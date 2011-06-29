Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil uygulama mağazaları gelecek yıl 14 milyar dolar gelir bekliyor

7 yıl
2,4b
1
4
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uygulama mağazası; yakın zamanda Apple ile hayatımıza giren, geleceği çok parlak bir yatırım alanı olduğunun anlaşılması üzerine de pek çok işletim sistemi ve firmanın kendi platformları ile rekabete katıldığı bir kavram.

Çevrimiçi platformlara girerek beğendikleri veya denedikleri uygulamayı kolay adımlarla satın alabilme imkanı tüketici eğilimini bu alana yönlendirdi. Uygulama mağazaları arasında en iyisi hiç şüphesiz Apple App Store. Ardından Android Market geliyor. Windows Phone 7, Blackberry ve TouchPad uygulama mağazaları ise henüz emekleme aşamasında. 

Apple App Store'da 10 milyar indirme barajının, Android Market'te ise 4.5 milyar indirme barajının aşılması bu pazarın büyüklüğünü ortaya koyuyor.  Uzman raporları ise bunun daha başlangıç olduğunu belirtiyor.

Canalys araştırma şirketinin yeni bir raporuna göre gelecek yıl mobil uygulama mağazalarından 14.1 milyar dolar gelir elde edilecek. Bu sayı bu yıl ki 7.3 milyar dolar gelir beklentisinden iki kat daha fazla. Uygulama mağazalarının gelişmesi mobil cihazların gelişmesiyle doğru orantılı olarak yükseliyor. Tahminler 2011 yılında 419 milyon telefon ve 43 milyon tablet satılacağı yönünde. 

Bu artış uygulama mağazalarını da etkileyecek. 2015 yılında uygulama mağazalarının 36 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Yani önümüzdeki 4 yıl içerisinde uygulama mağazaları yıllık %50 gelir artışı yakalayacak. Rapor, uygulama mağazası alanına yeni girecek mobil operatörlerinin de önünde büyük fırsatlar olduğunu belirtiyor. 

Canalys, kullanıcıların dev uygulama okyanusunda arama yaparken kaybolmak yerine daraltılmış ve iyi incelenmiş uygulamalardan oluşan kataloglara odaklanarak başarılı olabileceklerine inanıyor.
Canalys uzmanı Tim Shepherd’a göre uygulamalar müşteri döngüsünü tüm yönleriyle uzatmış durumda. Yani müşteri uygulamayı indirmeye başlıyor, uygulamayı saklayıp saklamamaya karar veriyor ve abonelik veya ortaklık satın alıyor. Müşteri eğilimleri uygulama geliştirmeye yön veren en büyük etken durumunda. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssonerb 7 yıl
android ios u gececektir fakat iosun baslattıgı akımı ve izledigi çizgiyi kimse inkar edemez ve unutamaz. iphone kullanmamış olsamda galaxy s kullanıcısı olarak teknolojiyi hızlandıran bu tip gelişmeler umarım her zaman gerçekleşir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blue55 7 yıl
uygulama marketi demek dünya döndüğü sürece her$eyin olmasi normal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
Vay be devir mobil uygulama marketi devri..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
geleceğin en popüler iş konularından biri oldu zaten. iphone için yazılım geliştirmek. apple uygulama satışlarının %30unu alıyor ve hiçbirşey yapmadan (direkt olarak yapmadan) milyarlarca dolar kazanıyor. apple zaten bu şekilde köşeyi döndü.. cihaz yapıp donanımdan kazanmaya bakmadı yazılımada büyük önem verdi hem kendi kazandı hemde kazandırdı kazandırmaya da devam ediyor. o cironun 10 milyar dolarlık kısmı yazılım geliştiricilerine kalıyor. çok çok ciddi bir rakam.. yazılım sektörünün gelişmesinede büyük katkı sağladığını düşünüyorum. bugün artık ios için uygulama geliştirme eğitimleri veren özel kurslar bile açılmış durumda.. bu konunun ne kadar kişiyi direkt ve dolaylı olarak etkilediğinin göstergesidir bu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Galaxy S2, HTC Sensation ve LG Optimus 2x karşı karşıya! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim