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Moto RAZR 2019'un olası tasarımını gözler önüne seren bir render videosu yayınlandı

Bir internet kullanıcısı Motorola'nın ilk katlanabilir telefonu Moto RAZR 2019'un olası tasarımını gözler önüne seren bir render videosu yayınladı. Detaylar haberimizde.
3 ay
5,8b
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20
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Katlanabilir ekranlı cihazlar son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden yeni bir akıllı telefon trendi ve pek çok akıllı telefon üreticisi katlanabilir cihazlarını piyasaya sürmek için gün sayıyor. İddialara göre hacmini gün geçtikçe genişleten katlanabilir cihaz ekosistemi için Motorola'nın da bir takım planları var. Üstelik görünüşe bakılırsa şirket bununla birlikte RAZR efsanesini de canlandırmayı amaçlıyor.
Motorola'nın RAZR serisinin modelleri dönemlerindeki cihazlarla kıyaslandığında çok daha ince, zarif olmaları ve karakteristik görünümlü açılır-kapanır bir mekanizmaya sahip olmaları ile şüphesiz bundan yaklaşık 10 sene öncesinin en büyük trendlerinden biriydi.
RAZR serisibugünlerde kulağa bir hayli nostaljik gelse de görünüşe bakılırsa Motorola, RAZR serisini tarihin tozlu sayfalarına gömmeye pek de niyetli değil. İddialara göre Motorola, Moto RAZR 2019 isimli yepyeni bir modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üstelik bahsi geçen modelin Motorola'nın ilk katlanabilir ekrana sahip cihazı olması bekleniyor.
Geçtiğimiz ay Motorola'nın katlanabilir bir telefon modeli için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Patent, cihazın tasarımı ile ilgili bazı detayları ortaya koyuyordu ve daha sonrasında cihazın olası tasarımını gözler önüne seren pek çok görüntü ortaya çıktı.
Waqar Khan isimli bir internet kullanıcısı da cihazın olası tasarımını ortaya koyan bir konsept videosu yayınladı.
 
Çok büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan cihazın fiyatının 1500 dolardan başlaması bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/hypothetical_moto_razr_2019_rendered_on_video_looks_cool-news-35459.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
Arkadaşın hayal gücü kuvvetliymiş, lakin böyle bombesiz katlanan ekran hayallerde kalır diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 3 ay
boyle bir telefon cikarirlarsa, direk alirim :)
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lunique 3 ay
Güzel görünüyor ama bu aç kapa ile kapagın menteşe bölümü ne kadar dayanıklı olacak? Ekranın katlanma yeri görüntüye ne kadar etki edecek? Günde onlarca kez aç kapa yapılınca ekran bu sürtünme ile katlanma yerinde ne gibi sorunlar getirecek? Eski katlanır telefonlar bile bu aç kapa olayında çok sorun yaşamıştı. Birde ekranın bu şekilde olması büyük sorunlar getirebilir.
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anduril25 3 ay
Illaha katlanabilir telefon yapacaklarsa böyle bir şey yapsınlar. Yatay olarak açılabilen telefon hangi sıkıntımıza derman olmak için geliyor anlamış değilim. Kullanışlı şöyle bir tasarım telefonun mobilitesi için de çok faydalı olur.
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General. 3 ay
Tasarım muhteşem.
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join 3 ay
Vay nostalji yaşadım, eski kullandığım telefonlarım arasında kullanırken en çok keyif aldığım modeldi razr v3i, nasıl bi güzellikti o öyle :)))
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malkooklam 3 ay
erteledim andirod 'e geçişi bu civciv yüzünden.bekleyelim, x ile az daha devam. özellikleri üzmez inşallah.
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smart1978 3 ay
Vestel Origami ... Beklesek mi ?
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al-ozaria 3 ay
Sen ne güzel şeysin öyle. İşte budur. Tek kamera çift ekran mantığı ile aynı kamerayı hem ön hem arka kamera olarak kullanma işide orjinal olmuş.
Cep telefonu akıllı da olsa önceliği adı üstünde "cep" olabildiğince küçük ve kompakt olmalı. Bazı yorumları okuyunca içimden dedim millet ne zevksizmiş yav.
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alaz1903 3 ay
Katlanabilir telefonlarla birlikta artık gerçek bir rekabet başlamış bulunuyor. Şu anda bütün firmalar yarış içerisinde. Donanımıyla, tasarımıyla birbirinin aynısı haline dönüşen sıkıcı telefonlardan gına gelmişti. Bu teknoloji sayesinde çentik belasından da, delikli ekran sevdasından da kurtulmamız yakındır. Akılcı ve kullanışlı tasarımı yapan firma kazanır ve teknolojiye yön verir. Telefon dünyasında tasarımın öne çıktığı ve her telefonun birbirine benzemediği 2010 öncesi rekabetçi döneme geri döneceğiz.
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moto razr 2019, moto razr ve
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