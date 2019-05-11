Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iPhone modelleri için A13 çipleri üretilmeye başlandı

Apple'ın 2019 model iPhone'larında kullanılacak A13 çipi, TSMC tarafından seri üretime alındı. Bu ayın sonunda raporlara göre tam üretim kapasitesine ulaşılmış olunacak.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
3,9b
1
65
iPhone
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tayvanlı çip üreticisi TSMC, birkaç yıldır Apple’ın işlemcilerini üretiyor. Bu yıl da sözleşmesinin devam ettiğini bildiğimiz firma, A13 adına sahip olacağını düşündüğümüz çiplerin üretimine başladı. Bloomberg raporuna göre ise üretim hızı bu ayın sonunda tam kapasiteye ulaşacak. 
7nm üretim bandından çıkacak çipler, EUV litografisini sunacak. A13 ile gelmesi beklenenler tabii ki yüksek performans ve yanında daha verimli enerji kullanımı. 
Sektör içerisinden gelen kaynaklara göre Apple, bu yıl XS, XS Max ve XR modellerini güncelleyecek. Üç modelin de şimdiki nesil ile aynı tasarıma sahip olması bekleniyor fakat arka tarafta pek de hoş olmayan kare şeklinde kamera kurulumu köşede yer alacak.
2019 iPhone modelleri, iddiaya göre aksesuarları ya da destekli telefonları kablosuz olarak şarj edebilme özelliğine de sahip olacak. Bu özellik, tersine kablosuz şarj genel adıyla Samsung ve Huawei modellerinde şimdiden bulunuyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Silent Guardian 4 hf. en beğenilen
Bu ne? Yeter artık. Git kendine blog aç bence, orda rahat rahat yazıma falan dikkat etmeden, yorumları kata kata haber yazarsın. Defaatle kibarca eleştirdim sizi “kendime ait tarzım” falan dediniz. Haber formatı bellidir, anlatım tarzı bellidir. Ben artık haberin ortalarına gelince amatörlüğünüzden dolayı sizi tanımaktan sıkıldım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bu ne? Yeter artık. Git kendine blog aç bence, orda rahat rahat yazıma falan dikkat etmeden, yorumları kata kata haber yazarsın. Defaatle kibarca eleştirdim si...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flowerhorn 4 hf.
"2019 iPhone modelleri, sektörün şimdiki Samsung ve Huawei gibi markalarından gelen amiral gemilerinde bulunan tersine kablosuz şarj özelliğine de sahip olacak."
Bunun Turkce mealini yazabilir misiniz ?
"2019 iPhone modelleri, sektörün şimdiki Samsung ve Huawei gibi markalarından gelen amiral gemilerinde bulunan tersine kablosuz şarj özelliğine de sahip olacak...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 4 hf.
Diğer editörlerde yıllardır kendi yorumunu katar fakat “teknik anlamda” yorum katarlar. Örneğin yeni nesil i7, eski i7’den 2 kat güçlü olacaktır ve bu kaynağınızda yoktur fakat biliyorsunuzdur bunu habere eklemeniz çok doğal ve artı bir değer katar. Sizin yaptığınız renginize, zevkinize göre yorum yapmak. Okuyucu kendi yorumunu kendi yapar, merak etmeyin siz.
Erdi Özüağ da yıllardır haberlerine “yorum” katar ama bunu yedirir, bilgisi tekniktir, yorumu tekniktir. Yorum teknik olur mu? Olur.
“Beğenmiyorsanız okumayın” demişsiniz. Okurum, eleştirimi de yaparım. Senin yorum ekleme özgürlüğün var madem ki; benim de eleştirme hakkım var pek tabi.
Üstlerinizin ne düşündüğünü de önemsemem. Üstleriniz sizi beğenmemiş ve ben beğenmişte olabilirim, bu durumda size destek çıksaydım “Kardeşim üstlerim beni beğenmiyor, destek çıkmayın bana” der miydin? Demezdin.
Bazen insanların defaatle yanlış olduğunu söylediği şeylerden vazgeçmek lazım. Ben sizi zamanında yapıcı eleştiri ile desteklemeye çalıştım. Saçmalamanın alemi yok “bana göre” Size göre olumlu bir şey yapıyorsunuzdur; bir şey diyemem.
Diğer editörlerde yıllardır kendi yorumunu katar fakat “teknik anlamda” yorum katarlar. Örneğin yeni nesil i7, eski i7’den 2 kat güçlü olacaktır ve bu kaynağın...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ryan Oreily 3 hf.
Haber yaparken yorum katılmaz.
