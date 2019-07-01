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Monster Notebook'un yeni teknik merkezi açıldı: Tamir süresi kısalacak

Monster Notebook, daha hızlı teknik servis hizmeti sunmak için yeni bir teknik merkez açtı. Ayrıca burada kullanıcılar ücretsiz bakım hizmetinden faydalanabilecek.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Monster Notebook'un yeni teknik merkezi açıldı: Tamir süresi kısalacak
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Yerli oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, kullanıcıların satış sonrası yaşadıkları deneyimi arttırmak için yeni bir teknik servis merkezi açtı. Kadıköy’e açılan yeni teknik merkez binasında tamir işlemleri ve müşteri deneyimini arttırmaya yönelik AR-GE çalışmaları yapılacak.

Kullanıcıların karşılaştıkları sorunlar, yeni nesil test cihazları sayesinde kısa sürede teşhis edilebiliyor. Teknik servise gelen ürünler, ön değerlendirmeye alındıktan sonra ilgili istasyona yönlendiriliyor. Sorunun hızlı bir şekilde giderilmesi sağlanıyor.

Monster’ın belirttiğine göre kullanıcılar, yedek parça beklemesini beklemeden hızlıca ürünü teslim alabilecek. Hatta servise getirilen ürünün 1 saat sonra dahi teslim edilebileceği ifade ediliyor. Hizmet süresi konusunda son derece iddialı olan Monster’ın hedefi, tüm kullanıcılarının sorunlarını en fazla 3 iş günü içerisinde çözmek.

Monster Notebook, ücretsiz bakım hizmeti sunmaya devam ediyor.  Kullanıcılar, ömür boyu her 6 aylık periyotta bir defa ücretsiz olarak toz temizliği ve termal macun değişimi hizmetlerinden faydalanıyor. Bu sayede bilgisayarın kullanım süresi boyunca aynı performansı vermesi sağlanıyor. İstanbul’da olmayan kullanıcılar kargoyla bu hizmetten faydalanabiliyor.

Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz, şirketin yeni teknik merkezi ve kullanıcılarına verdikleri önem hakkında şunları söyledi, “Piyasadaki rakiplerimizde olmayan ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz. Teknik serviste yapılan işlemler için ‘teknik servis ücreti’ benzeri bir şey talep etmiyoruz. Tüm ürünlerimizde 2 yıllık garanti veriyoruz ve bu süre içinde üründe kullanıcı hatası yok ise karşılaşabilecekleri sorunlar için ücret almıyoruz. Bugün sektörde olmayan rekor bir hizmet süremiz var. Kullanıcılarımızın şikâyetlerini en erken 1 saat en geç 3 iş günü içerisinde çözebiliyoruz. Bunu da teknik serviste kullanıcılarla aramıza taşeron firmaları veya 3’üncü tarafları sokmayarak, onlara doğrudan temas ederek yapıyoruz.” dedi.



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Mèrt 5 gün
Monster'ın en büyük problemi müşterilerine yeterli termal çözümler sunmaması. Termal pad uygulaması ve sıvı metal seçeneği sunulması gerek artık.
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anatol 5 gün
hatalı üretim kasalar, kabul edilmeyen kusurlar, bundan böyle fark neyse veririm daha düzgün bir ürün alırım. durduk yere kasa çatlar mı ya da w tuşu ısınınca takılı kalan oyun bilgisayarı mı olur
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MonitörKertenkelesi 6 gün
Ben şunu merak ediyorum, bu Monster Notebook'lar bu kadar kar ediyormu ki her gün her saat radyolar ve TV'ler de dahil yıllardır her yere reklam verebiliyorlar? Dudak uçuklatan bu reklam masrafarını oyuncu çocuklara bilgisayar satarak hakikaten çıkarılabiliyor mu ben hayret ediyorum doğrusu?
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merman 6 gün
cok niyetleniyorum almak için neden herzaman içimde bir süphe var..kalite olarak...yorum alabilirim acıkcası...
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ozer98 6 gün merman
Ben kullanıyorum hiçbir sıkıntısı yok daha önce msi kullanmıştım garantisi bitince arıza yaptı bir sürü masraf Monster ın malzeme kalitesi mükemmel değil ama sorun da çıkartmıyor teknik servisleri de oldukça ilgili malzemeleri öyle pahalı şeyler değil garantisi bitse bile çok bi masrafı olmaz
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Şıh Hazretleri 6 gün merman
Donanım olarak iyi ama kasası cidden kalitesiz hocam, A5 V13 Abra var, 6 aylık bilgisayar olmasına rağmen menteşe kasadan ayrıldı çok basit bir hamlede. Fakat ücretsiz bir şekilde garantiden hallettiler. Türkiye'de benzer donanımlar ile başka marka arasında en az 2000 lira fark var, o yüzden iyi satış yaptıklarını düşünüyorum.
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