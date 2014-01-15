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Modüler yapısıyla dikkat çeken bilgisayar platformu ICE xPC, Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Modüler yapısıyla dikkat çeken bilgisayar platformu ICE xPC, Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı
Kickstarter ile beraber bağımsız geliştiricilere destek aramaya devam eden Indiegogo bünyesine yeni katılan projelerden ICE xPC, modüler yapısıyla hem tablet hem medya merkezi hem de masaüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor.
Akıllı telefonlarla benzer bir gövde yapısı ve boyut ile gelen ICE xPC, gücünü dört çekirdekli x86 Intel Atom Bay Trail işlemci, 4GB RAM ve 64GB SSD depolama biriminden alıyor. Üzerinde aynı zamanda bir adet 720P kamera bulunan ve kablosuz bağlantı tarafında Bluetooth ve Wi-Fi teknolojilerinden yararlanan ürün, harici olarak gelen ICE xPad ünitesine bağlanarak tablet (Asus Padfone benzeri) olarak, ICE xAdapter ünitesi üzerine bağlandığı zaman TV / Medya / oyun ünitesi olarak, ICE xTop üzerine bağlandığı zaman ise masaüstü bilgisayar olarak gören yapabiliyor. İlerleyen yıllarda tam fonksiyonlu akıllı telefon versiyonunun da hazırlanacağı belirtilen ICE xPC platformu, işletim sistemi olarak da Windows 8, Windows 7 ve Android kullanabiliyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 300,000$ hedefin, bitimine 23 gün kala henüz 1,885$'lık kısmını toplamayı başaran ICE xPC, yapılacak minimum 369$ bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebiliyor. Bu ilginç yapıyı anlatan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Modüler yapısıyla dikkat çeken bilgisayar platformu ICE xPC, Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı

http://www.indiegogo.com/projects/ice-xpc-a-modular-computer-as-small-as-your-phone Yorum Yaz
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letibit 5 yıl
manyak bişeymiş adamlar yapıyor bizlerde verirlerse alırız.
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hallac58 5 yıl
kesinlikle olması gereken... ama bir eksik var bu gruba smart tvlerde katılmalı yani telefon tablet bilgisayar smart tv hepsine aynı işlemci güç verebilir ilerde kesinlikle böyle olacağını düşünüyorum olması gerekeninde bu olduğunu iddia ediyorum:-)
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DarthLuca 5 yıl
Bu isimle pazara açılamazlar. XPC ismini zaten Shuttle sistemlerinde kullanıyor aynı isimle farklı bir ürün satarlarsa başları baya bir ağırır. Üstelik daha kendi finansmanını sağlayamıyor ve destek arıyorken Shuttle gibi sektörde yer edinmiş bir firma ile mahkemelik olmayı nasıl göze alıyorlar hayret. Reklamlarıda tam düzmece. Monitöre takmış oyun oynuyor göya hemde PS controller ile. Bari bir game pad kullansalardı da milleti iyice aptal sanmasalardı. Madem birşey geliştiriyorsun ve buna destek arıyorsun bari dürüst ol...
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giogo 5 yıl
Vay bee.Bence mükemmel birşey ortaya çıkmış ve bundan sonrada geleceğin teknolojileri bunlar olacaktır.

Eskiden oda büyüklüğünde bilgisayarlara inamamazken 5-10 sene sonra şimdiki kullandığımız bilgisayar kasalarına ne kadar büyükmüş diyeceğiz.

Ayrıca adamlar 3 işletim sistemi kurabilme imkanıda vermişler.Yani bu cihaz Android sayesinde hem telefon windows sayesindedede bilgisayar.Tek kelimeyle mükemmel diyorum yorumumu sonlandırıyorum :)
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cezeryerak 5 yıl
Tamam iyi hoşta,oyun oynayım desen ne kadar performans verecek,PC yapıp CS6ya gireyim desen ne kadar rahat edeceksin,tablet aksesuarı cok kalın duruyor ağır mıdır ki,yinede iyi ir iş çıkartmışlar.Ancak mükemmeli yakalamak çok zor bu all in one işinde.
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brksnr 5 yıl
Cok hos bir dusunce desteklenirse iyi yerlere kesinlikle gelecektir
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brksnr 5 yıl
Cok hos bir dusunce desteklenirse iyi yerlere kesinlikle gelecektir
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