Açarsın ayrı bir başlık düşüncelerini paylaşırsın.
Tabi nerden bileceksin her yer yandaş medyayken, haberciliğin ne olduğunu.
Bilgi vermek senin amacın, kendi fikirlerini empoze etmek değil.
Rezil veyahut değil bunu yazacağın yer burası değil.
Bir de afra tafra yapmış arkadaşa, yok benim haberim yok bilmem ne diye.
Bu kadar mı iş bilmez insanlar var burada yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webconn 3 hf.
Yil olmus 19 cafelerde iphone sarji olan varmi olanlar kayniyor.Daha 3400 mah batarya uretimi beceremeyen firma isterse en modern telefon olsun.Eskiden di iphone akici yeaaa devri
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hacxtr 3 hf.
başarılı bir işlemci. Ama B13 vs diye işlemci ayrımına yakında giderler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 3 hf.
Tamamen gösteriş telefonu oldu artık, X ve Xs serileri ile bu kadar berbat bir kullanım deneyimi ben ömrümde görmedim. Küçümsenen rakipleri çatır çatır piyasaya yön veriyor artık. Apple'da kablosuz şarj koydum diye sevinir 3-4 sene öncesinin modeli Samsung S7'de bile olan özellik.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shatteredthings 4 hf.
Çöpple 720p ekranlı ve ultra kısıtlı bir işletim sistemine sahip bir telefona işlemci üretmek için neden bu kadar kasıyor. Koy önceki işlemcinin aynısını ismini değiştirip. Olsun bitsin. Apple fanları anlamaz zaten.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 hf. Shatteredthings
Apple kullanıcılarının işlemciyi takip etmesine gerek yok zaten en iyisi.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baelros 3 hf. Shatteredthings
2688‑by-1242‑pixel resolution at 458 ppi.. 720p nerede?
Bir dunya benchmark testi yapiliyor, anlamayan kim. Android'e 8 cekirdek koy, 12GB ram koy ne farkediyor? Hala ayni hantal isletim sistemi. Yahu nasil bir sistemki varsayilan ayarlarda haftada bir restart etme ozelligi olsun. Bir sistem guncellemesi yapilacak, yok cache'i sil, yok partition sil, yok rom atacaksin ama sim kartin su ulkeye ait olacak, falan falan. iOS'da boyle bir sey mi var? Takir takir calisiyor.
Kisitli isletim sistemi demissin, ozgur isletim sisteminle ne yapiyorsun? Cidden merak ettim. Dosya yoneticisi iOS'da sisteme erisim hakki vermez dogru, Android'de eristiginde ne yapiyorsun? Yada soruyu degistireyim, Jailbreak yapip farkli dosya yoneticisi indirip onu kullanman ile Android'de dosya yoneticisi kullanman arasinda (rootlu yada rootsuz) ne fark var? Apple diyorki sisteme karisma. Dosya aktarimi yapabiliyorsun, resim video vs gonderebiliyorsun, kisileri gonderebiliyorsun, PC'den video resim muzik atabiliyorsun, baska ne gerekli dosya yoneticisinde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 4 hf.
Galaxy Note faciası diyince WAOWWWW
iPhone kamerasına rezillik diyince mi nesnellik oldu XD
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arisaka 4 hf.
Boş yapmayın yahu ne kadar iphone fanı varsa gelmiş yok sen yorumlarını habere katamazsın yok haber formatı bellidir ulan namusunuz gibi savunduğunuz firmanın tasarımına rezillik dedi diye içinizde ki kini habercilik anlayışı böyle olmaz adı altında dışarı vuruyorsunuz.
Aynı cümleyi samsung yada huawei için kullansa tek kelime etmeden okur geçerdiniz. Ananızı bacınızı bu kadar savunacağınızı sanmıyorum..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 hf.
Apple A13 çip üretim haberi okumaya geldim ama haberin ortasında ekşisözlük'teki iPhone tasarım yorumuyla karşılaştım 😂
Haber başlığıyla ilgili olan bir yorum olmayıp alt içeriklerle ilgili bir yorumun olması abes kaçmış.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 4 hf.
Teknoloji haber kanalı yine çok özel ve nispeten az bir kesime hitap ediyor. Haberlere konu olan marka veya ürünlerle yakın bir bağımız olmuyor.
En büyük sıkıntı kendisine gazete, haber kanalı diyen güncelin haberini yapanlarda.. Haber olarak verdikleri şeyleri köşe yazısı, habercinin yorumu olarak vermeleri gerekirken; manşetler, başlıklar yorum içeren ifadelerle dolu. Önce haberi alırsın yorum olmadan sonra görüşü okursun. Ama adamlar görüşünü haber diye yazıyor. Bizde bu ayrım kalmamış.
