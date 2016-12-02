Motorola şimdilik akıllı saat pazarından çıkıyor

Bugüne kadar önemli bir büyüme kaydeden ve sayısız firmanın adeta akın etmesine sebep olan akıllı saat pazarında bir durgunluk göze çarpıyor. Yer yer yıl bazında yüzde 30-50 civarında daralma olduğu belirtilirken üreticiler de buna göre tedbir alıyor.

Pazarda İşler İyi Değil

Hafta içerisinde pazarda zorlanan Pebble’ın satılmak üzere olduğunu duymuştuk. Şimdi ise Lenovo bir açıklama yaptı ve Motorola’nın bir süre akıllı saat üretmeyeceğini dile getirdi. Özellikle Mayıs ayında Android Wear 2 işletim sistemi ile birlikte Motorola’nın da yeni bir saat tanıtması bekleniyordu.

İki yıl önce daire tasarımlı üst seviye akıllı saati ile büyük ilgi gören ve sektöre de bir nevi yön veren Motorola, sonrasında birkaç model daha piyasaya sürdü. Bununla birlikte Android Wear platformunun global olarak yaygın bir yapıda olmaması nedeniyle satışlar da sınırlı kaldı.

Lenovo, giyilebilir cihaz pazarının çok fazla hareketli olmadığını, beklendiği kadar gelir üretemediğini ve her yıl bir model piyasaya sürmenin gereksiz olduğunu ifade etti. Bu bakımdan gelecek yıl için firmanın herhangi bir akıllı saat geliştirmesi beklenmiyor. Pazarın durumuna göre belki sonraki yıllarda bir hareketlilik yaşanabilir.

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"Pebble satılıyor"

Aynı durum diğer firmalar için de geçerli. İlk yıllarında pazara bol sayıda giyilebilir cihaz süren Samsung şu anda Gear Fit 2 ve Gear S3 ile yoluna devam ediyor. LG ve Sony ise bir süredir sessizliğini koruyor. Onların yerine Fossil gibi lüks saat üreticilerinin kendi akıllı saatlerini piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Bakalım bu hamle piyasayı ne kadar hareketlendirecek.