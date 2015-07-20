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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil cihazlara özel manyetik şarj adaptörü: ZNAPS

3 yıl
4,1b
1
14
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mobil cihazlara özel manyetik şarj adaptörü: ZNAPS
 
2006 yılında Macbook ailesi için manyetik şarj bağlantı sürecini hayata geçiren teknoloji devi Apple, hem güvenlik hem de kullanışlılık açısından önemli bir devrim gerçekleştirmişti. Bu süreci günümüz mobil cihazlarına getirmeyi hedefleyen adaptör modeli ZNAPS ise, Kickstarter'da koyduğu 120,000$ hedefi tam 425,000$ seviyesine getirmeyi başardı.
iOS ve Android işletim sistemli cihazlar için hem Lightning hem de microUSB formlarında hazırlanan ZNAPS, ara bağlantı ve manyetik tutucu olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Standart kablolar ile kullanılabilen ürün, kişilerin şarj kablosunu kolayca tutturmasına imkan tanıyor ve arada sadece manyetik bir güç olduğu için takılma sonucu oluşan düşme sorunlarının da önüne geçiyor.
Oldukça faydalı bir yapısı bulunan ZNAPS, yapılacak en az 11$ bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürünün kullanım süresini anlatan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

https://www.kickstarter.com/projects/1041610927/znaps-the-9-magnetic-adapter-for-your-mobile-devic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Parallel Killer 3 yıl
offf çok beğendim
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alimmm78 3 yıl
kendi sitesinde 10 dolar

ikisinin farkı ne?
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BatuOztas 3 yıl
kickstarter 1 milyon doları geçmiş
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VEBAL 3 yıl
Arkadaslar bağış yapınca adres bilgilerini vs ne zaman istiyorlar acaba? Teşekkürler
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infom@n 3 yıl
MrKemal17

Kickstarterdan bağış yapsak sorunsuzca Türkiyeye gelir mi?


Gelir ama +3$ kargo ücreti ile 14$ oluyor.
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infom@n 3 yıl
meego

Data aktarılamıyor değil mi? Aktarılsa süper olurmuş...


Aktarılıyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Elsa 3 yıl
Qi sistem daha pratik geldi
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kımyasal 3 yıl
Tüketici için ilaç niteliğinde,fakat tüketiciyi tüketmek için ise zehir gibi bir yöntem.Apple bunu baştan düşünmüştür,yalnız ortada yüksek oranda aksesuar sirkülasyonu var ve büyük gelir kapısı.Sanırım Apple altın yumurtlayan tavuğa tapa takmak istemiyor.
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GuitarxtanbuL 3 yıl
Her telefonu böyle yapmaları Lazım şarj Dediğin benzin gibi Olmalı her yerde aynı taktın bitti
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MrKemal17 3 yıl
Kickstarterdan bağış yapsak sorunsuzca Türkiye'ye gelir mi?
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