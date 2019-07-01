Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları oyun hediyeleriyle geliyor

Nvidia’nın bu hafta duyuracağı yeni GeForce RTX Super ekran kartları fiyat konusunda şimdiden eleştiri oklarına hedef olmuş durumda. Bununla birlikte Nvidia iki önemli oyun hediyesiyle oyuncuları sevindirebilir.

GeForce RTX Super hediyeler

Gelen bilgilere göre yeni ekran kartları isimleri ile uyumlu olarak Super Fast. Supernatural adıyla ikili oyun paketi hediyesi ile gelecek. Bu paket içerisinde Wolfenstein: Young Blood ve Control oyunları yer alıyor.

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Haliyle her iki oyun da gerçek zamanlı ışın izleme yani RTX teknolojisini yansıtacak yapımlar arasından seçilmiş. Remedy’nin Control oyunu ışın izleme gölgeleri, global aydınlatma ve ışın izleme yansımaları konusunda oldukça başarılı. Wolfenstein: Young Blood ise ışın izleme konusunda kısmi olarak başarılı efektler sunuyor. GeForce RTX Super ekran kartlarının fiyatları şu şekilde:

RTX 2080 SUPER: 3072 CUDA çekirdeği,15.5Gbps 8GB GDDR6,699$

RTX 2070 SUPER: 2560 CUDA çekirdeği, 14Gbps 8GB GDDR6, 499$

RTX 2060 SUPER: 2176 CUDA çekirdeği, 14Gbps 8GB GDDR6, 399$