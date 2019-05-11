Motorola One Vision, tanıtım öncesi tamamen sızdırıldı

15 Mayıs’ta resmi olarak tanıtılacak Motorola One Vision, tüm özelliklerini, fiyatını ve tasarımını ortaya koyar şekilde sızdırıldı. Cihazın artık tanıtılmasına gerek kalmadı.

2,2GHz Exynos 9609 sekiz çekirdekli işlemci

4GB RAM

Android Pie

6,3 inç FHD+ (2520x1080p) 21:9 CinemaVision ekran, 432 ppi piksel yoğunluğu

48MP (f/1.7, OIS, 4K@30fps, 1080p@60fps, Gece Görüşü) + 5MP

25MP (f/2.0)

128GB dâhili depolama

microSD kart desteği

Bluetooth 5.0, NFC, USB-C portu

Dual SIM desteği

Parmak izi tarayıcı

3,5mm kulaklık jakı

3500mAh TurboPower hızlı şarj destekli pil

Daha önce de sürekli sızdırılan modeller arasında olan One Vision, bu sefer de herhangi bir çakışma içermiyor. Ön tarafta sektör trendi uzun ekranı, delik açılarak dünyayı gören selfie kamerasını barındırıyor. Arka tarafta çift kamera kurulumu bulunuyor ve parmak izi okuyucusu ve logo güzel şekilde bir araya getirilmiş hâlde. Cihazın arka alt tarafında yer alan Android One logosu, zamanında gelecek güncellemelerin de habercisi.

Samsung’un Exynos 9609 çipsetiyle gelen model, 4GB RAM ile Avrupa’da sunulacak. Dünyanın diğer ülkeleri ise daha fazla RAM kapasitesi seçeneğine sahip olabilir.

Vision adından da anlaşılacağı üzere kameraya ağırlık verecek model, 48MP ana kamera ve 5MP’lik ikincil birime sahip. Ön taraftaki kamera 25MP çözünürlüğe sahip fakat otofokus destekleniyor mu bilinmiyor. Ana kamerada Gece Görüş özelliğine sahip One Vision, 4K 30fps ya da 1080p 60fps video kaydı yapabiliyor.

https://www.gsmarena.com/motorola_one_vision_leaks_in_full_glory_ahead_of_may_15_expected_launch-news-36999.php

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Motorola One Vision rapora göre 16 Mayıs’ta satışa sunulacak vefiyat etiketine sahip olacak. Cihazı ilk satın alanlarkulaklıklara ücretsiz sahip olacak. Bu kulaklıklar başlı başınafiyattan satılıyor.