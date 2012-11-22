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Mobilite: Samsung Galaxy SII Plus+, Çift Sim Kartlı SIII,Intel Bay Trail, Lenovo X1 Carbon Touch ve Dahası...

6 yıl
5,6b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Mobil teknolojileri ve gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımızın bu bölümünde orta segmente konumlandırılacak olan Galaxy SII Plus, çift sim kartlı Galaxy SIII, Siri'nin destekleyeceği yeni diller,Intel'in mobil teknolojilere yaptığı yatırımları ve dahasını Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın yorumlarıyla ekranlarınıza geliyor.
 

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vamp 6 yıl en beğenilen
AudiA4Driver
Simdi HTC one X varken One X plus cıkardı diye dalga gecenler vardı yok One X ++ yok one x +++++ diye simdi noldu?Samsung S2 + cıkmıs bizde diyelim mi S2 +++++ diye...:)

s2 çıkalı 6 ay olmuyo yalnız :) sanırım 1.5 yıl geçti. arada çok ciddi bir fark var. S2 üzerine s3 çıktı şimdide s2 için s3 teki özellikler telefona dahil edildi. HTC nin bu konuma gelmesi için daha çok fırın ekmek yemesi lazım ;)
AudiA4DriverSimdi HTC one X varken One X plus cıkardı diye dalga gecenler vardı yok One X ++ yok one x +++++ diye simdi noldu?Samsung S2 + cık...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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gokooo 6 yıl
Şu "Amiral Gemisi" lafına uyuz olan bir tek ben miyim?
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Cihan 6 yıl
Lenovonun nasıl reklamını yapıyorlar bea

Zaten kabak gibi kameranın önüne koymuslar

Ne para almislardir reklamdan
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DH Misafiri 6 yıl
AudiA4Driver
berkcombil
AudiA4Driver Simdi HTC one X varken One X plus cıkardı diye dalga gecenler vardı yok One X ++ yok one x +++++ diye simdi noldu?Samsung S2 + cıkmıs bizde diyelim mi S2 +++++ diye...:)
Yalnız ufak 1 fark var.Samsung Plus modelini (çıkaracağını hiç zannetmiyorum çünkü bahsi geçen özelliklerde Galaxy Premier isimli bir telefon zaten çıkarılacak) GalaxyS2 çıktıktan 1,5 yıl sonra çıkarıyor.HTC ise 9 ay olmadan çıkarıyor.
Ha aradaki aylar mı fark oldu simdi :) Samsung bu zamana kadar s2 den sonra kac telefon cıkardı HTC ne kadar cıkardı ona bakarsan bırakda 1.5 sene sonra cıkarsın :) Hatta baksanıza samsungcular basmıslar eksiyi ilk yoruma...İnsan kendisine yapılmasını istmedigi birseyi baskasına yapmamalı ama işte nerdeeeee...:)

senin htc'de hissen mi var? ne bu kadar fanatiklik? olaya nereden bakıyorsun anlamış değilim SGS2 için 1,5 sene önce diyor arkadaş sonra aylar mı fark oldu diye abzürt bir yorum yapmışsın teknolojinin yenildiği tek şey zaten zaman tabiki 1,5 yıllık telefon için güncelleme adına yeni bir telefon olması SGS2 kullanıcılarını üzmez ama belli ki sen htc one x kullanıcısısın sende bayağı kalıcı hasar bırakmış sen ilk önce 6 aylık telefondan sonra güncelleme yaparak çıkardıkları telefon için üzülmen lazım. ikinci kötü durum ise SGS2 JB 4.1.2 güncellemesi almışken senin one x'ine daha bile gelmedi bırak 1,5 sene önce çıkmış htc telefonlara gelsin. one x plus'ını değiştirirsen belki onla güncelleme almış olursun :D
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mako3e 6 yıl
video için teşekkürler.
neden note 2 incelemesi yok erdi bey?
telefon elinize ulaşmadı mı yoksa?
şöyle ayrıntılı bir inceleme yapsanız süper olacak ta, işte inceleme yaparsanız...
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Player ONE 6 yıl
İnşallah galaxy s4 de ips ekran kullanır da bizde alırız s4.
O iğrenç superamoled den kurtuluruz
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eco67 6 yıl
Güzel haberler. Ellerinize sağlık BU NOKTADA.............
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MyhM66 6 yıl
O telefonu kolumuza takıp koşuya çıksak valla kolumuzu keserler:D
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Krone 6 yıl
s2 plus ne abi
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Raikirin 6 yıl
S2'ye 4.1.2 ve yeni touchwiz gelecek deniyordu? Gelirse S2 Plus'ın bir esprisi kalmaz.
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Mr. Jingles 6 yıl
Jolla harika işler yapacak gibi görünüyor. Destek geldiği anda olay bitmiştir. Android'e gerçek bir rakip nihayet çıkmış olacak. Android'den kaliteli olduğu su götürmez bir gerçek. Neden çünkü safkan Linux, Android gibi çakma Linux değil.
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jakops. 6 yıl
madem donanım anlamında pek bişey değişmicek nie s2 ye vermiyo da yeni tel çıkartıyor
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