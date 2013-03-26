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Moshi, Mac ve Windows işletim sistemleri ile uyumlu yeni klavye modelini duyurdu

6 yıl
3,1b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Moshi, Mac ve Windows işletim sistemleri ile uyumlu yeni klavye modelini duyurdu
 
Moshi, Mac ve Windows işletim sistemleri ile uyumlu yeni klavye modelini duyurdu
Ürettiği başarılı aksesuar ve donanım ürünleri ülkemizde de satılan Moshi firması, özellikle Mac bilgisayarlar için geliştirilmiş yeni klavye modelini duyurdu.
Moshi tarafından tanıtılan ve "Luna" ismine sahip olan klavye modeli, özellikle Mac bilgisayarlar için özelleştirilmiş olsa da, Windows sistemler (7 ve XP) ile de rahatlıkla kullanılabiliyor. Rahat yazı yazma işlemleri için Ultra-Düşük profil yapısıyla geliştirilmiş olan model, bilek üzerinde meydana gelen ağrıları en aza indirebiliyor ve özel geliştirilen mekanizması ile klavye üzerinden hassas geri tepkiler alınmasını sağlıyor.
 
Moshi, Mac ve Windows işletim sistemleri ile uyumlu yeni klavye modelini duyurdu
47.5x19.3x3.7cm boyutlara sahip olan Moshi Luna klavye, düşük ışıklı ortamlarda kolay yazım işlemleri için arka aydınlatmalı tuş yapısı ve işletim sistemlerine özel kısa yol tuşlarını üzerinde barındırıyor. Sadece siyah renk seçeneği olan klavye modeli, Moshi'nin resmi sitesi üzerinden 100$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://store.moshimonde.com/luna-backlit-mac-keyboard.html 


http://store.moshimonde.com/luna-backlit-mac-keyboard.html Yorum Yaz
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7Mhz 6 yıl
Sadeliği seven benim için bile fazla sade, ama yinede fiyatı dışında güzel bir klavye.
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