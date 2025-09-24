Intel Monsters Reloaded 2025 e-spor turnuvası başlıyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Monster Bilgisayar ve Intel iş birliğiyle düzenlenen 6. Intel Monsters Reloaded espor turnuvası için geri sayım başladı. Turnuva Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkelerindeki oyuncuları bir araya getirecek.

Intel Monsters Reloaded 2025 turnuvası Valorant ve Counter-Strike 2 (CS2) oyunlarında rekabete sahne olacak. Toplam 50 bin dolarlık ödül dağıtılacak. Ayrıca turnuvaya özel olarak tüm müşterilere özel kampanyalar ve indirimler yapılacak.

Valorant için 2 Ekim 2025 tarihinde “Türkiye Açık Elemeleri” başlayacak. Turnuva yapısı, dört Türkiye açık elemesi ve iki EMEA açık elemesi olmak üzere toplam altı aşamalı karşılaşmalarla şekillenecek. Eleme aşamasını geçen takımlar 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul ESA Espor Arena’da final etabında mücadele edecek. Karşılaşmalar Twitch ve YouTube’dan canlı yayınlanacak.

CS2 turnuvası ise tamamen online olarak yapılacak. Katılımcılar evinden turnuvaya katılıp 10 bin dolarlık ödül için yarışacak. Büyük final etabı canlı olarak yayımlanacak.

Monster Bilgisayar ve Intel iş birliğiyle düzenlenen Intel Monsters Reloaded turnuvalarında bugüne kadar 165 bin dolar değerinde ödül dağıtıldı. Profesyonel ve amatör oyuncuların katılımına açılan Intel Monsters Reloaded 2025’e https://www.monsternotebook.com.tr/monster-reloaded üzerinden başvurabilirsiniz. CS 2 için kayıtlar 16 Ekim’de, Valorant için 27 Ekim’de sona erecek.

