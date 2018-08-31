Google, Wear OS'un tasarımını yeniledi

Google, daha önce Android Wear olarak bilinen işletim sistemi olan Wear OS'un büyük bir güncelleme alarak yeniden tasarlandığını açıkladı. Şirket yenilenen işletim sisteminin daha iyi bildirim deneyimi, Google Asistan proaktif yardımı ve işlevsel sağlık takibi sunduğunu belirtiyor.

Bildirimler

Google'ın Wear OS'de değiştirdiği ilk şey, kullanıcıların akıllı saatlerinde bildirimlerine nasıl eriştiği oldu. Kullanıcılar artık tüm bildirimleri görmek için ekranı yukarıya doğru kaydırabilecekler. Bildirimlere ayrıca Google Asistan'ın akıllı yanıtları eşlik edecek ve böylece kullanıcılar mesajlara hızlı bir şekilde cevap verebilecekler. Saatin üst kısmından aşağıya doğru hızlıca kaydırmak, Google Pay veya "Telefonumu bul" gibi önemli kısayolları karşınıza getirecek.

Proaktif bir Google Asistan

Yeniden tasarlanan Wear OS, kullanıcılara Google Asistan aracılığı ile proaktif ve kişiselleştirilmiş yardım sağlayacak. Örneğin bir kullanıcı havaalanına doğru yola çıktığında, saatinde uçuş durumunu görebilecek ve Google Asistan otel rezervasyonları ve yakındaki restoranlar hakkında bilgi sağlayacak. Ayrıca kullanıcılar konumlarına göre hava durumu hakkındaki bilgilere de kolayca erişebilecekler.

Daha akıllı bir koç

Geçtiğimiz hafta Google, Android cihazlar için Fit uygulamasına yeni özellikler eklediğini açıklamıştı. Bu özellikler artık Wear OS'larda da kullanıma sunuldu ve kullanıcılar sadece ekranı sola kaydırarak egzersiz ve izleme seçeneklerine hızlı bir şekilde erişebilecekler.

Yeni güncelleme, 2.0 ve daha yeni sürümler çalıştıran tüm Wear OS'larda önümüzdeki ay kullanıma sunulacak. Wear OS Akıllı saatlerin tümünün bu güncellemeyi alacağı belirtilirken sadece Moto 360 akıllı saatin bu yeniliklerden faydalanamayacağı da gelen bilgiler arasında.