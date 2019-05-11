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Motorola One Vision, tanıtım öncesi tamamen sızdırıldı

Motorola'nın orta seviye modellerinden birisi olacak One Vision, 15 Mayıs'ta resmi olarak tanıtılacak. Firmaların tanıtım öncesi sızıntıları ise artık tanıtımlara ihtiyaç kalmayacak kadar arttı.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Motorola One Vision, tanıtım öncesi tamamen sızdırıldı
 
15 Mayıs’ta resmi olarak tanıtılacak Motorola One Vision, tüm özelliklerini, fiyatını ve tasarımını ortaya koyar şekilde sızdırıldı. Cihazın artık tanıtılmasına gerek kalmadı.
  • 2,2GHz Exynos 9609 sekiz çekirdekli işlemci
  • 4GB RAM
  • Android Pie
  • 6,3 inç FHD+ (2520x1080p) 21:9 CinemaVision ekran, 432 ppi piksel yoğunluğu
  • 48MP (f/1.7, OIS, 4K@30fps, 1080p@60fps, Gece Görüşü) + 5MP
  • 25MP (f/2.0)
  • 128GB dâhili depolama
  • microSD kart desteği
  • Bluetooth 5.0, NFC, USB-C portu
  • Dual SIM desteği
  • Parmak izi tarayıcı
  • 3,5mm kulaklık jakı
  • 3500mAh TurboPower hızlı şarj destekli pil
Daha önce de sürekli sızdırılan modeller arasında olan One Vision, bu sefer de herhangi bir çakışma içermiyor. Ön tarafta sektör trendi uzun ekranı, delik açılarak dünyayı gören selfie kamerasını barındırıyor. Arka tarafta çift kamera kurulumu bulunuyor ve parmak izi okuyucusu ve logo güzel şekilde bir araya getirilmiş hâlde. Cihazın arka alt tarafında yer alan Android One logosu, zamanında gelecek güncellemelerin de habercisi.
Samsung’un Exynos 9609 çipsetiyle gelen model, 4GB RAM ile Avrupa’da sunulacak. Dünyanın diğer ülkeleri ise daha fazla RAM kapasitesi seçeneğine sahip olabilir.
Vision adından da anlaşılacağı üzere kameraya ağırlık verecek model, 48MP ana kamera ve 5MP’lik ikincil birime sahip. Ön taraftaki kamera 25MP çözünürlüğe sahip fakat otofokus destekleniyor mu bilinmiyor. Ana kamerada Gece Görüş özelliğine sahip One Vision, 4K 30fps ya da 1080p 60fps video kaydı yapabiliyor.
Motorola One Vision rapora göre 16 Mayıs’ta satışa sunulacak ve 299 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Cihazı ilk satın alanlar Motorola Verve kulaklıklara ücretsiz sahip olacak. Bu kulaklıklar başlı başına 130 Euro fiyattan satılıyor.

https://www.gsmarena.com/motorola_one_vision_leaks_in_full_glory_ahead_of_may_15_expected_launch-news-36999.php Yorum Yaz
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mcebi001 3 hf.
Gsmarena incelemesini yaptı bile kamerasına bayıldım lakin boyut ve tipi hiç çekici değil....
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TearsForFears 3 hf.
300 euroluk mükemmel cihaz yapmış adamlar. 48 mp kameraya ois koymuşlar. Mi 9 da bile ois yok. Tr de olsaydı almak isteyeceğim bir cihaz olurdu. Galaxy a50 den daha ucuza ondan daha iyi telefon çıkarmış adamlar.
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Giresunlufuk 4 hf.
Tasarım cidden çok kötü.
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WB 4 hf.
Mpx200 asla unutamam


Bu arada cihaz cok cirkin..
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