuşum... hoparlör olmamaısna dikkat ederim hep...
26inc olsa benim için tadından yenmezdi (her ne kadar millet en ideal ppi değeri 22inch'te dicek olsada)...
+ IPS
+ 3D (full hd)
+ PIP
+ 2 x HDMI
+ DVI
(2 Watt kapasite normal mi?)
400 dolar olsa almanın bir yolunu denerdim hemen... :) Masaüstüm olmamasına rağmen ;)))))
2 watt asla ve asla yeterli değil. zırıltı gibi bi ses çıkıyor hoparlorlerden.az biraz sesli bir ortamda kullanacaksan hiç takma daha iyi. 2 watt olayını bi aşamadılar.