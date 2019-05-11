Yeni iPhone modelleri için A13 çipleri üretilmeye başlandı

Teknoloji Editörü
Tayvanlı çip üreticisi TSMC, birkaç yıldır Apple’ın işlemcilerini üretiyor. Bu yıl da sözleşmesinin devam ettiğini bildiğimiz firma, A13 adına sahip olacağını düşündüğümüz çiplerin üretimine başladı. Bloomberg raporuna göre ise üretim hızı bu ayın sonunda tam kapasiteye ulaşacak.
7nm üretim bandından çıkacak çipler, EUV litografisini sunacak. A13 ile gelmesi beklenenler tabii ki yüksek performans ve yanında daha verimli enerji kullanımı.
Sektör içerisinden gelen kaynaklara göre Apple, bu yıl XS, XS Max ve XR modellerini güncelleyecek. Üç modelin de şimdiki nesil ile aynı tasarıma sahip olması bekleniyor fakat arka tarafta pek de hoş olmayan kare şeklinde kamera kurulumu köşede yer alacak.
2019 iPhone modelleri, iddiaya göre aksesuarları ya da destekli telefonları kablosuz olarak şarj edebilme özelliğine de sahip olacak. Bu özellik, tersine kablosuz şarj genel adıyla Samsung ve Huawei modellerinde şimdiden bulunuyor.
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Bunun Turkce mealini yazabilir misiniz ?
Erdi Özüağ da yıllardır haberlerine “yorum” katar ama bunu yedirir, bilgisi tekniktir, yorumu tekniktir. Yorum teknik olur mu? Olur.
“Beğenmiyorsanız okumayın” demişsiniz. Okurum, eleştirimi de yaparım. Senin yorum ekleme özgürlüğün var madem ki; benim de eleştirme hakkım var pek tabi.
Üstlerinizin ne düşündüğünü de önemsemem. Üstleriniz sizi beğenmemiş ve ben beğenmişte olabilirim, bu durumda size destek çıksaydım “Kardeşim üstlerim beni beğenmiyor, destek çıkmayın bana” der miydin? Demezdin.
Bazen insanların defaatle yanlış olduğunu söylediği şeylerden vazgeçmek lazım. Ben sizi zamanında yapıcı eleştiri ile desteklemeye çalıştım. Saçmalamanın alemi yok “bana göre” Size göre olumlu bir şey yapıyorsunuzdur; bir şey diyemem.