Bu haberdeki tek sıkıntı, tek yorum "bkz." örneği olmuş, neyseki bu kadarıyla yetinilmiş. Bence haberi paylaşan arkadaş, hemen ilk yoruma kendi fikrini bizlerle aynı yere yazsa, haber daha temiz kalabilse..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 4 hf.
Seni Ekrem71 e şikayet edeceğim, Sen nasıl iphone'un kamerasına rezil dersin.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cbabuccuoglu 4 hf. yeni yorumcu 12 Angry Men
[mention]ekrem71[/mention] aman aman nereye geldik bi anda :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3864 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tsmc, apple a13 ve
3 etiket daha iPhone Apple Çağrı Babuçcuoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 hf. Sürü halinde kamikaze saldırısı yapan yerli drone : KARGU 4 hf. Netflix en çok izlenen içerik listelerini İngiltere için paylaştı: Hakan: Muhafız yabancı dil kategorisinde 4 hf. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun resmi kılıfları ortaya çıktı 4 hf. Google Play Store kullanılmayan uygulamaları silmeyi öneriyor 4 hf. NASA, Mars’ta yaşam alanı oluşturma yarışmasının galibini açıkladı 4 hf. İnstagram hikayelerine "şarkı sözü etiketleri" geliyor 4 hf. Micron 3D XPoint fabrikaları için Intel’e 1.5 milyar dolar ödeyecek 4 hf. Intel Xeon Phi defterini kapatıyor 4 hf. Boeing, Starliner kapsülünün paraşüt testini gerçekleştirdi (VİDEO) 4 hf. Western Digital otomobillere yönelik eMMC belleklerini duyurdu 4 hf. AMD Zen 2 ile 5000 MHz DDR4 kitlere destek sunabilir 4 hf. İnsansı robot Atlas bu kez "dengesiyle" kendine hayran bıraktı 4 hf. Yeni Chrome güncellemesi, sizi sayfada kalmaya zorlayan web sitelerini durduracak 4 hf. Oppo K3'ün teknik özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı 4 hf. iPhone 11 modelleri "ters kablosuz şarj" özelliği ile gelebilir 4 hf. Opel'i bünyesine katan PSA Group şimdi de Jaguar Land Rover'ı satın almak istiyor 4 hf. Apple'dan, 10 yıl sonra yeni oyun: Warren Buffett's Paper Wizard 4 hf. HTC, Çin pazarından geçici olarak çekiliyor 4 hf. Motorola One Vision, tanıtım öncesi tamamen sızdırıldı 4 hf. Elon Musk: Bu yıl Amerikalılar ülkenin bir ucundan diğerine otopilot ile gidebilecek 4 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni iPhone modelleri için A13 çipleri üretilmeye başlandı Sonraki Yavru köpeği kurtaran kadın kuduz sebebiyle hayatını kaybetti 4 hf. 16 çekirdekli Ryzen 9 işlemciler detaylanıyor 4 hf. LG, G8 ThinQ’nun pilini değiştirilmemek üzere sabitlemiş! 4 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Honor 9 Lite var 4 hf. HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı 4 hf. 2si1 | Yapay zeka yine işsiz bırakıyor 4 hf. Tinder uygulamasının Lite sürümü geliyor 4 hf. Louis Vuitton'dan esnek ekranlı kol çantası 4 hf. Cerrahlar beyin kanserini teşhis etmek için akrep zehri kullanacak 4 hf. Snapdragon 710'lu Realme X bu kez GeekBench'te ortaya çıktı 4 hf. Facebook istemeden de olsa terör örgütlerine alet oluyor 4 hf. Bilim insanları, Pasifik Okyanusu’nda arsenik soluyan canlılar keşfetti 4 hf. Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition ilk görseliyle karşımızda 4 hf. OnePlus 7 Pro’nun titreşim motoru çok daha güçlü olacak 4 hf. Samsung Galaxy J7 Prime 2, Android Pie güncellemesi aldı 1 ay Aselsan'dan TSK'ya Sırt Uydu Haberleşme Sistemi geliyor 1 ay Google Fotoğraflar’ın siyah beyaz fotoğraf renklendirme özelliği yakında açılacak 1 ay Sonunda kolay tamir edilebilir bir telefon: Google Pixel 3a 1 ay Honda, ürün gamındaki model sayısını azaltmaya hazırlanıyor 1 ay ETS 2'ye Türkiye haritası ekleniyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim