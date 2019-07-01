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Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları oyun hediyeleriyle geliyor

GeForce RTX Super ekran kartları ile birlikte Super adı verilen bir oyun paketi de sunulacak. Paket içerisinde Wolfenstein: Young Blood ve Control oyunları yer alıyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın bu hafta duyuracağı yeni GeForce RTX Super ekran kartları fiyat konusunda şimdiden eleştiri oklarına hedef olmuş durumda. Bununla birlikte Nvidia iki önemli oyun hediyesiyle oyuncuları sevindirebilir.

GeForce RTX Super hediyeler

Gelen bilgilere göre yeni ekran kartları isimleri ile uyumlu olarak Super Fast. Supernatural adıyla ikili oyun paketi hediyesi ile gelecek. Bu paket içerisinde Wolfenstein: Young Blood ve Control oyunları yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Cube Escape: Paradox indirmeye sunuldu"

Haliyle her iki oyun da gerçek zamanlı ışın izleme yani RTX teknolojisini yansıtacak yapımlar arasından seçilmiş. Remedy’nin Control oyunu ışın izleme gölgeleri, global aydınlatma ve ışın izleme yansımaları konusunda oldukça başarılı. Wolfenstein: Young Blood ise ışın izleme konusunda kısmi olarak başarılı efektler sunuyor. GeForce RTX Super ekran kartlarının fiyatları şu şekilde:

RTX 2080 SUPER: 3072 CUDA çekirdeği,15.5Gbps 8GB GDDR6,699$

RTX 2070 SUPER: 2560 CUDA çekirdeği, 14Gbps 8GB GDDR6, 499$

RTX 2060 SUPER: 2176 CUDA çekirdeği, 14Gbps 8GB GDDR6, 399$

 

https://www.techpowerup.com/256908/nvidia-to-offer-super-fast-supernatural-bundle-for-rtx-super-wolfenstein-young-blood-and-control Yorum Yaz
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OldGamers86 6 gün en beğenilen
Yapmışlar James'e göre. Uyar mı hiç Ali'ye Hasan'a? Orda 400, Burada 4000.... vitrinler tozlu, rafların gözü yaş...
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TearsForFears 6 gün
Epic sağolsun controlü bize 39 liradan satıyordu. Bu oyunlar için kart almaya değmez.
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DH Misafiri 3 gün
Nvidia bu sefer AMD gibi yaptı aynı mimariyi biraz iyilestirip dopingleyip satıyor başarılı olur mu bilemem ama elimdeki 1080 kart i suan değiştirmeyi düşünmüyorum belki ilerde 2080 yada 2070 Süper bakılabilir ama devasa artış yok maalesef bide eski 2000 serisi fiyatları düşer mi acaba
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clarq26 6 gün yeni yorumcu
Msı Rtx 2060 Aldım İlk Günlerinde Gaming Z Modrel kk Taksitle 2900 e Geldi sizce iyimi kötümü :(
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Hasikomen 2 gün clarq26
İçide bulunduğunuz durum iyi gibi durmuyor, kötüye yakın.
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Jowiyaga 6 gün
AMD'nin verdiği oyunlardan sonra daha iyi bir şeyler beklerdim olmadı hiç Nvidia.
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Like a Sir 6 gün
oyunları almasak bize kaç olur?
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OldGamers86 6 gün en beğenilen
Yapmışlar James'e göre. Uyar mı hiç Ali'ye Hasan'a? Orda 400, Burada 4000.... vitrinler tozlu, rafların gözü yaş...
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TearsForFears 6 gün
Epic sağolsun controlü bize 39 liradan satıyordu. Bu oyunlar için kart almaya değmez.
1 Yanıt Yanıtla +12
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trabzifon 6 gün TearsForFears
Kimse "Aaa oyun hediye ediyormuş gidip alayım bu kartı" diyerek kart almıyor ki. Kendisine uygun kartı alıp "aaa oyun hediyesi varmış, iyiymiş." diye tepki verir çoğu insan. Ayrıca kartlar hem yüksek performans verip hem de daha uygun fiyata satılacak olması cezbediyor.
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