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Modüler akıllı saat BLOCKS, Kickstarter'da çok büyük bir destek elde etti

3 yıl
1,7b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Modüler akıllı saat BLOCKS, Kickstarter'da çok büyük bir destek elde etti
 
Popüler bağış platformu Kickstarter, Pebble başta olmak üzere akıllı saatlerin yaygınlaşmasına büyük destek sağladı. Bu doğrultuda sitenin son konuğu benzerlerinden modüler yapısıyla ayrılan yeni akıllı saat BLOCKS oldu.
Kickstarter üzerinde konan 250 bin dolar hedefi tam 500 bin dolar seviyesine getirmeyi başaran ve bu değeri sürekli olarak arttıran BLOCKS, tasarımsal olarak üç farklı renk seçeneğiyle oldukça şık görünüyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda rahatlıkla özelleştirilebiliyor. Ana ünitesiyle 1.5 gün batarya ömrü ortaya koyan, aktivite takibi yapabilen, ses ile kontrol edilebilen, titreşim verebilen, Bluetooth ile WiFi kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olan ve iOS ile Android telefonlarla bağlantı kurabilen saat, kordon üzerinden takılan ufak modülleriyle ise çok daha gelişmiş hale getirilebiliyor.
Firmanın hazırladığı bu modüller arasında "flaş bellek, kamera, NFC (Ödeme işlemleri için), programlanabilir buton, SIM kart, GPS, parmak izi okuyucu, ekstra batarya, geliştirici kiti, kinetik şarj mekanizması, sıcaklık ölçer, nabız ölçer, LED ışık, stres ölçer ve hareket sensörü" gibi ekstra donanımlar yer alıyor. Bu sayede örneğin spora yapmaya giderken ekstra batarya modülü, alışverişe giderken ise NFC modülü takılarak ihtiyaca göre kişisel bir saat kurulabiliyor. IP67 sertifikası ile suya karşı dayanıklı olan BLOCKS, modern işletim sistemi ve uygulamalarıyla da etkili bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor.
2 yıllık bir çalışmanın ürün olduğu belirtilen ve Tayvan merkezli üreticiler desteğinde pazara sunulmaya hazır olan BLOCKS, yazılım ve modül geliştirme (SDK ve MDK) kitleri sayesinde de hayal gücüne bağlı programlanabilecek bir çözüm oluşturuyor. Yapılacak en az 275$ bağış ile 2016 Mayıs ayında elde edilebilen modüler akıllı saat, yapabildiklerini aşağıda yer alan tanıtım videosuyla gözler önüne seriyor.
Modüler akıllı saat BLOCKS, Kickstarter'da çok büyük bir destek elde etti
 

https://www.kickstarter.com/projects/2106691934/blocks-the-worlds-first-modular-smartwatch Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 3 yıl
giyilebilir axesuarlarin vitrin vaatleri gercek kullanimda husranlar.
ispati serviste..
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Umutcan 3 yıl
Kordonu tamamen batarya modülüyle doldurursanız kullanım süresi mantıklı olur.
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kadirirdem 3 yıl
Ben pek mantıklı bulamadım
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SERDARbdrm 3 yıl
Super bir fikir!
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-Mctolga- 3 yıl
Muthis birsey bence
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