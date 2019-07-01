Monster Notebook'un yeni teknik merkezi açıldı: Tamir süresi kısalacak

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Yerli oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, kullanıcıların satış sonrası yaşadıkları deneyimi arttırmak için yeni bir teknik servis merkezi açtı. Kadıköy’e açılan yeni teknik merkez binasında tamir işlemleri ve müşteri deneyimini arttırmaya yönelik AR-GE çalışmaları yapılacak.

Kullanıcıların karşılaştıkları sorunlar, yeni nesil test cihazları sayesinde kısa sürede teşhis edilebiliyor. Teknik servise gelen ürünler, ön değerlendirmeye alındıktan sonra ilgili istasyona yönlendiriliyor. Sorunun hızlı bir şekilde giderilmesi sağlanıyor.

Monster’ın belirttiğine göre kullanıcılar, yedek parça beklemesini beklemeden hızlıca ürünü teslim alabilecek. Hatta servise getirilen ürünün 1 saat sonra dahi teslim edilebileceği ifade ediliyor. Hizmet süresi konusunda son derece iddialı olan Monster’ın hedefi, tüm kullanıcılarının sorunlarını en fazla 3 iş günü içerisinde çözmek.

Monster Notebook, ücretsiz bakım hizmeti sunmaya devam ediyor. Kullanıcılar, ömür boyu her 6 aylık periyotta bir defa ücretsiz olarak toz temizliği ve termal macun değişimi hizmetlerinden faydalanıyor. Bu sayede bilgisayarın kullanım süresi boyunca aynı performansı vermesi sağlanıyor. İstanbul’da olmayan kullanıcılar kargoyla bu hizmetten faydalanabiliyor.

Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz, şirketin yeni teknik merkezi ve kullanıcılarına verdikleri önem hakkında şunları söyledi, “Piyasadaki rakiplerimizde olmayan ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz. Teknik serviste yapılan işlemler için ‘teknik servis ücreti’ benzeri bir şey talep etmiyoruz. Tüm ürünlerimizde 2 yıllık garanti veriyoruz ve bu süre içinde üründe kullanıcı hatası yok ise karşılaşabilecekleri sorunlar için ücret almıyoruz. Bugün sektörde olmayan rekor bir hizmet süremiz var. Kullanıcılarımızın şikâyetlerini en erken 1 saat en geç 3 iş günü içerisinde çözebiliyoruz. Bunu da teknik serviste kullanıcılarla aramıza taşeron firmaları veya 3’üncü tarafları sokmayarak, onlara doğrudan temas ederek yapıyoruz.” dedi.