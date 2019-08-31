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Mobil Renoir APU’lar 4266 MHz LPDDR4X bellekleri destekleyebilir

Ryzen APU’larıyla kısıtlı bütçeye sahip oyuncuların yüzünü güldüren AMD’nin Zen tabanlı 3. nesil APU’ları mimarisel gelişmeler nedeniyle merakla bekleniyor.
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin Renoir kod adlı APU’ları gerek Zen mimarisiyle gelecek olmaları gerekse de 7 nm’nin avantajlarını sunacak olmaları nedeniyle bir çok oyuncunun merakla beklediği bir işlemci ailesi. Görünüşe göre firma mobil alanda performansı bir adım daha öteye taşıyacak.

4266 MHz LPDDR4X bellek 

Sızıntılara göre Renoir kod adlı mobil APU’lar 4266 MHz’lik LPDDR4X belleklerle çalışabilecek. Halihazırdaki U ve H serisi Picasso modellerinde DDR4-2400 MHz belleklere destek sunuluyor. Haliyle gelişme bir hayli önemli.

Diğer taraftan Intel de Ice Lake işlemcilerinde DDR4 3200 MHz ve LPDDR4 3733 MHz belleklere destek sunmuştu. Dolayısıyla GPU performansıyla öne çıkan APU’ların daha düşük frekansa mahkum edilmesi tuhaftı.
APU’ların ve özellikle de Zen mimarisinin yüksek frekanslı belleklere verdiği yanıtı hatırlayacak olursak mobil Renoir APU’ları bir hayli iddialı görünüyor. Son olarak Vega birimleriyle sunulması beklenen yongalarda DCN 2.1 motoruna yer verileceğe benziyor. Renoir çözümlerinin raflardaki yerini alması önümüzdeki yılı bulacak.

https://www.tomshardware.com/news/amd-renoir-apus-lpddr4x-4266-memory,40284.html Yorum Yaz
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napolyon94 1 sa.
Bir umut rx570 gucunde bir apu cikartmasi
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SEO19 1 sa.
insan bi 5000 yapardı ! bu ne la yine ucu kırık eziklik !
40 yılın başında bir sistem toparlayıp 10 15 yıl kullanacaktık.
neyse buna ALFA diyelim biz yinede 5000 gibi yuvarlak rakamlısını bekleyelim hacı
biz ALFA'cı değiliz ! AMD hep bunu yapıyor !
aynı yıllar önce FM1 ana kartları çıktığında da ucu kırığında yemlemişti.
2 yıl sabredebilenler ! FM2 ile daha stabil bir donanım deneyimi yaşamıştı zamanında :)
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SEO19 1 sa.
haber güzel gibi !
ama şu an $'ın TL çarpanı 10x olunca !
millet Cin çarpmış gibi
overlokçu oldu çıktı ! :(
piyasa bozuk hacı !
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