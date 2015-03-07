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Moovit akıllı saatlere geliyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Moovit akıllı saatlere geliyor

Ülkemizde de kullanılabilen yerel toplu taşıma bilgilendirme uygulaması Moovit, mobil cihazlardan sonra yönünü giyilebilir cihazlara çevirmiş durumda. Firma Android Wear için uygulama geliştireceğini açıkladı.
Moovit uygulaması Android Wear için baştan aşağı yeniden tasarlanacak. Küçük ekranlara göre optimize edilecek olan uygulama doğru zamanda kullanıcıya doğru ulaşım bilgilerini vermeye çalışacak.
Uygulama saat ekranında o anki toplu taşıma araçlarını verirken, saate uyarılar gönderecek ve en yakındaki durakları gösterebilecek. Ayrıca favori hatlarınızla ilgili sürekli bilgilendirileceksiniz.
Global olarak 500'den fazla şehirde 15 milyon kullanıcıya sahip olan uygulama yaz aylarına doğru Android Wear için indirmeye sunulacak.



http://www.androidheadlines.com/2015/03/moovit-release-smartwatch-application-will-provide-transit-information-wrist.html Yorum Yaz
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WB 4 yıl
Yehhuuuu ne kadder sevindim annatamam
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