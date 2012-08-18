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Mobilite: Dünyanın en güçlü akıllı telefonu, en hızlı ARM işlemci, hayat kurtaran telefon ve daha fazlası

6 yıl
57,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Dünyanın en güçlü akıllı telefonundan, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için geliştirilmiş ARM tabanlı en hızlı işlemciyi, en yeni Android tabletten hayat kurtaran telefon ve profesyonel ultrabook modeline kadar farklı gündem konuları Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ'ın sunumuyla ekranlarınıza geliyor. 
 

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JrMaster 6 yıl en beğenilen
FAIL Ender Yıldız

"Marsın yapısına baktığımızda aslında güneş sistemimizdeki dünyaya en benzer özelliklere sahip ÜLKE olduğunu söyleyebiliriz"

Mars ne ara ülke oldu ya xD
FAIL Ender Yıldız"Marsınyapısına baktığımızda aslında güneş sistemimizdeki dünyaya en benzer özelliklere sahipÜLKEolduğunu söyle...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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enderc 6 yıl
Arkadaşlar Mars konusunda bir karışıklık olmuş, kusura bakmayın düzeltilmiş video kısa bir süre sonra yayında olacak.

İsyan ve Suriye konusuna gelince, benim orda söylemek değinmek istediğim nokta konunun hassasiyetinden dolayı yanlış anlaşılmış sanırsam. Benim anlatmak istediğim Suriye halkının Esad yönetimine karşı yürüttüğü mücadeledir. İsyan etmek ilk başta kulağa düzen içinde huzursuzluk çıkarmak gibi anlaşılabilse de, aynen Suriye örneğinde olduğu gibi insanların şiddet yanlısı mevcut düzeni kabullenmemesi ve başkaldırması da isyan etmek olarak nitelendirilebilir. Oldukça hassas olan ve yanıbaşımızda gelişen bu olayda herşeyden daha önemlisi insanların acı cekmesi hepimizi derinden üzüyor ama bu noktada konumuzun bu olmadığını hatırlatmak gerek.

Uzun yıllardır DH olarak her türlü ortamda politik tartışmalara girmekten hep kaçındık. Aynı hassasiyeti sizlerden de görebilmek bizleri çok mutlu eder,

Teşekkürler.
Arkadaşlar Mars konusunda bir karışıklık olmuş, kusura bakmayın düzeltilmiş video kısa bir süre sonra yayında olacak.İsyan ve Suriye konusuna gelin...
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1905_fanatik 6 yıl
en güçlü telefon yoktur en stabil telefon vardır
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Böyle dandik durmadan çöken hep sorunlu bi site daha yoktur herhalde çökmeleriniz gına getirdi arkadaş videolarda da sorunlar çıkıyor
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DH Misafiri 6 yıl
Ender bey..burasi teknoloji sitesi...eger siyasete ilginiz varsa akp den aday olun
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pugulli61 6 yıl
esqhia
JrMaster FAIL Ender Yıldız Marsın yapısına baktığımızda aslında güneş sistemimizdeki dünyaya en benzer özelliklere sahip ÜLKE olduğunu söyleyebiliriz Mars ne ara ülke oldu ya xD
Sana fail birader.Adamlar o kadar emek harcıyo,bişeyler yapıyo;sonra ne mi oluyo? Mükemmel diye tabir ettiğimiz senin gibi çoluk çocuk gelip bi hatayı yakalıyo,sonra en beğenilen yorum oluyo bi de.Teknolojiyle ne alakası var yani.Sana da,artı veren çocuklara da tebrikler,eğlenmeye devam edin..

adamın nicke bak yoruma bak kim çocuk
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mooderator 6 yıl
Samsung gerizekalı mı? yeni tabletini tanıtıyor hemen ertesi gün daha iyi olan yeni işlemcisini tanıtıyor....
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matmuhendisi 6 yıl
hocam ebayda açık artırmaya çıkarmak içinde yapmış olabilir :D mesela yani :D
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soneday 6 yıl
Ya ayıp olmasında Erdi abimiz videoda olnca, benim o videoyu izleyesim gelmiyor, abimizin ne dediği pek anlaşlmıyor..
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Niklaus1864 6 yıl
Ahh nerde eski o 1e1 haber :/
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blizzard3 6 yıl
1905_fanatik
en güçlü telefon yoktur en stabil telefon vardır

bu neyin kafası ne içipte geldin sen
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bkck 6 yıl
Statistik
JrMaster FAIL Ender Yıldız Marsın yapısına baktığımızda aslında güneş sistemimizdeki dünyaya en benzer özelliklere sahip ÜLKE olduğunu söyleyebiliriz Mars ne ara ülke oldu ya xD
+22!! , demekki burda en az 22 liseli var

32 olmuş saymaya devam ediyosan bla bla bla
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Fear Dot Com 6 yıl
EPIC FAIL ENDER....
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