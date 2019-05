Motorola’dan One adı altında dört yeni telefon geliyor

Motorola’nın Şubat ayında tanıtılan G7 serisi, yakın zamanda One ailesinden dört yeni modelle desteklenecek. Beklenen katlanır Razr telefon hakkında her ne kadar heyecanlı olsak da bu modeller ve katlanabilir Razr tamamen başka dünyaların telefonları.

Evan Blass, Motorola ailesine girecek bu dört yeni modelin isimlerini paylaştı. Atılan tweet içerisinde herhangi başka bir detay bulunmaması ise bizleri bir nebze üzdü. “Telefon sızıntısı” söz konusu olduğunda güvenilir isimlerden bir tanesi olan, Motorola ailesine girecek bu dört yeni modelin isimlerini paylaştı. Atılan tweet içerisinde herhangi başka bir detay bulunmaması ise bizleri bir nebze üzdü.

Motorola One

Motorola One Power

Motorola One Vision (Kapak görselinde)

Motorola One Action

Listedeki ilk iki model Çin’de P30 ve P30 Note adlarıyla çoktan satışa sunulmuş olsa da uluslararası pazarda model isimleri Motorola One ve One Power olacak. Motorola One Vision hakkında daha önce çıkan sızıntılardan elde edilenlere göre ise cihaz Samsung Exynos işlemciden gücünü alan Android One platformlu bir model olacak. RAM ve depolama seçenekleri ise 3GB RAM ve 32GB depolama ile 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama şeklinde olacak.

Hakkında henüz hiçbir şey bilmediğimiz model olan Motorola One Action, şimdilik sadece tahminlerden ibaret. Muhtemelen orta seviye olacağını düşündüğümüz bu model, muhtemelen Android One ile gelecektir. Bunun anlamını bilmeyenler için tekrar hatırlatalım: Android One platformundaki cihazlar, güncellemelerini direkt olarak Google’dan aldıklarından iki yıl boyunca en yeni Android sürümünü hemen hemen herkesten önce kullanırlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Motorola’nın bu cihazları ne zaman duyuracağı hâlâ bilinmiyor.