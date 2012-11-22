Mobilite: Samsung Galaxy SII Plus+, Çift Sim Kartlı SIII,Intel Bay Trail, Lenovo X1 Carbon Touch ve Dahası...

Haber Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Mobil teknolojileri ve gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımızın bu bölümünde orta segmente konumlandırılacak olan Galaxy SII Plus, çift sim kartlı Galaxy SIII, Siri'nin destekleyeceği yeni diller,Intel'in mobil teknolojilere yaptığı yatırımları ve dahasını Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın yorumlarıyla ekranlarınıza geliyor.
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s2 çıkalı 6 ay olmuyo yalnız :) sanırım 1.5 yıl geçti. arada çok ciddi bir fark var. S2 üzerine s3 çıktı şimdide s2 için s3 teki özellikler telefona dahil edildi. HTC nin bu konuma gelmesi için daha çok fırın ekmek yemesi lazım ;)