Mobilite: Dünyanın en güçlü akıllı telefonu, en hızlı ARM işlemci, hayat kurtaran telefon ve daha fazlası

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Dünyanın en güçlü akıllı telefonundan, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için geliştirilmiş ARM tabanlı en hızlı işlemciyi, en yeni Android tabletten hayat kurtaran telefon ve profesyonel ultrabook modeline kadar farklı gündem konuları Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ'ın sunumuyla ekranlarınıza geliyor.

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