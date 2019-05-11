Yeni iPhone modelleri için A13 çipleri üretilmeye başlandı

Tayvanlı çip üreticisi TSMC, birkaç yıldır Apple’ın işlemcilerini üretiyor. Bu yıl da sözleşmesinin devam ettiğini bildiğimiz firma, A13 adına sahip olacağını düşündüğümüz çiplerin üretimine başladı. Bloomberg raporuna göre ise üretim hızı bu ayın sonunda tam kapasiteye ulaşacak.

7nm üretim bandından çıkacak çipler, EUV litografisini sunacak. A13 ile gelmesi beklenenler tabii ki yüksek performans ve yanında daha verimli enerji kullanımı.

Sektör içerisinden gelen kaynaklara göre Apple, bu yıl XS, XS Max ve XR modellerini güncelleyecek. Üç modelin de şimdiki nesil ile aynı tasarıma sahip olması bekleniyor fakat arka tarafta pek de hoş olmayan kare şeklinde kamera kurulumu köşede yer alacak.

2019 iPhone modelleri, iddiaya göre aksesuarları ya da destekli telefonları kablosuz olarak şarj edebilme özelliğine de sahip olacak. Bu özellik, tersine kablosuz şarj genel adıyla Samsung ve Huawei modellerinde şimdiden bulunuyor.