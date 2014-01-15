Modüler yapısıyla dikkat çeken bilgisayar platformu ICE xPC, Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı

Kickstarter ile beraber bağımsız geliştiricilere destek aramaya devam eden Indiegogo bünyesine yeni katılan projelerden ICE xPC, modüler yapısıyla hem tablet hem medya merkezi hem de masaüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor.

Akıllı telefonlarla benzer bir gövde yapısı ve boyut ile gelen ICE xPC, gücünü dört çekirdekli x86 Intel Atom Bay Trail işlemci, 4GB RAM ve 64GB SSD depolama biriminden alıyor. Üzerinde aynı zamanda bir adet 720P kamera bulunan ve kablosuz bağlantı tarafında Bluetooth ve Wi-Fi teknolojilerinden yararlanan ürün, harici olarak gelen ICE xPad ünitesine bağlanarak tablet (Asus Padfone benzeri) olarak, ICE xAdapter ünitesi üzerine bağlandığı zaman TV / Medya / oyun ünitesi olarak, ICE xTop üzerine bağlandığı zaman ise masaüstü bilgisayar olarak gören yapabiliyor. İlerleyen yıllarda tam fonksiyonlu akıllı telefon versiyonunun da hazırlanacağı belirtilen ICE xPC platformu, işletim sistemi olarak da Windows 8, Windows 7 ve Android kullanabiliyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 300,000$ hedefin, bitimine 23 gün kala henüz 1,885$'lık kısmını toplamayı başaran ICE xPC, yapılacak minimum 369$ bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebiliyor. Bu ilginç yapıyı anlatan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/ice-xpc-a-modular-computer-as-small-as-your-phone