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Motorola şimdilik akıllı saat pazarından çıkıyor

Akıllı saat pazarında önemli modellere imza atan Motorola, bir süreliğine pazara ara verme kararı aldı. Firma sektörün yeterince gelir kazandırmadığına inanıyor.
2 yıl
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10
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar önemli bir büyüme kaydeden ve sayısız firmanın adeta akın etmesine sebep olan akıllı saat pazarında bir durgunluk göze çarpıyor. Yer yer yıl bazında yüzde 30-50 civarında daralma olduğu belirtilirken üreticiler de buna göre tedbir alıyor.

Pazarda İşler İyi Değil

Hafta içerisinde pazarda zorlanan Pebble’ın satılmak üzere olduğunu duymuştuk. Şimdi ise Lenovo bir açıklama yaptı ve Motorola’nın bir süre akıllı saat üretmeyeceğini dile getirdi. Özellikle Mayıs ayında Android Wear 2 işletim sistemi ile birlikte Motorola’nın da yeni bir saat tanıtması bekleniyordu.

İki yıl önce daire tasarımlı üst seviye akıllı saati ile büyük ilgi gören ve sektöre de bir nevi yön veren Motorola, sonrasında birkaç model daha piyasaya sürdü. Bununla birlikte Android Wear platformunun global olarak yaygın bir yapıda olmaması nedeniyle satışlar da sınırlı kaldı.

Lenovo, giyilebilir cihaz pazarının çok fazla hareketli olmadığını, beklendiği kadar gelir üretemediğini ve her yıl bir model piyasaya sürmenin gereksiz olduğunu ifade etti. Bu bakımdan gelecek yıl için firmanın herhangi bir akıllı saat geliştirmesi beklenmiyor. Pazarın durumuna göre belki sonraki yıllarda bir hareketlilik yaşanabilir.

Ayrıca Bkz. "Pebble satılıyor"

Aynı durum diğer firmalar için de geçerli. İlk yıllarında pazara bol sayıda giyilebilir cihaz süren Samsung şu anda Gear Fit 2 ve Gear S3 ile yoluna devam ediyor. LG ve Sony ise bir süredir sessizliğini koruyor. Onların yerine Fossil gibi lüks saat üreticilerinin kendi akıllı saatlerini piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Bakalım bu hamle piyasayı ne kadar hareketlendirecek. 

 

https://www.engadget.com/2016/12/02/motorola-pauses-smartwatch-development/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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damn2u 2 yıl en beğenilen
Pahalı, şarjı az gidiyor, normal saatler kadar güven vermiyor. Akıllı saat sektörünün kat etmesi gereken epey yol var.
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Kerim5100 2 yıl
Böyle bi işin şimdiliği mi sanki can sıkıntısı gibi :/
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magicboyguccino 2 yıl
2 tane akıllı saatim var. (Köşeli ve daire şeklinde)
Pratik olarak bana aşırı katkısı olmadığı kanaatine vardım.
Pil süresi,işletim sistemi güncellemelerini problemli olarak görüyorum.
Bunun yerine basit oled ekranlı fittness araçlarını daha kullanışlı ve işlevsel bulurum. Pil süreside 1 ay kadar gidebiliyor.
Ancak Motorola saat çok çok ucuzlarsa tecrübe etmek için bir tane almak isterim :)
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DH Misafiri 2 yıl
Samsung Gear S ile çok hoş bir atılım yaptı ancak o da devam ettirmedi bu süreci. Üreticiler saatleri, telefonları sattıracak bir araç olarak gördüler, tek başına satılması gereken bir cihaz olarak değil. Telefona aksesuar olarak ki özellikleri de tam olarak bu yönde tasarlandı zaten. Tamam ufacık ekrandan facebook-twitter girilmesini beklemeyiz ama SIM kartı ile kendi başına, bildirimleri alsın; arama yapsın kâfi.
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Marrusia 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Samsung Gear S ile çok hoş bir atılım yaptı ancak o da devam ettirmedi bu süreci. Üreticiler saatleri, telefonları sattıracak bir araç olarak gördüler, tek başına satılması gereken bir cihaz olarak değil. Telefona aksesuar olarak ki özellikleri de tam olarak bu yönde tasarlandı zaten. Tamam ufacık ekrandan facebook-twitter girilmesini beklemeyiz ama SIM kartı ile kendi başına, bildirimleri alsın; arama yapsın kâfi.

gear s2,s3 aliyor zaten esim var fakat ulkemizde yok sonucta adamlar koydu fakat bizim oparotorler geride oldugu icin yapacak birsey yok
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Das Boot 2 yıl
İnsanlar zaten cebinde 600-700 dolarlık telefon taşıyor. Her işlerini hallediyor. Henüz akıllı saatlerin tam olarak insana gündelik hayatta katttığı olumlu bir değer yok.
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alemburda34 2 yıl
Sarj en buyuk sıkıntı aslinda. Tuketiler o yuzden zaten tedbirli yaklasiyor ki bence dogrusuda bu.
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kadirirdem 2 yıl
akıllı saat sektörü daha çok gelişmesi lazım hala emekleme aşamasında....
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sis651 2 yıl
Tek derdim dolar, dolar, dolar. Piyasada durgunluk varmış, olsun. Şuan beklediğim tek akıllı saat Garmin Fenix 5 ama dolar sayesinde alınacak bir fiyatta olmaz sanırım. Fenix 3 kullanmaya devam...
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damn2u 2 yıl en beğenilen
Pahalı, şarjı az gidiyor, normal saatler kadar güven vermiyor. Akıllı saat sektörünün kat etmesi gereken epey yol var.
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swat882 2 yıl
Tüketiciler, Google glass gibi akıllı saat pazarını da kabul etmedi.
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