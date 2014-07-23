Motorola telefonlarının ekran kilidini dijital dövme ile açmak mümkün olacak





Android işletim sistemli akıllı telefonların ekran kilidini şifre, desen, yüz tanıma gibi etkileşimlerin yanında Bluetooth ve NFC tabanlı anhtarlık, yüzük gibi nesnelerle de açabiliyoruz. Motorola buna şimdi de dijital dövmeleri ekledi.





Motorola ve VivaLnk firmaları arasında yapılan işbirliği kapsamında Motorola cihazınızı dijital bir dövmeye dokundurduğunuzda ekran kilidi otomatik olarak açılacak.





VivaLnk'in dijital dövmeleri aslında içerisinde NFC teknolojisi barındırıyor. Bu bakımdan yeni bir teknoloji değil. Ancak bu sayede vücudunuzun herhangi bir yerine akıllı telefonunuzu dokundurduğunuzda ekran kilidini açabileceksiniz. Bu açıdan ise akıllıca bir yaklaşım.





VivaLnk dijital dövmeleri şimdilik sadece Moto X cihazı ile uyumlu olacak. 10 dövmeden oluşan dijital dövme paketi 10$ fiyat etiketi ile satılıyor. Bir dövme 5 gün boyunca fonksiyonelliğini koruyabiliyor. İşbirliğinin diğer modellere ve diğer ülkelere yayılıp yayılmayacağı bilinmiyor.

http://motorola-blog.blogspot.com.tr/2014/07/-unlock-your-moto-x-with-a-digital-tattoo.html