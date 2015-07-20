Mobil cihazlara özel manyetik şarj adaptörü: ZNAPS

2006 yılında Macbook ailesi için manyetik şarj bağlantı sürecini hayata geçiren teknoloji devi Apple, hem güvenlik hem de kullanışlılık açısından önemli bir devrim gerçekleştirmişti. Bu süreci günümüz mobil cihazlarına getirmeyi hedefleyen adaptör modeli ZNAPS ise, Kickstarter'da koyduğu 120,000$ hedefi tam 425,000$ seviyesine getirmeyi başardı.

iOS ve Android işletim sistemli cihazlar için hem Lightning hem de microUSB formlarında hazırlanan ZNAPS, ara bağlantı ve manyetik tutucu olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Standart kablolar ile kullanılabilen ürün, kişilerin şarj kablosunu kolayca tutturmasına imkan tanıyor ve arada sadece manyetik bir güç olduğu için takılma sonucu oluşan düşme sorunlarının da önüne geçiyor.

Oldukça faydalı bir yapısı bulunan ZNAPS, yapılacak en az 11$ bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Ürünün kullanım süresini anlatan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1041610927/znaps-the-9-magnetic-adapter-for-your-mobile-devic