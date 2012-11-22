Mobilite: Samsung Galaxy SII Plus+, Çift Sim Kartlı SIII,Intel Bay Trail, Lenovo X1 Carbon Touch ve Dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Mobil teknolojileri ve gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımızın bu bölümünde orta segmente konumlandırılacak olan Galaxy SII Plus, çift sim kartlı Galaxy SIII, Siri'nin destekleyeceği yeni diller,Intel'in mobil teknolojilere yaptığı yatırımları ve dahasını Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın yorumlarıyla ekranlarınıza geliyor.

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