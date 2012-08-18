Mobilite: Dünyanın en güçlü akıllı telefonu, en hızlı ARM işlemci, hayat kurtaran telefon ve daha fazlası

Haber Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Dünyanın en güçlü akıllı telefonundan, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için geliştirilmiş ARM tabanlı en hızlı işlemciyi, en yeni Android tabletten hayat kurtaran telefon ve profesyonel ultrabook modeline kadar farklı gündem konuları Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ'ın sunumuyla ekranlarınıza geliyor.
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"Marsın yapısına baktığımızda aslında güneş sistemimizdeki dünyaya en benzer özelliklere sahip ÜLKE olduğunu söyleyebiliriz"
Mars ne ara ülke oldu ya xD
İsyan ve Suriye konusuna gelince, benim orda söylemek değinmek istediğim nokta konunun hassasiyetinden dolayı yanlış anlaşılmış sanırsam. Benim anlatmak istediğim Suriye halkının Esad yönetimine karşı yürüttüğü mücadeledir. İsyan etmek ilk başta kulağa düzen içinde huzursuzluk çıkarmak gibi anlaşılabilse de, aynen Suriye örneğinde olduğu gibi insanların şiddet yanlısı mevcut düzeni kabullenmemesi ve başkaldırması da isyan etmek olarak nitelendirilebilir. Oldukça hassas olan ve yanıbaşımızda gelişen bu olayda herşeyden daha önemlisi insanların acı cekmesi hepimizi derinden üzüyor ama bu noktada konumuzun bu olmadığını hatırlatmak gerek.
Uzun yıllardır DH olarak her türlü ortamda politik tartışmalara girmekten hep kaçındık. Aynı hassasiyeti sizlerden de görebilmek bizleri çok mutlu eder,
Teşekkürler.