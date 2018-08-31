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Google, Wear OS'un tasarımını yeniledi

Teknoloji devi Google, akıllı saatlerinde kullandığı işletim sistemi olan Wear OS'un tasarımını yenilediğini açıkladı. Peki Google hangi yenilikleri getirdi? Hepsi haberimizde...
8 ay
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Cep Telefonu Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, daha önce Android Wear olarak bilinen işletim sistemi olan Wear OS'un büyük bir güncelleme alarak yeniden tasarlandığını açıkladı. Şirket yenilenen işletim sisteminin daha iyi bildirim deneyimi, Google Asistan proaktif yardımı ve işlevsel sağlık takibi sunduğunu belirtiyor.

Bildirimler

Google'ın Wear OS'de değiştirdiği ilk şey, kullanıcıların akıllı saatlerinde bildirimlerine nasıl eriştiği oldu. Kullanıcılar artık tüm bildirimleri görmek için ekranı yukarıya doğru kaydırabilecekler. Bildirimlere ayrıca Google Asistan'ın akıllı yanıtları eşlik edecek ve böylece kullanıcılar mesajlara hızlı bir şekilde cevap verebilecekler. Saatin üst kısmından aşağıya doğru hızlıca kaydırmak, Google Pay veya "Telefonumu bul" gibi önemli kısayolları karşınıza getirecek.

Proaktif bir Google Asistan

Yeniden tasarlanan Wear OS, kullanıcılara Google Asistan aracılığı ile proaktif ve kişiselleştirilmiş yardım sağlayacak. Örneğin bir kullanıcı havaalanına doğru yola çıktığında, saatinde uçuş durumunu görebilecek ve Google Asistan otel rezervasyonları ve yakındaki restoranlar hakkında bilgi sağlayacak. Ayrıca kullanıcılar konumlarına göre hava durumu hakkındaki bilgilere de kolayca erişebilecekler.

Daha akıllı bir koç

Geçtiğimiz hafta Google, Android cihazlar için Fit uygulamasına yeni özellikler eklediğini açıklamıştı. Bu özellikler artık Wear OS'larda da kullanıma sunuldu ve kullanıcılar sadece ekranı sola kaydırarak egzersiz ve izleme seçeneklerine hızlı bir şekilde erişebilecekler.
Yeni güncelleme, 2.0 ve daha yeni sürümler çalıştıran tüm Wear OS'larda önümüzdeki ay kullanıma sunulacak. Wear OS Akıllı saatlerin tümünün bu güncellemeyi alacağı belirtilirken sadece Moto 360 akıllı saatin bu yeniliklerden faydalanamayacağı da gelen bilgiler arasında.

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firat_kilic 8 ay
Bedava linux coderlar olmasa google google olurmuydu? Önce şeytanı yaratıp sonra Tanrıya dua edenin... eğitimli kesimde eğitilmiş aptal sürü hrlde.. formatlanmış bilgi yüklenebilir robot androide dönmüş... adamlar dalga geçiyor android diye işletim sistemi koyup işletiyor... insanları androide çevirdiler... yeni kul modeli...
Ey linuxçular... ruhunuzu bedavaya sattınız...
görün .... olanları görün... olduktan sonra ölsün.. bir sonrakini hayal edin... bir sonrakine geçin bu arada sizde öleceksiniz... nedir? ruhu içinden çıkan yaşar mı? nedir bu iradesizlik ve sabırsızlık... bilince dünyaları bildiğini sanıp ölmek... hep tuzaklara düşenlerle dolu bir dünya... zamanın içindeki hayal-et-lere selam uyuyup gezmiyorlarsa mesajı alırlar...
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vbalikci 8 ay
Moto 360 2. nesile gelecek mi acaba :D
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muhayyel genç 8 ay
Gayet hoş tasarımı ve iyi özellikleri bulunuyor.
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Hekatonkheir 8 ay
resimdeki saatlerin modelleri nedir acaba yoksa konsept mi?
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alprkrkmz 8 ay Hekatonkheir
Hekatonkheir
resimdeki saatlerin modelleri nedir acaba yoksa konsept mi?

Fossil gen 4 saatlerin hepsi.
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smart1978 8 ay
Sonunda ... Pixel Watch ve donanimsal yapay zekasi ile simdiden merak uyandiracak ...
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