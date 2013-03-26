Moshi, Mac ve Windows işletim sistemleri ile uyumlu yeni klavye modelini duyurdu









Ürettiği başarılı aksesuar ve donanım ürünleri ülkemizde de satılan Moshi firması, özellikle Mac bilgisayarlar için geliştirilmiş yeni klavye modelini duyurdu.

Moshi tarafından tanıtılan ve "Luna" ismine sahip olan klavye modeli, özellikle Mac bilgisayarlar için özelleştirilmiş olsa da, Windows sistemler (7 ve XP) ile de rahatlıkla kullanılabiliyor. Rahat yazı yazma işlemleri için Ultra-Düşük profil yapısıyla geliştirilmiş olan model, bilek üzerinde meydana gelen ağrıları en aza indirebiliyor ve özel geliştirilen mekanizması ile klavye üzerinden hassas geri tepkiler alınmasını sağlıyor.

47.5x19.3x3.7cm boyutlara sahip olan Moshi Luna klavye, düşük ışıklı ortamlarda kolay yazım işlemleri için arka aydınlatmalı tuş yapısı ve işletim sistemlerine özel kısa yol tuşlarını üzerinde barındırıyor. Sadece siyah renk seçeneği olan klavye modeli, Moshi'nin resmi sitesi üzerinden 100$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://store.moshimonde.com/luna-backlit-mac-keyboard.html





http://store.moshimonde.com/luna-backlit-mac-keyboard.html