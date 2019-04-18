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Motorola’dan One adı altında dört yeni telefon geliyor

Akıllı telefon sektöründe sızdırdığı bilgiler genelde doğru çıkan Evan Blass, Twitter üzerinden Motorola'nın yeni üç modelini paylaştı. Cihazların görselleri yok fakat isimleri var.
1 ay
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Motorola’nın Şubat ayında tanıtılan G7 serisi, yakın zamanda One ailesinden dört yeni modelle desteklenecek. Beklenen katlanır Razr telefon hakkında her ne kadar heyecanlı olsak da bu modeller ve katlanabilir Razr tamamen başka dünyaların telefonları.
“Telefon sızıntısı” söz konusu olduğunda güvenilir isimlerden bir tanesi olan Evan Blass, Motorola ailesine girecek bu dört yeni modelin isimlerini paylaştı. Atılan tweet içerisinde herhangi başka bir detay bulunmaması ise bizleri bir nebze üzdü. 
  • Motorola One
  • Motorola One Power
  • Motorola One Vision (Kapak görselinde)
  • Motorola One Action
Listedeki ilk iki model Çin’de P30 ve P30 Note adlarıyla çoktan satışa sunulmuş olsa da uluslararası pazarda model isimleri Motorola One ve One Power olacak. Motorola One Vision hakkında daha önce çıkan sızıntılardan elde edilenlere göre ise cihaz Samsung Exynos işlemciden gücünü alan Android One platformlu bir model olacak. RAM ve depolama seçenekleri ise 3GB RAM ve 32GB depolama ile 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama şeklinde olacak. 
Hakkında henüz hiçbir şey bilmediğimiz model olan Motorola One Action, şimdilik sadece tahminlerden ibaret. Muhtemelen orta seviye olacağını düşündüğümüz bu model, muhtemelen Android One ile gelecektir. Bunun anlamını bilmeyenler için tekrar hatırlatalım: Android One platformundaki cihazlar, güncellemelerini direkt olarak Google’dan aldıklarından iki yıl boyunca en yeni Android sürümünü hemen hemen herkesten önce kullanırlar. 
Motorola’nın bu cihazları ne zaman duyuracağı hâlâ bilinmiyor.

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intel7mix 1 ay en beğenilen White Water
HTC ile motorola ne alaka ?
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edo 1 ay
Sok o kamera çıkıntısını içeri :) Günlük masa başı kullanımda telefonun arka tarafında bu tarz çıkıntılar insanı verem ediyor
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White Water 1 ay
HTC ONE M9'dan yazıyorum One serisi başkadır
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intel7mix 1 ay White Water
HTC ile motorola ne alaka ?
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yolyordam35 1 ay
moto g7 power bile ulkemize gelmemisken...
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