Motorola Android cihazları için güncelleme takvimini paylaştı

https://forums.motorola.com/pages/00add97d6c

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Andoid’in kullanıma sunulmasıyla akıllı telefon arenasında tekrar rekabet edebilecek hale gelen firmalardan birisi olan Motorola, tasarladığı farklı modellerle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarsa da iş yazılım güncellemesine gelince en fazla tepki çeken üreticilerin başında yer alıyor.Özellikle Amerikada Verizon altında satışa çıkan Droid modeliyle büyük başarı yakalayan firma, aynı telefonun GSM modeli olan Milestone modelinin Bootloader kilidiyle satması Android camiasında büyük tepkilere yol açmıştı. Android’in en önemli yazılım güncelleştirmelerinden biri olan FroYo da yine Milestone modeline büyük tepkiler sonunda ancak aylar sonrasında yayınlanmıştı.Motorola’nın mobil bölümü olan Motorola Mobility’nin Google tarafından satın alınmasından sonra işlerin farklı yürüyeceğini düşünen kullanıcılar özellikle yazılım güncelleştirmelerinde ve bootloader kilidinde şirketin farklı politikalar benimseyeceğini tahmin ediyordu. Motorola bugün itibariyle yazılım güncelleme tavmini yeniledi ve hangi telefonların hangi yazılım güncelleştirmesini alacağını kullanıcılarla paylaştı.Tablodan görüldüğü üzere bir çok telefon için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncelleştirmesinin kesin olarak geleceği belli değil. Bu telefonlar arasında çift çekirdekli Droid 3, Droid 4 ve Droid RAZR ve Atrix gibi modeller de var. Motorola bu modellerle ilgili gelişmeleri paylaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.