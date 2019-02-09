Moto RAZR 2019'un olası tasarımını gözler önüne seren bir render videosu yayınlandı

Katlanabilir ekranlı cihazlar son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden yeni bir akıllı telefon trendi ve pek çok akıllı telefon üreticisi katlanabilir cihazlarını piyasaya sürmek için gün sayıyor. İddialara göre hacmini gün geçtikçe genişleten katlanabilir cihaz ekosistemi için Motorola'nın da bir takım planları var. Üstelik görünüşe bakılırsa şirket bununla birlikte RAZR efsanesini de canlandırmayı amaçlıyor.

Motorola'nın RAZR serisinin modelleri dönemlerindeki cihazlarla kıyaslandığında çok daha ince, zarif olmaları ve karakteristik görünümlü açılır-kapanır bir mekanizmaya sahip olmaları ile şüphesiz bundan yaklaşık 10 sene öncesinin en büyük trendlerinden biriydi.

RAZR serisibugünlerde kulağa bir hayli nostaljik gelse de görünüşe bakılırsa Motorola, RAZR serisini tarihin tozlu sayfalarına gömmeye pek de niyetli değil. İddialara göre Motorola, Moto RAZR 2019 isimli yepyeni bir modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üstelik bahsi geçen modelin Motorola'nın ilk katlanabilir ekrana sahip cihazı olması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay Motorola'nın katlanabilir bir telefon modeli için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Patent, cihazın tasarımı ile ilgili bazı detayları ortaya koyuyordu ve daha sonrasında cihazın olası tasarımını gözler önüne seren pek çok görüntü ortaya çıktı.

Waqar Khan isimli bir internet kullanıcısı da cihazın olası tasarımını ortaya koyan bir konsept videosu yayınladı.

https://www.gsmarena.com/hypothetical_moto_razr_2019_rendered_on_video_looks_cool-news-35459.php

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Çok büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan cihazın fiyatınından başlaması bekleniyor.