Modern Combat 5, 2014'e ertelendi

Gameloft'un E3 başlıkları arasında yer alan Mordern Combat serisinin yeni oyunu Modern Combat 5, ertelendi.





Haziran ayında duyurusu yapılan ve E3'te sergilenen yapımın bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyordu. Ancak, gelen son haberler mobil oyuncuların Modern Combat 5'i oynamak için biraz daha bekleyeceği yönünde.

Gameloft, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı erteleme haberiyle birlikte yapımın önümüzdeki yıl çıkış yapacağını açıklarken, çıkış tarihi hakkında net bir bilgi vermedi. Geliştirici ekibinin arzusuyla gerçekleşen bu ertelemenin nedeni olarak ise, firmanın vizyonu doğrultusunda daha iyi bir oyun deneyimi sunma çabaları gösterildi.

https://twitter.com/gameloft/status/385430914609606656