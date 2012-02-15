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Motorola Android cihazları için güncelleme takvimini paylaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20,8b
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15
Cep İşletim Sistemleri
enderc
Haber Editörü
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Andoid’in kullanıma sunulmasıyla akıllı telefon arenasında tekrar rekabet edebilecek hale gelen firmalardan birisi olan Motorola, tasarladığı farklı modellerle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarsa da iş yazılım güncellemesine gelince en fazla tepki çeken üreticilerin başında yer alıyor.
Özellikle Amerikada Verizon altında satışa çıkan Droid modeliyle büyük başarı yakalayan firma, aynı telefonun GSM modeli olan Milestone modelinin Bootloader kilidiyle satması Android camiasında büyük tepkilere yol açmıştı. Android’in en önemli yazılım güncelleştirmelerinden biri olan FroYo da yine Milestone modeline büyük tepkiler sonunda ancak aylar sonrasında yayınlanmıştı.
Motorola’nın mobil bölümü olan Motorola Mobility’nin Google tarafından satın alınmasından sonra işlerin farklı yürüyeceğini düşünen kullanıcılar özellikle yazılım güncelleştirmelerinde ve bootloader kilidinde şirketin farklı politikalar benimseyeceğini tahmin ediyordu. Motorola bugün itibariyle yazılım güncelleme tavmini yeniledi ve hangi telefonların hangi yazılım güncelleştirmesini alacağını kullanıcılarla paylaştı.
Tablodan görüldüğü üzere bir çok telefon için Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncelleştirmesinin kesin olarak geleceği belli değil. Bu telefonlar arasında çift çekirdekli Droid 3, Droid 4 ve Droid RAZR ve Atrix gibi modeller de var. Motorola bu modellerle ilgili gelişmeleri paylaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
https://forums.motorola.com/pages/00add97d6c Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Motorola razr xt910 güncellemesi geldi telefon o kadar değiştiki şimdiki haline bayıldım s3 ten daha hoş olduğunu düşünüyorum . Güncellenmiş hali harikaaa :)
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tavernac1 7 yıl
milestone 1 icin bisey yok heralde
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sertacarslan 7 yıl
Yahu ben Evo3D için HTC'ye söylenmeyi bitirememişken şu Motorola'nın takvimine bak!
Allah Motorola kullanıcılarına da sabır versin...
Bakalım Samsung ne yapacak.
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b@d0 7 yıl
Atrix de alacak güncelleme ama öncelik ABD'de olacak Avrupa'ya geçtikten bir süre sonra da bize gelir. Sonuç itibariyle gelecek:)
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madator 7 yıl
resime inanmak mantıklı çünkü resim motorolanın sitesinden aynı model türkiyede şimdi motorola atrix olarak satılmakta motorolanın sitesinde avrupa listesinde de yazmakta ics alacağı
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caNgolqe 7 yıl
Resime göre Atrix güncelleme alırken, yazıya göre almıyo :)) hangisine inansakki
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mugurgok 7 yıl
Google'nin telefonu google'nin yazılımını diğer firmalara nisbetle daha geç update etmesi ne derece mantıklıdır !?
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carmicheal 7 yıl
arkadaşlar yazıdan da anlaşılacağı üzere atrix e gelmiyormuş güncelleme şimdilik, neden atrix modeline de gelecekmiş gibi yorum yazıyorsunuz anlayamadım !
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E_Aydin35 7 yıl
Motorola'nın iyi atılımlar yapması biraz gündemde durması gerekiyor ancak hatasız bir şekilde bulunan en ufak bir sorun genelde isimi çizdiriyor o telefon adına..
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artcraft35 7 yıl
motorolanın bu kadar modeli varmışmı ya
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