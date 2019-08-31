Mobil Renoir APU’lar 4266 MHz LPDDR4X bellekleri destekleyebilir

AMD’nin Renoir kod adlı APU’ları gerek Zen mimarisiyle gelecek olmaları gerekse de 7 nm’nin avantajlarını sunacak olmaları nedeniyle bir çok oyuncunun merakla beklediği bir işlemci ailesi. Görünüşe göre firma mobil alanda performansı bir adım daha öteye taşıyacak.

4266 MHz LPDDR4X bellek

https://www.tomshardware.com/news/amd-renoir-apus-lpddr4x-4266-memory,40284.html

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Sızıntılara göre Renoir kod adlı mobilçalışabilecek. Halihazırdaki U ve H serisi Picasso modellerinde DDR4-2400 MHz belleklere destek sunuluyor. Haliyle gelişme bir hayli önemli.Diğer taraftan Intel deşlemcilerinde DDR4 3200 MHz ve LPDDR4 3733 MHz belleklere destek sunmuştu. Dolayısıyla GPU performansıyla öne çıkan APU’larıntuhaftı.APU’ların ve özellikle deyüksek frekanslı belleklere verdiği yanıtı hatırlayacak olursak mobil Renoir APU’ları bir hayli iddialı görünüyor. Son olarak Vega birimleriyle sunulması beklenen yongalardamotoruna yer verileceğe benziyor. Renoir çözümlerinin raflardaki yerini almasıbulacak.