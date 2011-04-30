Mitsubishi'den IPS panel kullanan, 3D destekli 23-inç monitör

Japon elektronik üreticisi Mitsubishi, oyuncular için hazırladığı yeni monitörünü duyurdu. Diamondcrysta serisi altında lanse edilen RDT233WX-3D kod adlı 23-inç monitör, hem 3D desteği sunması hem de IPS panel kullanıyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. LED backlit teknolojisini esas alan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan monitör, Giga Clear II imaj iyileştirme teknolojisi ile yüksek görüntü kalitesi vaad ediyor.

Stereoscopic 3D teknolojisiyle uyumlu olduğu için üç boyutlu görüntüler için gözlük gerektiren (kutu içeriğinden çıkıyor) monitörün tepki süresi 3.8ms, kontrast oranı 1,000:1, dinamik kontrast oranı ise 5,000:1 olarak açıklandı. PIP (Picture in Picture) desteği sunan monitör, görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve çift HDMI 1.4 konnektörlerini kullanıyor. Üzerinde 2 Watt kapasiteli iki adet hoparlör bulunan monitör yüksekliği ayarlanabilen ayrıca eğilebilen stand ile geliyor. Japonya satışına 30 Mayıs'ta başlanacağı açıklanan Mitsubishi RDT233WX-3D'nin son kullanıcı fiyatı ise 645$ civarında olacak.