Moto 360 devam modeli yolda olabilir

Motorola, geçen yıl akıllı saat pazarında beğeni toplayan Moto 360 modelinin ardından devam modeli için halen hareket geçmiş değil. Geçtiğimiz ay Lenovo'nun patronu bir çanta içerisinde çeşitli akıllı saat parçalarının olduğu bir görsel paylaşmıştı. Şimdi ise yeni bilgiler var.





Ünlü bir geliştiriciden elde edilen bilgilere göre şu anda bir prototip mevcut ve geliştirici kişi bu cihazı konsoluna bağlı olarak kurcalamakla meşgul. Prototip bazı yönlerden Moto 360 modelini geride bırakıyor.





Android 5.1 tabanlı Android Wear sürümü kullandığı belirtilen cihazda ismi bilinmeyen bir ARM v7 işlemcisi kullanılmış. Bu da modelin TI OMAP ile yoluna devam edebileceğini gösteriyor. Çözünürlük ise 360x360 piksel olarak belirlenmiş.





Smelt kod adını kullanan bu saatin muhtemelen çelik gövdeli ve kordon için pimli bir yapı arzedeceği konuşuluyor. Cihazın Motorola'nın merkezinin bulunduğu Chicago'ya yakın bir yerde konumlanıyor oluşu geliştiricinin gerçekten de bu cihaza sahip olduğu ihtimalini ortaya çıkarıyor.





Ortaya çıkan bilgilere göre yeni nesil Moto 360 modelinde pimli kordon yapısı haricinde tasarım açısından bir değişiklik olmayacak ve dairesel kasa konsepti devam edecek. Ancak performans, batarya tüketimi gibi konularda ilerleme kaydedileceği düşünülüyor.

http://phandroid.com/2015/04/02/moto-360-2-codename-smelt/