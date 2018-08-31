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Motorola ilk Android One cep telefonlarını duyurdu

ABD merkezli teknoloji şirketi Motorola, Android One programı dahilinde ürettiği iki yeni akıllı telefonunu tanıttı. İşte Motorola One ve Motorola One Power'ın tüm detayları.
8 ay
3,9b
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5
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticisi Motorola, Android One kapsamında iki yeni akıllı telefonu piyasaya sürdüğünü açıkladı. Motorola One ve Motorola One Power olarak adlandırılan modeller üç yıllık güncelleme garantisi sunarken, Google Lens ile entegre çalışan akıllı kamera özelliklerine sahip.

Motorola One özellikleri

Motorola resmi web sayfasında duyurulan iki cihazdan Motorola One, 19:9 en boy oranına ve çentikli bir 5.9 inç FHD+ ekrana sahip. Arka panelin cam olduğu cihazda çift kamera ve parmak izi yer alıyor. Cihazın çift arka kamerasının 13 MP, ön kamerasının ise 8 MP çözünürlüğe sahip olduğunu da belirtelim.
Snapdragon 625 işlemci ile gelecek olan cihazın Amazon sitesinde 4GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3.000 mAh pil kapasitesi sunduğu listeleniyor.

Motorola One Power özellikleri

Motorola One Power ise pil ömrüne odaklanan ve daha büyük bir ekranlı model olarak gözümüze çarpıyor. Motorola One ile aynı şekilde 19:9 en boy oranı sunan cihazın çentikli 6.2 inçlik FHD+ ekranı var. İşlemci gücünü Snapdragon 636'dan alan Motorola One Power, 64 GB depolama alanı sunuyor ve 5.000 mAh kapasiteli pil ömrüne sahip.
Her iki cihazın da temel özelliği Android One deneyimi sunacak olmaları ve piyasaya sürüldükten sonra Android 9.0 Pie güncellemesini hızlı bir şekilde alacak olmaları. Şirket blogunda Motorola One Power'ın fiyatı konusunda bir bilgi yer almazken, Motorola One'ın ise 349 dolarlık (299 euro) bir fiyat etiketine sahip olacağını da belirtelim.

https://blog.motorola.com/2018/08/31/motorola-x-android-one/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 8 ay
Snapdragon 625 üretim bandı ne zaman duracak merak ediyorum. 2016 dan beri halen üretimde ne zaman stoklar bitecek. Firmalara çok mu ucuz veriyorlar napıyorlar bilmiyorumda herkes koyuyor.
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TearsForFears 8 ay
One Power güzel olmuş 5000 batarya, snapdragon 636, iyi tasarım , idare eder kameralar olursa 250 dolar olsa alınabilirdi. Fakat One versiyonu için 300 dolar söyleniyorsa One Power 350 dolar olur.
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Tommy Shelby 8 ay
Çöp
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Cwtch 8 ay
Bu kurla Türkiye'ye gelse en az minimum 3000?.
Artık Android one telefonlar 3000 lira olursa amiral gemi 10.000 ? olur. Neyse eldeki telefonunuza iyi bakın.
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Whippoorwill 8 ay
Ucube resmen.
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