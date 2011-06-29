Mobil uygulama mağazaları gelecek yıl 14 milyar dolar gelir bekliyor

Uygulama mağazası; yakın zamanda Apple ile hayatımıza giren, geleceği çok parlak bir yatırım alanı olduğunun anlaşılması üzerine de pek çok işletim sistemi ve firmanın kendi platformları ile rekabete katıldığı bir kavram.





Çevrimiçi platformlara girerek beğendikleri veya denedikleri uygulamayı kolay adımlarla satın alabilme imkanı tüketici eğilimini bu alana yönlendirdi. Uygulama mağazaları arasında en iyisi hiç şüphesiz Apple App Store. Ardından Android Market geliyor. Windows Phone 7, Blackberry ve TouchPad uygulama mağazaları ise henüz emekleme aşamasında.





Apple App Store'da 10 milyar indirme barajının, Android Market'te ise 4.5 milyar indirme barajının aşılması bu pazarın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Uzman raporları ise bunun daha başlangıç olduğunu belirtiyor.





Canalys araştırma şirketinin yeni bir raporuna göre gelecek yıl mobil uygulama mağazalarından 14.1 milyar dolar gelir elde edilecek. Bu sayı bu yıl ki 7.3 milyar dolar gelir beklentisinden iki kat daha fazla. Uygulama mağazalarının gelişmesi mobil cihazların gelişmesiyle doğru orantılı olarak yükseliyor. Tahminler 2011 yılında 419 milyon telefon ve 43 milyon tablet satılacağı yönünde.





Bu artış uygulama mağazalarını da etkileyecek. 2015 yılında uygulama mağazalarının 36 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Yani önümüzdeki 4 yıl içerisinde uygulama mağazaları yıllık %50 gelir artışı yakalayacak. Rapor, uygulama mağazası alanına yeni girecek mobil operatörlerinin de önünde büyük fırsatlar olduğunu belirtiyor.





Canalys, kullanıcıların dev uygulama okyanusunda arama yaparken kaybolmak yerine daraltılmış ve iyi incelenmiş uygulamalardan oluşan kataloglara odaklanarak başarılı olabileceklerine inanıyor.

Canalys uzmanı Tim Shepherd’a göre uygulamalar müşteri döngüsünü tüm yönleriyle uzatmış durumda. Yani müşteri uygulamayı indirmeye başlıyor, uygulamayı saklayıp saklamamaya karar veriyor ve abonelik veya ortaklık satın alıyor. Müşteri eğilimleri uygulama geliştirmeye yön veren en büyük etken durumunda.