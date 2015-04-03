Moto 360 devam modeli yolda olabilir

Haber Editörü
Motorola, geçen yıl akıllı saat pazarında beğeni toplayan Moto 360 modelinin ardından devam modeli için halen hareket geçmiş değil. Geçtiğimiz ay Lenovo'nun patronu bir çanta içerisinde çeşitli akıllı saat parçalarının olduğu bir görsel paylaşmıştı. Şimdi ise yeni bilgiler var.
Ünlü bir geliştiriciden elde edilen bilgilere göre şu anda bir prototip mevcut ve geliştirici kişi bu cihazı konsoluna bağlı olarak kurcalamakla meşgul. Prototip bazı yönlerden Moto 360 modelini geride bırakıyor.
Android 5.1 tabanlı Android Wear sürümü kullandığı belirtilen cihazda ismi bilinmeyen bir ARM v7 işlemcisi kullanılmış. Bu da modelin TI OMAP ile yoluna devam edebileceğini gösteriyor. Çözünürlük ise 360x360 piksel olarak belirlenmiş.
Smelt kod adını kullanan bu saatin muhtemelen çelik gövdeli ve kordon için pimli bir yapı arzedeceği konuşuluyor. Cihazın Motorola'nın merkezinin bulunduğu Chicago'ya yakın bir yerde konumlanıyor oluşu geliştiricinin gerçekten de bu cihaza sahip olduğu ihtimalini ortaya çıkarıyor.
Ortaya çıkan bilgilere göre yeni nesil Moto 360 modelinde pimli kordon yapısı haricinde tasarım açısından bir değişiklik olmayacak ve dairesel kasa konsepti devam edecek. Ancak performans, batarya tüketimi gibi konularda ilerleme kaydedileceği düşünülüyor.
http://phandroid.com/2015/04/02/moto-360-2-codename-smelt/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bataryası orta kullanımla 18-24 saat gitsin : Bu şimdilik tamam
arkanın kırılması hallolsun : profesyonellik istiyor. kordon değişimini yapabilirsen sıkıntı yok
düzgün bir işlemci : aslında hiç takılma yaşamadım
Ama android wear yeni bir işletim sistemi. Artık daha güçlü donanın gereksimi olan programlar yayınlanacaktır. İşlemci muhakkak değişmeli (ayrıca pil ömrü de rayına girmiş olur)
Ekranın sürekli açık kalarak çalışabileceği ve 24 saati çıkarabilen bir pil yapısı olmalı.
Ekranı tam daire yapmalılar fakat ışık sensörü de korunmalı. sürekli parlaklık ayarını elle yapmak sıkıcı olur.
Dahili GPS te fena olmazdı
manyetik sensör şart, şu an pusula tam randımanlı değil
:)))
ve 2 yılda bir cihaz tanıtılmalı.
Üzülmeyin hatta sevinin bence, Moto 360 2.versiyonunun çok fazla bir ilerleme kaydedeceğini düşünmüyorum, ve eğer paylaşılan resimler doğruysa Moto 360 ın şu anda ki kasası daha şık ve daha orijinal. Ben aldıktan 1 ay sonra Şubat 2015 te 2.versiyon çıkacak söylentileri yayıldı ancak halen bir şey yok. O yüzden kafanız rahat olsun. Moto 360 en az 2 yıl başka bir saat ihtiyacınız olmadan kullanabileceğiniz bir saat.