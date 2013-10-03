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Modern Combat 5, 2014'e ertelendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
1
68
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Modern Combat 5, 2014'e ertelendi
Gameloft'un E3 başlıkları arasında yer alan Mordern Combat serisinin yeni oyunu Modern Combat 5, ertelendi.

Haziran ayında duyurusu yapılan ve E3'te sergilenen yapımın bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyordu. Ancak, gelen son haberler mobil oyuncuların Modern Combat 5'i oynamak için biraz daha bekleyeceği yönünde.
Gameloft, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı erteleme haberiyle birlikte yapımın önümüzdeki yıl çıkış yapacağını açıklarken, çıkış tarihi hakkında net bir bilgi vermedi. Geliştirici ekibinin arzusuyla gerçekleşen bu ertelemenin nedeni olarak ise, firmanın vizyonu doğrultusunda daha iyi bir oyun deneyimi sunma çabaları gösterildi. 

https://twitter.com/gameloft/status/385430914609606656 Yorum Yaz
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3DMystic 6 yıl en beğenilen
şu oyunlarda oynanabilirlik 0 oluyo nişan alana kadar 20 mermi yiyoz
3 Yanıt Yanıtla +24
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ozancn 6 yıl
modern modern bu kaçıncı modern. bıktık artık. yapmadılar şöyle 2nci dünya savaşı adam gibi.
1 Yanıt Yanıtla +20
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demo22 6 yıl
tablet ve telefonu sevmiyorum sabit ve taşınabilir bilgisayarların yerini hiç birşeyin tutması imkansız.
1 Yanıt Yanıtla +7
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ALAIN DELON 5 yıl
Telefonda savaş oyunları oynamak zordur,bence sorun kontrolde.Kontrolleri halletseler çok eğlenceli olacak.
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teornek 5 yıl
Hevesle bekliyoruz
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mustafa 09 5 yıl
nerede kaldı bu mc5 biran önce çıksın artık
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Blood Money 5 yıl
Harbiden nerde kaldı lo?
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clopin 5 yıl
10 dk oynamıştım kanser olucam diye silmiştim nasıl sabır var millette ya
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Breaak4Love 5 yıl
ozancn

modern modern bu kaçıncı modern. bıktık artık. yapmadılar şöyle 2nci dünya savaşı adam gibi.

Standart Silahlar Guzel olmuyor Hocam insan Yenilik Ariyor Modernde Cok var ama Eskide Yok
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TRYSİS 5 yıl
oyun grafik yönünden süper de tek sorun oyunun çok hantal oynanması bence...
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Blood Money 5 yıl
Mc4'ü 2 kere bitirmişimdir. Bi ilk çıktığında diğeri Türkçe olduğunda. Zevkli ve güzel oyundu. Multiplayer modunda bir adamlar var silahı doğrultmadan tak diye indiriyorlar. Sanırım mause, klavye takmışlar.
Buna bir çare bulsunlar
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mehmedaltair 5 yıl
Takarım dualshock 3 oynarım mis gibi
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Wishfroze 5 yıl
Eeee hani nerde modern combat 5 ?
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Phant0mAssassin 5 yıl
Daha mc 4 bitmedi
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Redunay 5 yıl
Telefonda fps oynanmaz diyordum ama dead trigger 2 de çok basit bir şekilde bu sorunu çözmüşler; nişangah düşmanın üzerine geldiğinde otomatik ateş ediyor. Aynısını MC5 de de yapsınlar bak nasıl zevkli oynanıyor.
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