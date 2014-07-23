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Motorola telefonlarının ekran kilidini dijital dövme ile açmak mümkün olacak

4 yıl
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19
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola telefonlarının ekran kilidini dijital dövme ile açmak mümkün olacak

Android işletim sistemli akıllı telefonların ekran kilidini şifre, desen, yüz tanıma gibi etkileşimlerin yanında Bluetooth ve NFC tabanlı anhtarlık, yüzük gibi nesnelerle de açabiliyoruz. Motorola buna şimdi de dijital dövmeleri ekledi. 

Motorola ve VivaLnk firmaları arasında yapılan işbirliği kapsamında Motorola cihazınızı dijital bir dövmeye dokundurduğunuzda ekran kilidi otomatik olarak açılacak. 

VivaLnk'in dijital dövmeleri aslında içerisinde NFC teknolojisi barındırıyor. Bu bakımdan yeni bir teknoloji değil. Ancak bu sayede vücudunuzun herhangi bir yerine akıllı telefonunuzu dokundurduğunuzda ekran kilidini açabileceksiniz. Bu açıdan ise akıllıca bir yaklaşım.

VivaLnk dijital dövmeleri şimdilik sadece Moto X cihazı ile uyumlu olacak. 10 dövmeden oluşan dijital dövme paketi 10$ fiyat etiketi ile satılıyor. Bir dövme 5 gün boyunca fonksiyonelliğini koruyabiliyor. İşbirliğinin diğer modellere ve diğer ülkelere yayılıp yayılmayacağı bilinmiyor.  

http://motorola-blog.blogspot.com.tr/2014/07/-unlock-your-moto-x-with-a-digital-tattoo.html Yorum Yaz
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tzlc76 4 yıl en beğenilen Bradley Cooper
Bradley Cooper
telefonun sahibi uyuduğunda telefonu açıp kurcalamak kolay olur. ben uyuduktan sonra da telefonum kurcalanacaksa o kilidin ne anlamı var :)

Dövmeyi kimsenin erisemeyecegi yerlerimize yapmamız gerek o zaman :))
Bradley Coopertelefonun sahibi uyuduğunda telefonu açıp kurcalamak kolay olur. ben uyuduktan sonra da telefonum kurcalanacaksa o kilidin ...
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thestell 4 yıl
Dövme haram diye gireyim mi
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bana gereksiz geldi
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carter 4 yıl
Telefonu kolay yoldan açmak varken, bunlar sadece zorluk çıkartır. Sürekli olarak dövme almak da cabası.
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DH Misafiri 4 yıl
Motorola israil malı yalnız.
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ztalan 4 yıl DH Misafiri
Motorola, Lenovo ya satıldı. Gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.
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erkanberk 4 yıl
Sabah metrobüste kolumu iki metre uzatıp dövmeyi telefona göstertcem yanış anamadıysam. Daha saate bakamıyoz.
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nepasvior 4 yıl
bu kilit işi de iyice abartıldı ha, yakında sahibini yellenmesinden tanıyan ve kilidi açan telefon çıkaracak adamlar :) Hayır sözüm motorolaya değil asıl apple ve samsunga, kaç kişi kilit kullanıyo zaten ne gerek var saklayacak bişeyimiz yok çok şükür zaten çok önemli bilgilerimizi koymuyoz telefona
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Uacellat_62 4 yıl
Yorumlar mükemmel yav
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The Tenth Doctor 4 yıl
Sürtünme kuvveti ile açılan çıkarsa daha iyi olur
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Master_Evil 4 yıl
bana o kadar da mantıklı gelmedi
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tosun79 4 yıl

Motorola demeyin bana razr 910 un ekranı kırıldı ve tamiri içim 300tl istediler :(
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Xtrud 4 yıl
Bence çok eğlenceli olmuş.Muhtelif yerlerine dövme yaptıran birinin kilit açma çabasını düşünün =)
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SteveMeade 4 yıl
Bildiğin rakam ve harf içeren şifre koyacaksın daha güvenlisi yok
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